И снова о запахах. В Кирове прошло совещание по вопросу качества атмосферного воздуха

«Вятский край» уже не раз поднимал проблему запахов в областном центре. Так, в номере «ВК» за 10 июля в материале под заголовком «Видео для Путина» речь шла о том, что жалобы кировчан на зловонный запах дошли даже до Президента России.

Неслучайно на днях эта тема получила широкое обсуждение на совещании с участием председателя Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» (РЭО) Рашида Исмаилова, представителей природоохранных органов, предприятий и общественности, состоявшемся в Герценке. Вот как прокомментировал это событие Тимур Абашев, заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области.

«Дым» над Озерками

- На совещании выступили представители микрорайона Озерки, рассказали о ситуации с запахами, отметив, что особенно тяжелой она была в прошлом году. Но и сейчас от деятельности предприятия «Энерго», осуществляющего плавку цветных металлов, они по-прежнему испытывают дискомфорт.

В том году при проверке предприятия мы выявили, что оно работало без газоочистного оборудования. В результате была приостановлена его деятельность на 90 суток, что подвигло руководство принять меры по установке системы очистки газа. Руководитель предприятия на встрече с жителями был и выслушал все их нарекания в адрес фирмы. В свою очередь он рассказал, что на предприятии модернизировали систему очистки еще в январе и приглашали для оценки качества ее работы инициативную группу жителей и специалистов.

Были произведены измерения на источнике выбросов, превышений загрязняющих веществ не обнаружено. Эффективность газоочистки - порядка 94 процентов. Вместе с тем, как отметил владелец «Энерго», на предприятии используют для очистки выбросов так называемый пенный скрубер - устройство для очистки газов от взвешенных частиц. Это резервуар с водой, через который проходят горячие выхлопные газы. Естественно, они нагревают воду - и в атмосферу выбрасывается конденсат пара, и этот «дым», который висит в воздухе на уровне 12 - 15-го этажей, очень сильно раздражает жителей. Безусловно, эта парогазовая смесь несет в себе и загрязняющие вещества, но они не превышают уровня ПДК (предельно допустимой концентрации).

Также руководитель «Энерго» заметил, что из-за большого количества жалоб был изменен даже режим работы. Если раньше предприятие работало практически круглосуточно, то сейчас - с шести утра до 11 часов вечера. А раз ночью оно не работает, значит, и не может быть источником проблем, на которые жалуются жители.

Обжигают провода в бочках

- Представители каких еще предприятий участвовали в совещании?

- «Стэп Плюс», что по адресу: улица Мостовая, 32. Это компания по приёмке металлолома. В прошлом году мы ее тоже проверяли, были выезды с выявлением нарушений и выдачей предписаний. Директор предприятия заверил жителей, что все замечания учтены, нарушения устранены. Кроме того, заключён договор с «Купритом», и сейчас отходы не жгут, а отправляют на утилизацию. Да и сами жители подтвердили, что в этом году ни одного случая сжигания отходов на этой промплощадке не было. Поэтому на вопрос председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, изменилась ли ситуация в микрорайоне по сравнению с прошлым годом, общественники ответили утвердительно.

Однако локальные источники загрязнений остаются. Кстати, большой гаражный массив расположен прямо под окнами домов микрорайона. И бывают случаи, что там, к примеру, обжигают провода прямо в бочках перед сдачей их в цветмет. В эту же компанию «Энерго». И полиция, и министерство окружающей среды контрольные рейды там проводят, но у каждого гаража контролера не поставишь, тем более что сжигание происходит достаточно быстро.

Ситуация на юго-западе

- Также на совещание были приглашены представители биохимзавода и фирмы «Дороничи». Последние сообщили, что делают всё, чтобы запахи минимизировать. Если раньше навоз поступал в открытые отстойники, то сейчас - в закрытые лагуны. Есть и система очистки, и контроль. Кроме того, предприятие сотрудничает с ВятГУ, чтобы определить, какие вещества выделяются в воздух и что в технологии надо поменять, чтобы запахи не вызывали дискомфорт у жителей.

