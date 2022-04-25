И пройти по сказочной тропе. Музей-заповедник художников В.М. и А.М. Васнецовых «Рябово»
КУЛЬТУРА
В прошлом году мы начали цикл публикаций о музеях малой родины. Давайте совершим очередное путешествие - в Зуевский район, в тихое и уютное село Рябово, где находится историко-мемориальный и ландшафтный музей-заповедник художников В.М. и А.М. Васнецовых «Рябово» (в прошлом году он отметил свое 40-летие).
Маршрут один - сказочный!
Все, кому довелось побывать в Рябово, не забывают о том никогда. Кто-то едет на автомобиле (из Кирова дорога занимает около трёх часов). Мне же рассказывали и о другом варианте посещения музея-заповедника, так сказать, для тех, кто предпочитает путешествовать активно.
Для этого нужно на электричке доехать до Зуевки, а там пересесть на велосипед. Да-да! Известно, что есть такой увлекательный тур. Его организатор - Алексей Широбоков. Он водит группы желающих по маршруту Зуевка - Рябово.
Но как бы вы ни добирались до знаменитой усадьбы, безусловно, о том не пожалеете. Давайте туда заглянем.
И липа, и тропа сказок
Все непременно увидят 300-летнюю васнецовскую липу, захоронения деда и родителей художников Васнецовых, дом причта - выставочный зал, фундамент разрушенной каменной церкви Рождества Иоанна Предтечи, где служил отец художников - М.В. Васнецов, деревянную церковь Рождества Иоанна Предтечи (1998 г.) и сказочную тропу с персонажами васнецовских картин.
Экскурсоводы расскажут, что отца будущих художников, Михаила Васильевича Васнецова, по окончании Вятской духовной семинарии рукоположили в священники Троицкой церкви с. Лопьял Уржумского уезда, куда он и прибыл с женой Аполлинарией Ивановной в 1844 году. Здесь родились двое детей - Николай и Виктор. В 1850 году Васнецовы переехали в с. Рябово. Здесь появились на свет еще четверо братьев - Александр, Аркадий, Аполлинарий, Иван.
В Рябово будущие художники Виктор Михайлович Васнецов (1848 - 1926) и Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856 - 1933) впервые увидели красоту родной земли, получили первые уроки живописи и жизни.
«Прекрасны окрестности села, воспетые братьями Васнецовыми: сказочные леса, цветущие поля, заснеженные просторы. Тихие вятские пейзажи, жизнь и быт народа, сказки, песни, легенды, - всё отразилось в творчестве», - пишут посетители в отзывах.
Где замыслы возникли?
В Рябово Виктор и Аполлинарий приезжали, будучи уже взрослыми и знаменитыми, здесь похоронены их отец и мать. Братья очень любили село, часто вспоминали о нём. Об этом свидетельствуют их письма и воспоминания современников. На рябовской земле, несомненно, возникали замыслы будущих картин.
В Рябово семья Васнецовых прожила более 20 лет. Дети, получив первоначальные знания по чтению и математике у своего отца, покидали родительский дом один за другим в возрасте восьми-девяти лет, чтобы продолжить обучение в городе Вятке.
В музее бережно сохраняют уникальные экспонаты - документы, фотографии, старинные предметы. Главное место в коллекции занимают подлинные картины А.М. Васнецова («Пашня», «Дуб в Демьяново»).
Здесь же располагается выставка народных промыслов и ремесел Вятского края (дымковская игрушка, художественная керамика, изделия из лозы, ручное кружево, изделия из бересты, капа).
Вдохновение здешних мест
В августе на этой земле проходит Всероссийский Васнецовский пленэр, на который съезжаются художники со всех регионов России.
В конце пленэра традиционно проводят праздник «Васнецовская палитра», во время которого жители области встречаются с художниками (открывается выставка картин, написанных на рябовской земле).
В первом пленэре приняли участие 16 художников из разных регионов страны, из Сыктывкара и Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, Мурманска, Великого Устюга и др. С тех пор это мероприятие стало традиционным, и с каждым годом растет география и число его участников.
Например, в 2011 году к пленэру присоединились керамисты. Из Франции приезжал Клод Ассанж, который складывает дровяные печи по старому образцу. Считается, что таких печей во всём мире только три - в Европе, в Японии и в Рябово. Теперь каждый год керамисты приезжают сюда на симпозиум и месят шамот, чтобы затем обжигать изделия в уникальной печи.
Кстати, сам Клод Ассанж говорит, что рябовскую печь нельзя назвать типично французской: «Традиции я собираю по всему миру, так что конкретно эта печь - комбинация, подходящая именно для данного места. От французской традиции здесь печной фасад. Именно так он выглядит на Севрской фарфоровой мануфактуре, изготовляющей королевский фарфор уже третий век».
Музей-заповедник в с. Рябово по-прежнему рад гостям и ждет их с нетерпением!
Александр ШИРОКОВ.
(По материалам различных информсайтов.)
Из истории
Музей-заповедник в с. Рябово открыли как филиал Кировского областного художественного музея (теперь - Вятского художественного музея) в 1981 году.
Территория - 107,4 га, земля историко-культурного назначения, передана учреждению в постоянное (бессрочное) пользование.
Село Рябово Зуевского района расположено в 38 км от райцентра и в 150-ти - от г. Кирова. Дата основания села - 1754 год. До 1929 г. оно входило в состав Сулаевской волости Вятского уезда Вятской губернии.
В 1749 году местные жители на сходе подписали приговор об открытии самостоятельного прихода при д. Чугаевской. Первоначально построили деревянный храм во имя Рождества Иоанна Предтечи, который к 1757 году срубили, украсили всем «благолепием» и освятили.
Через несколько лет прихожане выразили желание строить в Рябово каменный храм. Он возводился по проекту первого вятского губернского архитектора Филимона Меркурьевича Рослякова. К 1794 году основные строительные работы завершили. Фундамент церкви сохраняется по сей день.
Село Рябово было небольшим. Ко времени приезда семьи Васнецовых (1850 г.) в нём жили лишь священнослужители.
Сейчас в Рябово и окрестных деревнях проживают около 400 человек. Ежегодно в этих местах проводятся васнецовские чтения, художники приезжают на этюды, фольклорные праздники собирают гостей со всей округи.
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