И рожь косить, и песни петь. Механизатор Дмитрий Бадьин вновь признан лучшим по профессии

В своей советской юности никогда не понимал притягательности песенок типа «деревенька моя» (хотя родители мои и их знакомые любили им подпевать). Но прошло каких-то сорок лет, и сам начал ценить их своеобразный шарм.

Вряд ли это можно списать на ностальгию по годам ушедшим: по детству, проведенному в деревне у бабушки, по родственникам, которые работали всю свою жизнь в колхозе. Скорее здесь сказывается жизненный и профессиональный опыт: пришлось побывать в разных аграрных хозяйствах нашей немаленькой области, познакомиться со многими людьми, что там живут и трудятся. Ведь наше, вятское, село - это особый уклад жизни, свои традиции, свои герои и антигерои. А потому и песни у них должны быть другими, соответствующими.

Конечно, «нам песня строить и жить помогает», но одними песнями сыт не будешь. Деревенская жизнь не сахар. И даже будучи лучшим в своей профессии, выжить там сегодня не просто. В полной мере это относится к Дмитрию Бадьину, механизатору из Колянура, который в этом году вновь стал победителем областного смотра-конкурса.

Кто сделал «Надежду»?

До села Колянур, где расположена агрофирма «Надежда», от Советска ехать и ехать. Местность живописная, хотя и не особенно лесная. Но это - на любителя. Зато какое полевое раздолье. Оно и не удивляет, ведь места эти всегда славились как аграрные. Потому и село не маленькое. Почти тысяча человек в нем живет.

При советской власти был там колхоз имени XVII партсъезда, но в лихие 90-е он захирел, зачах. А на его руинах появилось новое сельскохозяйственное предприятие - агрофирма «Надежда». Появилась она, можно сказать, чудом: далеко не всем так везет, когда уроженец этих мест берется за восстановление нормальной работы бывшего колхоза. А здесь нашелся - отставленный в то время с поста главы района Николай Малков. Он-то и взялся за дело. Да и случай ему помог (впрочем, он всегда помогает тем, кто сиднем не сидит): в 2006 году в рамках нацпроекта «Развитие АПК» стали давать кредиты на льготных условиях, вот ими Малков и воспользовался. На эти деньги ферму новую поставил, технический парк обновил. Так, шаг за шагом, дело стало налаживаться. А там и инвестор на горизонте показался - шахунский молочный олигарх Анатолий Маликов. Последний не просто деньги в агрофирму вложил, а выкупил ее целиком у прежнего владельца.

Понятно, что владельцы «Надежды», и прежний, и нынешний, от этой сделки не прогадали. Один получил немалый куш за счет продажи налаженного бизнеса, второй - приобрел прибыльно работающее предприятие. Но нам ли радоваться за чужие капиталы? А вот лучше ли от этой купли-продажи стало рядовым работникам «Надежды»?

Впрочем, и люди в Колянуре не остались внакладе. И работа у них есть, и зарплаты имеются. Будучи в конце нулевых проездом в Колянуре, заглянул в магазин и поинтересовался у продавцов жизнью селян. Те меня заверили, что она, эта жизнь, идет неплохо (по сравнению с соседями, с той же Мушой, например, где колхоз в то время балансировал на грани банкротства): хозяйство работает и разорять его новый хозяин вроде бы не собирается. За покупками народ ходит, а значит, «платит им колхоз».

Многое, конечно, зависит от руководства предприятия. Но в том, что именно трудом рядовых тружеников все делается, никто и не сомневается. Фермы сами по себе не построятся, да и что от них толку без людей. И коровы сами себя не подоят и кормов себе на зиму не заготовят. А о том, что колянурцы умеют работать, говорить не приходится. Не случайно «Надежда» входит в число ведущих аграрных предприятий района, и о ее успехах часто пишет районная пресса.

Не обходят стороной районные журналисты и лучших работников агрофирмы. А в этом году один из них - механизатор Дмитрий Бадьин - стал лучшим по профессии в регионе. 10 декабря ему торжественно вручили диплом, свидетельствующий об этом.

Простой сельский парень

Дима родился и вырос в Колянуре. Двадцать восемь лет назад. Родители всю жизнь работали в колхозе: отец - механизатором, мать - дояркой. В общем, типичная сельская семья.

Там же, в Колянуре, окончил школу, где на выпускном вместе с аттестатом получил и права тракториста. Потом поступил в советское профучлище № 39. Учился на сварщика.

После училища ушел в армию. Попал в ракетные войска. И целый год провел в Подмосковье.

Вернувшись со службы, решил найти себя в городе - снял в Советске квартиру и устроился работать на Береснятский карьер. Но за два года городская жизнь приелась, а потому вернулся в родное село. И с тех пор, последние шесть лет, трудится в агрофирме «Надежда».

