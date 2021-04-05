И всё-таки Быков? Чичибабин на суде в Кирове «исключительно раскаялся»

В Первомайском районном суде города Кирова продолжаются слушания по делу «Электронного проездного». Его фигурантами являются бывшие директор МБУ «ЦДС» Александр Рыболовлев, начальник отдела транспорта администрации г. Кирова Олег Чичибабин, депутат Кировской город­ской думы Дмитрий Никулин и директор ООО «Электронный проездной» Анатолий Ганьба.

Организованная группа

По мнению следствия и гос­обвинения, озвученному на одном из судебных заседаний, все они входили в организованную группу (ОГ), которой руководил бывший глава города Кирова Владимир Быков.

- Указанная ОГ характеризовалась признаками устойчивости и сплочённости, что выражалось в стабильности состава ОГ в период с 21 января 2010 года и до момента задержания ее участников правоохранительными органами 8 октября 2018 года. Состав ОГ был неизменен, все члены ОГ осознавали, что являются участниками единого преступного формирования.

Быков, Чичибабин, Никулин, Рыболовлев и Ганьба действовали в тесном взаимодействии друг с другом, совместно, согласованно, соблюдая особые меры конспирации.

Как уже писал «ВК», 18 марта суд вынес приговор Александру Рыболовлеву - три года и один месяц колонии общего режима. С него также должны будут взыскать 27,9 миллиона рублей в пользу ООО «Элек­тронный проездной» и шесть миллионов рублей - МО «Город Киров».

Деньги получал даже в туалете

Тем временем идет процесс над очередным фигурантом этого дела - Олегом Чичибабиным. Его защищает известный в Кирове адвокат Елена Фарафонова.

Напомним, в свое время Александр Рыболовлев так описывал роль Чичибабина: «Проталкивание интересов МБУ «ЦДС» и ООО «Элек­тронный проездной», снятие препятствий и решение вопросов со стороны администрации».

29 марта в суде были зачитаны показания, данные самим Чичибабиным во время допроса у следователя. Ранее эта информация на судебных слушаниях не оглашалась. Ходатайство о приобщении её к делу направил прокурор.

За выигранные контракты МБУ «ЦДС» Олег Чичибабин получал от Дмитрия Никулина благодарность в денежном эквиваленте. По словам Чичибабина, периодичности в получении взяток не было. Никулин передавал ему деньги после заключения контрактов. Каждый раз по 50 - 300 тысяч рублей.

Согласно зачитанным документам, однажды Никулин не дождался Чичибабина в его кабинете и оставил деньги в сумке последнего. Кабинет, по обыкновению, Чичибабин не закрывал. В последующем деньги передавались на парковке у ТЦ Green Hause, в туалете и в лифте администрации города Кирова. Пару раз деньги (не более ста тысяч рублей) в отсутствие Никулина Чичибабину передавал Рыболовлев.

«Исключительно раскаиваюсь!»

Выступил 29 марта и сам Олег Чичибабин. Он заявил, что, не дожидаясь решения суда, добровольно хотел начать возмещать нанесенный ущерб по искам в пользу МО «Город Киров». Однако, по словам Чичибабина, в бухгалтерии муниципалитета деньги не взяли, ссылаясь на технические причины и на отсутствие приговора.

- Так как расчетные счета на тот момент (январь 2021-го) были не готовы. В мэрии вообще не готовы были принимать деньги, так как, по их словам, приговор еще не состоялся, в связи с чем у них не было оснований принимать деньги.

К февралю мэрия сделала реквизиты, и Олег Чичибабин выплатил десять тысяч рублей: пять тысяч рублей в феврале и пять тысяч рублей в марте.

Сам Чичибабин так прокомментировал ситуацию: «Этот поступок меня не красит. Перечеркивает всё то доброе, что было мною достигнуто в предыдущие годы: за военные годы, во время работы на муниципальной службе. Я исключительно раскаиваюсь. И, соответственно, не дожидаясь решения суда, стал возмещать ущерб».

В ходе судебного заседания зачитывавший обвинительное заключение прокурор отметил, что Чичибабин подписал досудебное соглашение и содействовал следствию. Он помог изобличить других фигурантов, в том числе Быкова и Дубровина.

Во время допроса Чичибабин рассказал, что в администрации города Кирова начал работать в 2010 году в должности начальника отдела транспорта. Во время своей работы он познакомился со всеми фигурантами дела.

«Сам не видел, но…»

Говоря о роли экс-главы города Владимира Быкова в хищениях, Чичибабин сообщил, что он, как председатель городской думы, помогал на ее заседаниях поддержать тот или иной вопрос, принять тот или иной законопроект в интересах ЦДС и «Электронного проездного».

- Быков был координатором, координировал все действия. Я помогал с субсидией и конкурсами. Никулин координировал ЦДС и «Электронный проездной», Рыболовлев готовил техдокументацию, Ганьба принимал поступившее оборудование. И руководитель КСП Кирова подчинялся непосредственно Быкову, он делал так, чтобы ЦДС никогда не проверяли. Быков сказал, что в материальном плане я не буду обижен, - сообщил Чичибабин на суде.

По его словам, с Быковым он познакомился, когда искал работу в 2010 году. После трудоустройства Чичибабин больше года спокойно работал и ни о каком криминале не слышал. Потом в какой-то момент, по словам подсудимого, к нему подошел Быков и сказал, что нужно поддерживать Никулина (на тот момент - директора ЦДС) во всех проектах, помогать ему, если есть необходимость, делать всё, чтобы ЦДС получила субсидию, чтобы всё работало.

Никулин, в свою очередь, просил Чичибабина делать так, чтобы конкурсы выигрывали нужные ему фирмы, через которые можно было похищать деньги. Чичибабин соглашался и помогал, а взамен получал от Никулина вознаграждение. Эти деньги он никому не передавал, тратил на собственные нужды. Чичибабин также видел, как Никулин передавал деньги Дубровину (директору АТП), однако он ни разу не видел, чтобы Никулин передавал деньги Быкову.

Таким образом, несмотря на то, что никаких прямых доказательств, изобличающих бывшего главу города, Чичибабиным приведено в судебном заседании не было, он, судя по ранее данным показаниям, зачитанным прокурором, убежден, что миллионы из бюджета удалось похитить прежде всего благодаря Быкову. Более того, как следует всё из тех же показаний, по мнению Чичибабина, если бы Быков до сих пор был главой города, хищения продолжались бы по сей день.

На этом в судебном заседании был объявлен перерыв - до 20 апреля, в связи с отпуском судьи.

Роман ПЕРМИНОВ

(использована информация bnkirov.ru и newsler.ru).

Справка «ВК». В декабре 2019 года Первомайский районный суд вынес приговор по делу о хищениях денег «Электронного проездного». Судья назначил Олегу Чичибабину три года в колонии общего режима и лишил его права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на два года. Анатолия Ганьбу приговорили к трём годам и четырём месяцам лишения свободы, Александра Рыболовлева - к трём годам и семи месяцам, Дмитрия Никулина - к трём с половиной годам.

В феврале 2020 года Кировский областной суд отменил приговор фигурантам дела по «Электронному проездному», вернул дело прокуратуре и постановил освободить обвиняемых из-под стражи.

В марте 2021 года слушания по делу «Электронного проездного» вновь начались в Первомайском районном суде города Кирова.