Индульгенция на безделье. Госжилинспекция перестанет проверять управляющие компании

Мы уже хотели закрыть тему Государственной жилищной инспекции Кировской об­ласти, ее работы, а точнее, ее бездействия и неспособности решать проблемы горожан. Но последние новости дали еще один повод вернуться к этому вопросу. И эти новости не из разряда позитивных.

Впрочем, давайте по порядку.

На законном основании

На днях ГЖИ сообщила, что вводит мораторий на проверки предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ. Приостанавливаются все «плановые и внеплановые контрольно-надзорные мероприятия». В качестве обоснования такого шага называется постановление Правительства РФ «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля, муниципального контроля».

Исключение из моратория составляют «отдельные объекты контроля чрезвычайно высокого риска и опасные производственные объекты». Впрочем, внеплановые выезды ГЖИ всё-таки проводить может, но только по согласованию с прокуратурой.

Таким образом, плановые проверки отменяются, текущие - в срочном порядке прекращаются. Но есть еще одна немаловажная деталь: исполнение уже выданных инспекцией предписаний «автоматически продлевается на 90 календарных дней». А если они касались уборки снега с крыш? Вопрос риторический, ответ на который и без того ясен.

О чём говорит эта новость? О том, что инспекции официально разрешено «бить баклуши». Ее работники и раньше-то не ахти как активно решали проблемы и устраивали выездные проверки («Вятский край» писал об этом и в декабре 2021 года, и на прошлой неделе), а сейчас у них есть для этого законное оправдание.

При этом нигде не указывается, что в связи со значительным сокращением объема выполняемой работы в ГЖИ произошло сокращение штатного персонала или уменьшение зарплат. Нет, люди продолжают сидеть на своих местах и получать из бюджета деньги. Только за факт нахождения их на рабочем месте. Где еще встретишь такое?

Впрочем, руководство этого органа всё же попыталось оправдаться. Буквально через день после опубликования информации о введении моратория на проверки появилось еще одно сообщение. В нём указывается, что «ин­спекторы продолжают в преж­нем порядке рассматривать обращения граждан, предо­ставлять государственную услугу по лицензированию предпринимательской деятель­ности по управлению многоквартирными домами, выявлять административные правонарушения и применять меры административного воздействия, осуществлять надзор за обеспечением выполнения работ по содержанию, ремонту общего имущества многоквартирных домов, предоставлением коммунальных услуг надлежащего качества, начислением оплаты жилищно-коммунальных услуг».

Как отдельные пункты этого списка будут реализовываться без выезда на место (особенно в части установления вины при административных правонарушениях), не указывается. В народе на этот случай есть поговорка - это то же самое, что нюхать цветы в противогазе.

Все, кроме ГЖИ

Будет ли бездействие ГЖИ оправданным или нет, для граждан не играет никакой роли. Вот только работу, которую, по идее, должны делать жилищные инспекторы, приходится брать на себя другим органам. Даже губернатору Кировской области Игорю Ва­сильеву. Об этом свидетельствует последний отчёт о работе приёмной главы региона на сайте «Кировской правды». И что примечательно - он был опубликован за несколько дней до объявления моратория на проверки.

В этом отчёте указывается, что с личным сообщением к Игорю Васильеву обратилась жительница Кирово-Чепецка. Женщина попросила помочь организовать вывоз с придомовой территории снега, который создавал аварийную ситуацию: мешал обзору при выезде на дорогу. По поручению губернатора сигнал передали управ­ляющей компании, и в течение суток снег был убран.

Этот случай сильно напоминает «прямые линии с Владимиром Путиным», когда президенту страны приходится разбираться, почему в каком-нибудь Ухрюпинске в доме № 20 по улице Койкого в подъездах не горят лампочки. Утрирую, конечно. Но ведь похоже, не правда ли?

Немало работы за Гос­жилинспекцию выполняет и региональное отделение Общероссийского народного фронта. На прошлой неделе «Вят­ский край» писал о том, как активисты ОНФ решали проблемы граждан, возникшие из-за бездеятельности управляющих компаний. Решали в обход ГЖИ. Вопреки, а не благодаря.

- За все годы работы нашей общественной организации у нас накопилась масса вопросов к качеству работы ГЖИ, - прокомментировал ситуацию член регионального штаба Народного фронта Константин Шарапов. - У нас множество примеров, когда ведомство не принимало должных мер по обращениям наших заявителей. Более того, ГЖИ не считает наши официальные письма обращениями. Поэтому мы выработали для себя более эффективную схему работы: по вопросам, связанным с бездействием УК, обращаемся в прокуратуру. А те уже при необходимости привлекают к проверке ГЖИ.

Но если у ОНФ есть претензии к Госжилинспекции, то власти пора уже задуматься: а нужна ли вообще такая организация? Не стоит ли ее «оптимизировать», чтобы не оплачивать из бюджета, за счет налогов граждан, безбедное существование кучки людей, чья полезность равна почти нулю?

Иван ТРОФИМОВ.