Женился на односельчанке. Сейчас в семье растёт сын шести лет. В следующем году пойдет в школу.

Живут небогато. Квартира в стандартном двухквартирном брусовом доме, которые массово строились в деревнях и селах в советское время. Огород. Мелкая живность. Держали поросят, но после того, как в «Надежде» перестали давать работникам зерно, решили, что покупать мясо дешевле.

Летних, полевых заработков на всю зиму не хватает. И квартира требует ремонта (а он сейчас недешев), и на ребенка нужно тратиться. Да и самим (не старые же) хочется хорошо одеваться. И пить-есть надо. В общем, расходов много, а денег, как всегда, на всё недостает. Вот и приходится Дмитрию зимой наниматься кочегаром. Так и трудится на двух работах.

Хорошо еще, не курит и почти не пьет. Всё денег в семье больше остается. Я даже пошутил в разговоре с ним, мол, не курит - деньги экономятся.

- Да что-то не видно этой экономии, - уже без смеха ответил он.

При такой жизни на развлечения и хобби просто времени нет. Дом, огород, семья, а летом работа от восхода до заката - свободного времени почти не оставляют. Из увлечений - иногда позволял себе петь в сельском ансамбле песни и пляски. Но нынче ковид прикрыл эту лавочку. На зимнюю рыбалку периодически выбирается, да на дежурстве в котельной бывает время книжку почитать.

- Мне больше детективы нравятся, - признался Дмитрий. - Фантастику не люблю.

В общем, биография у парня простая, можно даже сказать - типичная. Если бы не победа в областном смотре-конкурсе «Лучший по профессии», то и писать про него было бы нечего. Немалая часть его сверстников-односельчан, по словам самого Дмитрия, точно так же живут.

От людей на деревне не спрятаться

Дмитрий Бадьин уже не первый раз завоевывает звание «Лучший по профессии». Он был таковым в 2017 и 2019 годах. И вот опять…

- Почему именно он, других нет? - спросил я у директора агрофирмы «Надежда» Анатолия Родионова.

- Потому что он - лидер в коллективе. У него лучшие производственные показатели. К тому же, о чём его ни попроси, он сделает, и сделает хорошо, - ответил тот.

Сам же Дима не считает себя кем-то выдающимся и не стесняется в том признаться.

- Я такой же, как все, - сказал он. - Ну получил я грамоту, что это изменило? У нас на это не смотрят. Запишут в «трудовую», и всё.

Действительно, по нашим временам проще стать знаменитостью, выиграв миллион в лотерею, чем получить звание «заслуженного» или «почетного». Это только «старые кадры» еще обращают внимание на моральные стимулы. А на селе, где все живут примерно в одних и тех же условиях, все эти звания роли не играют. Да и чем живет нынешний сельский житель?

В том же Колянуре, помимо клуба, который к тому же из-за пандемии временно не работает, других досуговых учреждений нет (если не считать таковыми пять магазинов).

- Был зал для занятий тяжелой атлетикой, но его года два уже как закрыли, - заметил Дмитрий. - Молодежь иногда выходит на улицу, постоят у клуба, пообщаются - и по домам, зависать в интернете. А взрослые хозяйством заняты.

Так что, выходит, у селян два развлечения - телевизор и интернет. Есть, конечно, еще те, кто отдают дань «зеленому змию». Такие в Колянуре тоже имеются.

- Я вот не понимаю: где люди деньги берут, если нигде не работают? - спрашиваю Дмитрия.

- Сам не понимаю, - отвечает. - Знаю таких. Зарплату не получает, а уже с утра пьян.

Впрочем, предположить, откуда берется спиртное для этих граждан, можно. На селе многие гонят самогон. Кто-то для себя, а кто-то - и на продажу. А люди зависимые тянут из дома последнее, чтоб только «на бутылку» хватило.

Впрочем, как говорит Дмитрий, таких не так уж и много.

Конечно, сравнивать городскую жизнь с деревенской нельзя. Но и принижать селян только за то, что

они живут не так, как в городе, тоже не стоит. Чаще бывает, что среди них честных, открытых, хлебосольных людей больше, чем среди горожан. В деревне ведь все на виду. Там сразу определяют - хороший человек или с гнильцой. Как пелось в старой песне: «От людей на деревне не спрятаться, нет секретов в деревне у нас».

Может, потому и не принято там выпячивать свои заслуги, именно так делает Дмитрий Бадьин. Хотя уже то, что он третий раз поднялся на областную сцену, многое говорит и о нём самом, и о хозяйстве, где он работает, да и о всех колянурцах, которые умеют и работать, и песни петь.

Сергей СМОЛИН.