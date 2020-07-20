И всё-таки она доступная? В Кировской области расширяются возможности для инвалидов

Кто бы мог подумать, что государственная программа «Доступная среда», которая была запущена еще в 2012 году, продолжает жить и под нее выделяются федеральные средства? Но, оказывается, это так, и в 2020 году на реконструкцию образовательных учреждений под нужды детей с ограниченными возможностями здоровья отпущено почти пять миллионов рублей.

Много это или мало? Судить сложно. Гораздо уместнее спросить: а будет ли достаточно этих денег тем учреждениям, которые их получили? Хотя сегодня муниципальные заведения и такому подарку судьбы рады.

Потратят на нужды инвалидов

В середине июня социальный блок правительства Кировской области отрапортовал: «В области доступная среда будет создана в четырех образовательных организациях. В 2020 году на эти цели направлено 4 миллиона 912 тысяч 800 рублей».

Деньги на создание комфортных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получили детский сад № 3 города Кирово-Чепецка, школа-интернат для детей с ОВЗ пгт Кумёны, школа-интернат для детей с ОВЗ п. Светлополянск Верхнекамского района и Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» города Кирова.

Как сообщило региональное министерство образования, выбор тех или иных образовательных организаций на получение средств в рамках программы «Доступная среда» происходит на основе конкурса. Получателей средств отбирают на основании нескольких критериев: степень их адаптации к требованиям доступности для инвалидов на момент подачи заявки, процент софинансирования из местного бюджета, количество детей с ОВЗ, посещающих данную организацию. Определяет победителей специально созданная при минобре комиссия.

О том, что в результате будет сделано, рассказала директор центра «Радуга» Светлана Бусоргина. По ее словам, в этом учреждении уже готов и ждет использования приставной пандус к входу в центр, расширены дверные проемы входной группы для детей, передвигающихся при помощи специальной коляски. К новому учебному году произведут установку тактильных средств на покрытии пешеходных эвакуационных путей, выполнят дублирование обозначения помещений рельефными знаками с шрифтом Брайля. Будут оборудованы санитарно-гигиенические помещения.

- Мы очень рады возможности закупить специальное автоматизированное компьютерное рабочее место для слабослышащих детей, - с восторгом говорит директор. - В комплекте встроенный микрофон и динамики, которые позволят комфортно заниматься с этими детьми. Появится компьютерное рабочее место и для занятий со слабовидящими детьми, со специальной клавиатурой. В прошлые годы в центре были организованы занятия декоративно-прикладным творчеством со слабослышащими детьми. И в целом мы рассчитываем, что созданные условия сделают занятия в нашем центре доступными и для других ребят, которые ранее испытывали трудности в получении дополнительного образования.

Кроме того, «Радугой» будет приобретено учебно-методическое и реабилитационное оборудование для проведения коррекционно-развивающих занятий обучающихся с инвалидностью.

В других заведениях также строят немалые планы. Так, детский сад № 3 города Кирово-Чепецка, помимо специального оборудования для группы, также проведет работы по расширению дверных проемов. Сейчас маломобильные дети в этот детский сад не ходят, но после участия в программе там готовы принять новых воспитанников с ОВЗ.

В официальном сообщении оговаривается, что все работы должны быть завершены к концу 2020 года. Что, впрочем, не удивляет.

А вот кому перепадут средства в следующем году, не раскрывается. Пока еще нет даже соглашения между Министерством труда и социальной защиты РФ и правительством Кировской области, на основании которого формируется, если можно так выразиться, «призовой фонд». Когда же это произойдет, в региональном министерстве образования не сообщают.

Губернаторская зарплата ушла на пандусы

История этой государственной программы началась давно. В нашей области, как сообщает пресс-служба правительства области, она начала действовать с 2012 года.

Но многие помнят, что проблему доступной среды для инвалидов в нашем регионе первым поднял в 2010 году бывший губернатор Никита Белых. Это был один из его ранних пиар-ходов. При чем подавалось всё это так. Белых - человек обеспеченный, зарплата ему не нужна. Только на губернаторской зарплате регион, где бюджет не блещет доходами, может сэкономить около 1,4 миллиона рублей. Эти средства можно направить на приобретение и установку пандусов для инвалидов.

