И всё-таки Быков? «Правая рука Бати» Дмитрий Никулин осуждён в Кирове на три года

12 августа в Первомайском районном суде областного центра огласили приговор последнему фигуранту дела об «Электронном проез­дном», экс-депутату Киров­ской городской думы Дми­трию Никулину.

Напомним, о задержании бывшего директора ООО «Электронный проездной» Анатолия Ганьбы региональный следком сообщил в начале октября 2018 года. Со временем в деле появились новые фигуранты. Ими оказались бывший начальник отдела транспорта кировской горадминистрации Олег Чичибабин, бывший директор Центральной диспетчерской службы Александр Рыболовлев и бывший депутат городской думы Дмитрий Никулин.

Как установило следствие, с 2010 по 2018 год эта четверка, занимая руководящие должно­сти в «ЭП», «ЦДС» и админи­страции города, пользуясь своим положением, похищали деньги, выделенные на разработку и приобретение навигационного оборудования и программного обеспечения «Мама, Я пришел» (оплата школьного питания, проезда в общественном транспорте). Всего было похищено более 34 млн рублей.

На холмах Грузии

Безусловно, одним из самых ярких событий, что случились за время расследования этого преступления, стало бегство Дмитрия Никулина за границу. Осенью 2018 года он скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск. Выдвигалось несколько предположений, куда он мог уехать, в том числе, рассматривалась версия его нахо­ждения за пределами Россий­ской Федерации.

В марте 2019 года в сети Интернет появилось видеообращение беглого депутата, в котором он сообщил, что находится в Грузии: «Рано или поздно в жизни каждого человека наступает осознание своих грехов и переосмысление пройденного пути, - заявил Никулин. - Я хочу рассчитывать на честный и справедливый суд и надеюсь, что когда-нибудь предстану перед вами и честным судом, объяснив мотивы своего поведения и своего бегства. Я оказался между двух огней, и у меня не было другого выбора, как поступить именно так», - заявил Никулин.

Он сообщил, что решил уехать в Грузию в октябре 2018 года, потому что «начал получать непристойные предложения, которые идут в разрез с его внутренним миром». Кто делал ему такие предложения, Никулин не уточнил.

Еще один беглый депутат, на этот раз новосибирский, Дмитрий Гордеев, также находящийся в Грузии, который записали и опубликовал интервью с Никулиным позднее сообщил: «Ко­гда мы с Димой записывали интервью, он уже тогда склонялся к возвращению. 11 апреля он улетел из Тбилиси в Москву. Сам. Добровольно. Зная, что едет в «лапы к дракону».

Гордеев, кстати, также сообщил, что у Никулина был и план «Б» - укрыться в горах, для чего, якобы, было уже приобретено все необходимое снаряжение.

Несмотря на это, 11 апреля 2019 года Дмитрий Никулин действительно добровольно вылетел из Грузии и по прибытии в Москву был задержан в аэропорту и доставлен в Киров.

Ещё все вместе

20 ноября 2019 года в Первомайском районном суде Кирова началось рассмотрение дела об «Электронном проездном». На скамье подсудимых оказались все четыре фигуранта. Они обвинялись по нескольким статьям УК: злоупотребление полномочиями, легализация денежных средств, полученных в результате преступления, при­свое­ние и растрата. Еще во время следствия все фигуранты дела признались в содеянном, раскаялись и готовились понести любое суровое наказание, которое им назначит суд.

В декабре 2019 года суд приговорил Ганьбу к 3 годам, Рыболовлева - к 3 годам 7 месяцам, Чичибабина - к 3 годам, Никулина - к 3,5 годам лишения свободы общего режима.

Несмотря на ранее выраженную готовность принять любой приговор суда, все осужденные подали апелляционные жалобы, и 13 февраля 2020 года приговор был отменен областным судом, а материалы дела возвращены в прокуратуру «для устранения препятствий его рассмо­трения судом».

Каждый сам за себя

Новый судебный процесс возобновился весной 2021 года. На этот раз он разделился на четыре отдельных. Все фигуранты подписали досудебное соглашение, пошли на активное сотрудничество со следствием, и их дела рассматривались в так называемом особом порядке.

18 марта 2021 Александра Рыболовлева признали виновным и назначили наказание - 3 года лишения свободы. Дело рассмотрели за 9 дней.

9 апреля Анатолия Ганьбу приговорили к 2 годам и 9 месяцам колонии общего режима. Дело рассмотрели меньше, чем за месяц.

22 апреля приговор вынесли Олегу Чичибабину, приговорив его к 2,5 годам лишения свободы. Дело рассматривали чуть больше месяца.

Дольше всех - с 15 марта по 12 августа длился суд над Никулиным. Процесс, который первоначально сам судья намеревался завершить меньше, чем за неделю, растянулся на 5 месяцев. Причин несколько - от неожиданного ушедшего в месячный отпуск судьи до так же неожиданно заболевшего ковидом подсудимого.

Виновен, раскаиваюсь

15 марта, после первого судебного заседания Дмитрий Никулин дал интервью региональному изданию «Бизнес Новости». В нем он, в частности, рассказал:

«Виновен. Раскаиваюсь. Хочу попросить прощения у земляков. Особенно у своих избирателей, которые в меня верили, с которыми мы долгое время работали. Было очень-очень много планов, с которыми я подвел. Данными деяниями. Это что я хотел сказать. Около 700 тысяч я уже возместил. Сейчас работаю, тихонечко зарабатываю. Пока немного получается, платить. Работать начал почти что сразу же, как освободился из-под стражи. Потом поработал на восстановлении храма. Мне нужно было для души это самому. А потом устро­ился... В апреле началась пандемия, после нее сразу же устроился, работал водителем-экспедитором. Видите, на постоянно, надолго трудно устроиться. Сейчас нашел в районе фирму, которая лесом занимается. Там работаю на пилораме, с продукцией езжу: продаем - забираю деньги, привожу. Ко­гда все пройдет, конечно устроюсь уже...»

