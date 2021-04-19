И всё-таки Быков? В Кирове Ганьба осужден на 2 года и 9 месяцев колонии общего режима

В Первомайском районном суде города Кирова продолжаются слушания по делу «Электронного проездного». Его фигурантами являются бывшие директор МБУ «ЦДС» Александр Рыболовлев, начальник отдела транспорта администрации г. Кирова Олег Чичибабин, депутат Кировской городской думы Дмитрий Никулин и директор ООО «Электронный проездной» Анатолий Ганьба.

В настоящее время уже вынесен обвинительный приговор Александру Рыболовлеву, ему назначили три года и один месяц колонии общего режима. В отношении Дмитрия Никулина и Олега Чичибабина судебные заседания продолжаются.

9 апреля завершился процесс по делу Анатолия Ганьбы.

Немного предыстории

Первое судебное решение по делу «Электронного проездного» было вынесено 13 декабря 2019 года. Тогда Рыболовлева приговорили к трём годам семи месяцам колонии общего режима, Ганьбу - к трём годам четырём месяцам, Никулина - к трём с половиной годам лишения свободы, Чичибабина - к трем годам колонии общего режима. Также суд постановил удовлетворить гражданские иски МО «Город Киров» на возмещение ущерба в размере шести миллионов рублей и «Электронного проездного» - на 28 миллионов рублей.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства стало известно, что все фигуранты дела еще на этапе следствия заключили досудебное соглашение, в рамках которого полностью признали свою вину и способствовали раскрытию преступления и установлению других лиц, причастных к делу.

Несмотря на это, осужденные с декабрьским приговором 2019 года не согласились. В своих апелляционных жалобах они ссылались на чрезмерно суровое наказание, игнорирование личных характеристик, смягчающих обстоятельств. В итоге 13 февраля 2020 года суд вынес оправдательный приговор.

- Приговор отменить, - зачитал судья. - Уголовное дело вернуть прокурору Кировской области для устранения препятствий его рассмотрения судом. Анатолия Ганьбу, Александра Рыболовлева, Олега Чичибабина и Дмитрия Никулина из-под стражи освободить. Сохранить ранее установленную им меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий.

Рассмотрение дел фигурантов «Электронного проездного» возобновилось в марте 2021 года. На этот раз - каждого отдельно.

Цену завышали в два раза

15 марта состоялось первое судебное заседание по делу экс-директора ООО «Электронный проездной» Анатолия Ганьбы. На нем подсудимый сразу же заявил, что лишь подписывал фиктивные договоры, которые ему представлял на тот момент директор ЦДС Александр Рыболовлев, но ничего из украденных средств он не получал.

Анатолий Ганьба занимал должность директора «Элек­тронного проездного» с 2013 по 2019 год. По его словам, назначение на это место инициировал Александр Рыболовлев с устного согласия Дмитрия Никулина. Руководителем организованной группы (ОГ) всё это время вы­ступал Владимир Быков. Анатолий Ганьба с предводителем ОГ не взаимодействовал совсем, а с Дмитрием Никулиным - крайне редко. Большинство указаний получал от Александра Рыболовлева.

ЦДС и «Электронный про­ездной» заключали договоры на закупку товаров и оказание услуг по завышенной цене через подставные фирмы.

Например, закупка карт для проездных проводилась по 55 рублей за штуку, в то время как на самом деле они стоили 26 рублей, а программное обеспечение для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте было куплено за 13,8 миллиона рублей вместо семи миллионов рублей, в которые его оценил разработчик.

20 миллионов как благодарность

Также Анатолию Ганьбе было предъявлено обвинение по эпизоду с займом в 20 мил­лионов рублей, который он взял у ООО «Электронный проездной». Обвинение усмотрело в этом упущенную выгоду для предприятия, которая составила два с половиной миллиона рублей в виде невыплаченных процентов. Подсудимый рассказал, что все деньги вернул и при этом с частью процентов (около 700 тыс. рублей). Также он отметил, что изначально воспринял эту сумму как благодарность за работу и ни за что не взял бы заём без одобрения Александра Рыболовлева.

- Я считал, что инициаторами хищений являются Никулин и Рыболовлев, но слышал, что у первого есть связи в администрации Кирова. В вопросы я не вникал, моя задача была подписывать договоры, которые представлял Рыболовлев. Как изымались похищенные средства из подставных организаций - не знаю, как распределялись - мне тоже неизвестно. Лично я от данных сделок ничего не получал и подписывал договоры, находясь в зависимости от Никулина, боялся потерять работу. Вину свою признаю, целиком и полностью раскаиваюсь, - заявил на суде Анатолий Ганьба.

Кстати, показания Ганьбы об уже погашенном им займе в 20 млн. рублей подтвердились спустя два дня на процессе по делу Рыболовлева. «По данным приобщенного документа, подписанного главным бухгалтером МБУ «ЦДС», долг Анатолия Ганьбы перед компанией был полностью уплачен. Справка датируется 10 марта 2020 года», - сообщили на суде.

Тогда же Рыболовлев рассказал о роли Ганьбы: «Подписание договоров, перечисление контрольных ему средств». Свою роль Рыболовлев описал так: «Некая коммуникация между Никулиным и Ганьбой, передача данных и подписание договоров».

«Хороший дед и отец»

29 марта на очередном судебном заседании прокурор зачитал материалы, характеризующие подсудимого. Среди них были благодарственные письма за воспитание дочери и внучки, медали за хорошую военную службу, положительная характеристика от соседей и выписка из медицинской карты, в которой значится, что тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, у подсудимого нет.

После этого государственный обвинитель попросил отложить рассмотрение дела, так как не успел приобщить к материалам выписку из дела бывшего главы Кирова Владимира Быкова, а также приговор Александру Рыболовлеву, уже осужденному на тот момент.

9 апреля Первомайский районный суд Кирова вынес приговор по делу бывшего директора «Электронного проездного» Анатолия Ганьбы. Его признали виновным и назначили два года и девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск в пользу ООО «Электронный проездной» на сумму 27,9 миллиона рублей. Возмещать эти средства Анатолий Ганьба и Александр Рыболовлев должны совместно.

После оглашения приговора Анатолий Ганьба был взят под стражу в зале суда. Срок нахождения под домашним арестом будет засчитан ему в срок лишения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Роман ПЕРМИНОВ

(использована информация bnkirov.ru).