Конечно, депутаты Законодательного собрания такого глумления над денежным довольствием властей предержащих перенести не смогли и предложение либерал-губернатора не одобрили. Но последний от своей инициативы по созданию доступной среды не отказался. Тем более что она получила поддержку со стороны самих инвалидов.

«Получил зарплату за январь. 103 тысячи 296 рублей 60 копеек. Сразу же передал в Фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области, единственным донором которого, повторюсь, являюсь я сам, - сообщал тогда Никита Белых в своем блоге в «Живом журнале». - Фонд всю сумму перевел в районную организацию Всероссийского общества инвалидов. Все деньги пойдут на строительство пандусов».

И вот летом того же 2010 года в Кирове появилось два «губернаторских» пандуса. Один - у цирка, второй - у входа в кинотеатр «Дружба».

Год спустя, в 2011-м, Белых снова вернулся к этой теме. «Я еще в прошлом году сообщил, что всю зарплату перечисляю в Фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области на различные социальные и благотворительные проекты, - сделал он запись в своем блоге. - Одним из направлений было строительство пандусов. Эту тему я не забросил. В этом году по просьбе кировского отделения всероссийского общества инвалидов Фонд поддержки инициатив приобрел для них вот такой гусеничный пандус (подъемник, или как это официально значится в документе, «платформа подъемная для инвалидов»). С ее помощью можно перемещать коляску практически по любым лестничным пролетам. То есть там, где во многих случаях построить пандус просто нельзя - потому что это приведет к недопустимому по технике пожбезопасности сужению пролетов. Обращаю внимание любителей писать в комментах что-то типа: «Да зачем вы это купили? инвалидам это не нужно!» - приобретали по просьбе организации инвалидов, то есть они сами определили, что им требуется».

К сожалению, потом доступная среда для инвалидов перестала интересовать губернатора-миллионера. Тем более что в том же 2011 году на уровне Российской Федерации была принята соответствующая федеральная целевая программа. Она была переутверждена и скорректирована в 2015 году. Именно на основе этой госпрограммы возник ее дубликат на областном уровне.

Других успехов нет?

За прошедшие восемь лет, как сообщило министерство образования области, доступная среда была создана в 32 образовательных организациях. Они охватывают большинство муниципалитетов. В частности, под нужды детей с ограниченными возможностями приспособлены учреждения в городах Киров, Вятские Поляны, Слободской, Кирово-Чепецк, Зуевка, Омутнинск, Котельнич, Советск, Уржум, а также в г. Сосновка Вятскополянского района.

Полный перечень того, что сделано, можно долго озвучивать. Вкратце можно сказать, что в результате была обеспечена архитектурная доступность помещений, то есть произведены обустройство входных групп, расширение дверных проемов, устройство пандусов, замена напольных покрытий противоскользящими, демонтаж дверных порогов, установка перил и многое другое.

Сколько на всё это было потрачено средств, минобр держит в тайне. Дважды «ВК» просил указать сумму, и дважды специалисты министерства этот вопрос игнорировали. В чем причина этого, так и не понятно. Впрочем, конкретные цифры не столь важны.

Гораздо более интересен вопрос: почему информация о реализации в области госпрограммы «Доступная среда» дается только в разрезе обеспечения инклюзивного образования и образовательных условий для детей с ОВЗ? Ведь сама программа включает в себя не только этот раздел?

В паспорте федеральной программы написано, что ее целью является «формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов наравне с другими людьми - к физическому окружению, транспорту, к информации и связи, а также объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения». А это касается и самих домов, где живут такие люди, и тротуаров, по которым они ходят, и остановок общественного транспорта, и оборудования больниц и поликлиник, куда они вынуждены обращаться, и многого другого. Почему же региональное правительство рапортует об успехах только в одной узкой области? Неужели в плане обустройства улично-дорожной инфраструктуры нечем похвалиться? К сожалению, ответа на эти вопросы нет.

После появления на сайте правительства области впервые за длительный промежуток времени информации о программе «Доступная среда» я обратился к своему знакомому инвалиду-колясочнику.

- Неужели «лёд тронулся» и чиновники вновь повернулись лицом к инвалидам, начали делать хоть что-то, чтобы облегчить их жизнь? И достаточно ли того, что они делают? - спросил я его.

- Ничего они не делают, - был его ответ. - Надо решать проблему выхода инвалидов из квартир. А этот вопрос совсем никак не решается.

Сергей СМОЛИН