На вопрос корреспондента «БН», есть ли предположения, каким будет приговор, Никулин ответил: «Это вопрос несерьезный. Но я готов. Виноват, по-любому. Готов к любому решению. Самое страшное, что потерял близкого человека. Этого я уже не исправлю никогда, и мне с этим жить. Все остальное... Ну что сейчас делать?»

Вспомнил и прошлую жизнь:

«Карьера была хорошая, и перспектива была, и с людьми получалось работать. Бог его знает. Так, значит, должно быть, и за все слава богу. Мне нужно было это испытание, потому что... Страшнее было бы после 50 лет попасть в такие жернова. Лучше сейчас. Еще есть возможность жизнь начать,» - резюмировал перед уходом из здания суда Дмитрий Никулин.

Организованная группа

Первое заседание по делу Никулина запомнилось еще и тем, что государственный обвинитель прямо заявил о наличии организованной преступной группы. Впервые был назван и предполагаемый руководитель ОПГ - экс-глава города Владимир Быков.

Прокурор, в частности, сообщил: «Указанная организованная группа (ОГ. - Р.П.) характеризовалась признаками устойчивости и сплоченности, что выражалось в стабильности состава ОГ в период с 21 января 2010 года и до момента задержания ее участников правоохранительными органами 8 октября 2018 года. Состав ОГ был неизменен, все члены ОГ осознавали, что являются участниками единого преступного формирования».

Быков, Чичибабин, Никулин, Рыболовлев и Ганьба действовали в тесном взаимодействии друг с другом, совместно, согласовано, соблюдая особые меры конспирации.

«В результате чего ОГ, организованной Быковым, было совершенно преступление, связанное с хищением, путем растраты денежных средств, совершенное лицами с использованием своего положения в особо крупном размере», - подытожила гособвинитель.

Тратил сам…

Позднее о роли Быкова вы­сказался и сам Никулин. Во время апрельского заседания суда, отвечая на один из вопросов, подсудимый пояснил, что похищенные деньги «ЦДС» делились между 4 фигурантами - Чичибабиным, Дубровиным, Никулиным и Быковым.

Никулин признался, что в среднем в месяц он получал 100-140 тысяч рублей, а также, что на его счёте аккумулировалась доля Быкова.

На вопрос суда, куда в последующем уходили деньги, предназначенные для Быкова или как они передавались ему, Никулин сказал, что сам распоряжался долей главы города.

«Мы первоначально проговорили с Владимиром Васильевичем, что я буду оказывать ему всяческое способствование в реа­лизации его политической программы на деньги из его доли. Что я и делал по его указанию. За шесть лет было очень много предвыборных задач: работа с избирателями в округах, оплата предвыборных мероприятий. Когда Быков ушёл в ОЗС, то он мне говорил, кого должны избрать депутатом ОЗС. Я и проводил по ним все мероприятия», - заявил Дмитрий Никулин.

Когда началось следствие, то эти же похищенные деньги Никулин тратил на адвокатов и проживание в Грузии.

«Я, конечно, не шиковал, но жить надо было. Деньги я сам привёз в Грузию», - подчеркнул обвиняемый.

За что судили?

11 августа, в Первомайском суде города Кирова слушание по уголовному делу Дмитрия Никулина возобновились. После уточнения исковых требований «Электронного проездного», которые снизились с 28,5 млн рублей до 27,9 млн рублей за счет уже поступивших денег от Никулина, Ганьбы и Рыболовлева, суд приступил непосредственно к рассмотрению дела.

Прокурор отметил, что «Никулин содействовал следствию и помогал разоблачать других участников, возмещал ущерб». Также было отмечено, что Дмитрий Никулин ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, имеет многочисленные грамоты и благодарности, характеризуется положительно, является меценатом, а также занимался развитием спорта и других сфер города в свою бытность депутатом гордумы. А на преступление, как отметила прокурор, пошел из-за «развившегося чувства вседозволенности».

Государственное обвинение просило суд признать Никулина виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 5 месяцев в колонии общего режима.

Адвокат экс-депутата отметил, что защита согласна со всем, что сказала прокурор, кроме меры наказания.

«Ведь он порядочный человек с активной жизненной позицией, мог бы служить на благо обществу, а его хотят изолировать! Нужно наказание, не связанное с изоляцией от общества. Никулину нужно дать условный срок. К тому же, так он быстрее выплатит ущерб», - заявил адвокат Дмитрия Никулина.

Сам подсудимый в своем слове подчеркнул, что он совершил ошибку и раскаивается в содеянном.

«Особенно в том, что уехал в Грузию, послушавшись людей, от которых был зависим, адвокатов. Постараюсь выплатить весь ущерб, что причинил, закрыть свой грех. Хочу попросить прощения у людей, которые верили в меня и доверяли мне», - сказал подсудимый. Никулин попросил, если возможно, не изолировать его от общества. «Так смогу быстрее все выплатить. Есть друзья, которые не отвернулись от меня и дали мне хорошую работу на предприятии», - сообщил он.

Финал

«С учетом наличия совокупности смягчающих обстоятельств, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, - сообщили в областной прокуратуре. - Осужденный взят под стражу в зале суда. Отбывать основное наказание он будет в колонии общего режима».

Приговор не вступил в законную силу.

Роман ПЕРМИНОВ.

(По информации «СвойКировский», «Бизнес Новости.Киров»