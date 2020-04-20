И радует, и огорчает. Статистика развития сельского хозяйства в Кировской области за пять лет

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Мне часто вспоминается разговор с представителем одного из нижегородских предприятий по производству молочной продукции на всероссийской выставке «Золотая осень». В ответ на мой вопрос, почему их йогуртов и творога нет на кировских прилавках, она ответила, что у вятских людей сильно развит «продуктовый патриотизм». И это действительно так. Привыкли мы к молоку от «Вятушки», к творогу из Вожгал, к сыру из Котельнича и т. д. Но откуда бы в нас это взялось, если бы наша аграрная отрасль не развивалась? А она совершенствуется. И неплохими темпами. Хотя, конечно, по отдельным позициям к нашим аграриям у людей есть вопросы.

В начале апреля Кировстат опубликовал итоги развития областного сельского хозяйства в 2019 году. Цифры, которые приводит орган статистики, выглядят сухо, но за ними стоит немалый труд вятских крестьян. Ведь именно благодаря ему регион уже не первый год входит в число лидеров по производству молока, почти полностью обеспечивает себя многими видами продуктов питания.

С молоком проблем нет

Когда речь заходит о сельском хозяйстве нашей области, каждый раз приходится напоминать, что его приоритетом, вот уже пару последних десятилетий, является молочное животноводство.

В известном советском фильме «Дело было в Пенькове» есть эпизод, в котором комсомольцы пародируют лекцию «Сон и сновидения». Герой снявшегося в этом фильме Вячеслава Тихонова, изображая лектора, говорит: «Итак, мы установили, что может быть корова без молока... но не может быть молоко... без чего, товарищи?.. без коровы! Таким образом, молоко можно считать верным признаком... чего, товарищи?.. Правильно! Коровы!»

Но юмор юмором, а когда мы произносим: «молочное животноводство», то первое, о чем должны сказать, - о коровах, или, как принято выражаться официально, о состоянии дойного стада.

Как свидетельствуют данные Кировстата, за последнюю пятилетку (с 2015 по 2019 год) количество крупного рогатого скота в области выросло не так сильно, как, может быть, некоторым хотелось бы. Если в 2015 году у нас было 212,2 тыс. голов, то к 2019-му это число выросло до 222 тыс. При этом количество коров увеличилось с 84,1 тыс. голов до 91,3 тыс.

Конечно, в советское время дойное стадо было больше. Но здесь нужно иметь в виду, что молочная отрасль в 1990-е переживала не самое лучшее время. Часть коров была потеряна именно в это время. Потом пришла другая напасть. Оказалось, что значительное число «буренок» болело лейкозом. Поэтому многим сельскохозяйственным организациям пришлось обновлять дойное стадо чуть ли не полностью. А ведь всякая такая замена требует вложения немалых средств. Да и технологии шагнули вперед, и покупать нужно стало не какую-нибудь «обычную» корову, а породистую, «голубых кровей». Чтобы молока давала больше.

Не будем сбрасывать со счетов и то, что в небольших населенных пунктах области люди за последние два десятка лет активно избавлялись от коров. Содержать их выходило дороже, чем купить литр-два молока в магазине. Да и хлопот больше.

Поэтому ожидать быстрого роста дойного стада не приходится. И те цифры, которые показал Кировстат, говорят понимающему человеку больше, чем обычное сравнение с тем, «как было раньше». Здесь важно знать, что нижнюю точку в сокращении поголовья область уже миновала и начала устойчивое наращивание поголовья.

А о том, что кардинально поменялись племенные показатели дойного стада и технологии его кормления, свидетельствуют последние данные по росту производства молока. По апрельским данным регионального минсельхоза, производство молока составило за первые три с лишним месяца 2020 года 1947,5 тонны, что на три процента больше, чем за аналогичный период прошлого.

Но выросло не только общее количество полученного молока. На 2,5 процента увеличились его продажи. А это значит, что данный продукт остается

востребованным у покупателей, в качестве которых выступают в том числе и такие крупные перерабатывающие предприятия, как «Вимм-Билль-Данн» и др.

К тому же растут и надои от одной коровы. По данным минсельхоза, в нашей области они составили 21,9 кг. Для сравнения: в среднем по стране этот показатель равен 17,64 кг. Поэтому понятно, что среди аграриев Приволжского федерального округа вятские - в лидерах.

Если же посмотреть динамику за последние пять лет (а именно ее приводит Кировстат), то цифры оказываются еще более впечатляющими. Если в 2015 году в среднем от одной коровы за год доярки получали 6536 кг молока, то уже в 2019-м - 7798 кг. Впечатляет, не правда ли?

Да и «валовка» за пятилетку приросла - с 526,6 тыс. тонн в 2015 году до 679,2 тыс. тонн в 2019-м.