Представитель Управления Роспотребнадзора по Кировской области Наталья Беляева рассказала, что их лаборатория работает в круглосуточном режиме, выезжает по заявкам кировчан в любое время суток.

Но сложность с запахами в том, что они не нормируются. Человек их чувствует, а наличие загрязняющих веществ приборы не показывают, ПДК в норме.

Чтобы изменить эту ситуацию, по словам Рашида Исмаилова, сейчас в Госдуму внесен законопроект по нормированию запахов по интенсивности. Если сильно пахнет - значит, надо принимать меры к предприятиям-загрязнителям, несмотря на то что ПДК не превышены.

А то, например, заместитель генерального директора биохимзавода даже высказал удивление по поводу претензий к предприятию. Дескать, «замеры показывают, что по нашим выбросам ПДК не превышено. Чего же вы от нас хотите? Мы закон не нарушаем». Вот это позиция БХЗ.

Промзоны - за город

- По мнению одного из жителей Озерков, проблема с запахами появилась оттого, что жильё стали строить вплотную к промышленной зоне предприятий. Формально санитарно-защитная зона соблюдена, ПДК загрязняющих веществ в выбросах не превышено, но о комфортности проживания здесь и речи быть не может: запахи распространяются гораздо дальше санитарной зоны в 300 метров. Он предложил рекомендовать администрации города Кирова пересмотреть генеральный план, исключив застройку территории, которая находится на расстоянии менее одного или полутора километров от промзоны предприятий. Сейчас уже идет строительство Озерков-2. А в этом микрорайоне более двадцати предприятий! Зима наступит, котельные включат - и люди опять начнут задыхаться от смога. Поэтому местные жители предлагают горадминистрации рассмотреть возможность выноса этих промышленных территорий за черту города.

- На совещании речь шла и о создании системы мониторинга атмосферного воздуха?

- Да. Александром Чуриным, председателем правительства Кировской области, дано поручение министерству охраны окружающей среды проработать вопрос создания локальной системы мониторинга за состоянием воздуха. И установить ее вначале на юго-западе города, очертив площадку, где находится биохимзавод, чтобы улавливать специфику его выбросов: фурфурол, метилмеркаптан, сероводород и аммиак.

У нас уже был положительный опыт создания такой системы мониторинга в Кирово-Чепецке. Там в 2010 - 2011 годах был установлен газоанализатор, измеряющий в атмосферном воздухе хлор и хлорные соединения в режиме онлайн. Доступ к нему и к регулярным данным имели все жители города. И за весь период наблюдений не было зафиксировано ни одного превышения по этим веществам. В результате жалобы жителей прекратились, проблема была снята. Надеемся, что подобная система мониторинга позволит решить проблему с запахами и в Кирове, определить причину выбросов и далее принять меры.

Также мы считаем, что система датчиков, установленная жителями Озерков, хорошо выполняет свою роль. Если датчик меняет цвет с зеленого на красный - это сигнал о том, что качество воздуха изменилось, и повод, чтобы выехать сюда лаборатории Роспотребнадзора, сделать замеры и получить объективную информации о состоянии воздушной среды.

Записала Вера Ануфриева.

P.S. На следующий день состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Кировской области и Общероссийской общественной организацией по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество».

По словам Тимура Абашева, эта организация осуществляет общественный контроль за реализацией национальных проектов в сфере экологии на территории всей страны. При этом она обобщает лучший опыт субъектов, к примеру, по очистке сточных вод, и сейчас, узнав о наших проблемах, изучив их с экспертами, направит нам предложения по их решению. Кроме того, Рашид Исмаилов, председатель РЭО, возглавит экспертный совет по реализации нацпроекта «Экология» в Кировской области.