АЧС пришлась не кстати

Но если в молочном животноводстве область уже вышла на достойный уровень (областной зампред и министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков назвал его «мировым»), то в свиноводстве и птицеводстве у аграриев пока непростая ситуация.

Начнем, пожалуй, со свиней. Как показывают данные Кировстата, с 2015 по 2017 год кривая численности животных шла стремительно вверх. За три года свиноводческие хозяйства нарастили поголовье со 172 тыс. единиц до 183,8 тыс. Но уже год спустя количество свиней снизилось до 176,2 тысяч. Что же произошло? А случилось то, что в стране началась эпидемия африканской чумы свиней (АЧС). В результате российское Министерство сельского хозяйства было вынуждено ввести усиленные меры ветеринарного характера. Требования к защите хозяйств от АЧС выросли, и далеко не все оказались в состоянии их выполнить. Вот и порезали свинюшек.

Не будем сбрасывать со счетов и затянувшееся банкротство свиноводческого холдинга «Абсолют-Агро». С 2014 года, с момента вынесения судебного вердикта, хозяйство находилось в подвешенном состоянии. И только в прошлом году его «со всеми потрохами» выкупил агрохолдинг «Дороничи».

Таким образом, по итогам 2019 года в хозяйствах области имелось только 178,2 тыс. свиней. Это всего лишь на 6 тыс. больше, чем пятилетку назад.

Не менее, а может, и более грустная ситуация в птицеводстве. В 2015 году на птицефабриках области числилось только 1,7 млн. кур.

К такому состоянию отрасль привело банкротство (и есть все основания предполагать, что преднамеренное) холдинга «Кировхлеб», которому принадлежало пять крупнейших птицеферм. Его последний владелец - бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак - заявлял о глобальной реконструкции птицеводческих комплексов. Но, набрав кредитов и не сделав на заемные средства ничего (кроме, наверное, своего состояния), он объявил «Кировхлеб» банкротом. В результате птицефабрики ушли с молотка за бесценок, а нормальная их работа до сих пор, похоже, не восстановилась.

Ситуация в птицеводстве, как показывают данные Кировстата, начала выправляться только в 2018 году. На тот период количество птицы находилось на отметке 1,76 млн. голов. Но уже в 2019 году эта цифра резко выросла до 2,1 млн.

Можно предположить, что новые хозяева птицефабрик более ответственно отнеслись к делу. Да и яйценоскость кур-несушек за последний год также увеличилась с 330 млн. шт. яиц до 336 млн. И это тоже говорит о медленном, но восстановлении отрасли.

Посевы сокращаются

Понятно, что как животноводство, так и птицеводство в сельхозорганизациях области связано с производством кормов. Ну не будет корова давать много молока, если ее плохо кормить. Поэтому аграрии всегда заботятся о необходимом запасе кормов. И нужно сказать, небезуспешно.

Как свидетельствуют данные Кировстата, урожайность зерновых и зернобобовых культур за последние пять лет выросла. При этом показатели приводятся в «чистом весе», после доработки. Если в 2015 году урожайность составляла 19,1 центнера с гектара, то в 2019-м - 22 ц/га.

И это несмотря на то, что область находится в зоне рискованного земледелия, что последние годы то в одном районе, то в другом, а то и в нескольких сразу вводится режим ЧС. В общем, не баловала эти годы погода крестьян. И, судя по диаграмме, особенно стихия разгулялась в 2016 году. Тогда даже урожайность упала до 17,3 ц/га.

А вот что никак не радует, так это то, что за последние годы сельхозорганизации области значительно сократили посевные площади. Причем почти по всем видам культур. Так, под зерновые и зернобобовые крестьяне стали отводить меньше почти на 20 тыс. гектаров. Если быть абсолютно точными, то в 2015-м их было 293,9 тыс. га, а в 2019-м - 275,4 тыс.

Уменьшились поля и под кормовые культуры - с 482,1 тыс. га в 2015 г. до 464,8-м в 2019-м.

Стали меньше сажать картофеля и овощебахчевых. Поля уменьшились почти на 1 тыс. га.

И только посевы рапса (как и иных технических культур) растут. В 2015 году его высаживали на 15,8 тыс. га, а в 2019-м - на 19,9 тыс. га.

Как пояснили в региональном минсельхозе, такая печальная тенденция сложилась в результате банкротства многих несостоятельных сельскохозяйственных организаций, а также из-за плохих погодных условий, когда крестьяне не могли вовремя посеять озимые или в нужные сроки яровые культуры. Однако, несмотря на это, в крупных и крепко стоящих на ногах хозяйствах идет обратный процесс - и там посевные площади растут.

Сергей СМОЛИН.