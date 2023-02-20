И поездка в Звёздный городок

В этом году Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики отмечает сразу две юбилейные даты. 13 марта исполняется пять лет Детскому космическому центру имени В.П. Савиных (открыт в 2018 году), ныне это современное музейное учреждение с новыми экспозиционными залами, прекрасно оборудованными площадями для хранения экспонатов, цифровым планетарием.

А 10 апреля - 35 лет со дня открытия (1988) в историческом здании Музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики - учреждения культуры, все эти годы активно пропагандирующего идеи К.Э. Циолковского, достижения оте­чественной космонавтики.

Накануне этих дат корреспондент «Вятского края» встретился с директором музейного комплекса КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики» Татьяной ЗУБАРЕВОЙ.

Как учреждение готовится к юбилейным событиям? Какие мероприятия планируется провести в нынешнем году?

- Татьяна Ивановна, «ВК» уже много лет сотрудничает с вашим музеем. Люди космоса, авиации, ветераны, по­движники не раз становились героями наших публикаций. Какие основные мероприятия состоятся в юбилейном году?

- Начнем с ближайшего и для нас важного события. С 13 по 16 марта впервые в Кирове на базе Детского космического центра имени Виктора Петровича Савиных пройдет ежегодная конференция «Школа лекторов планетариев-2023».

Это самая известная и популярная площадка для астрономического профессионального сообщества (нынче состоится в 15-й раз). С 2016 года она проходит в разных городах страны - в Ярославле, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калуге. В 2023 году эстафету принимает наш город.

- Кто планирует приехать к нам в гости?

- Наш космический центр, в первую очередь - полнокупольный цифровой планетарий, продемонстрирует свои уникальные возможности. Предусмотрена обширная культурно-просветительская программа. Сотрудники планетариев и видные члены астрономического сообщества соберутся не только для профессионального общения, они расскажут о последних достижениях науки о Вселенной. Ожидаются выступления нашего земляка, научного руководителя Института астрономии РАН Бориса Михайловича Шустова, автора более 160 научных работ, не менее известных учёных Анатолия Владимировича Засова, Сергея Борисовича Попова, Николая Николаевича Самуся и других.

Мы планируем бесплатное посещении лекций школьниками, студентами, преподавателями, увлечёнными жителями нашего города. Коллеги продемонстрируют фильмы «Галактика и её население», «Бессмертный подвиг Сталинграда», «В гостях у Солнца», «Разноцветная Вселенная».

Своё участие в «Школе лекторов» подтвердили специа­листы из 26 регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

- Я практически всегда бываю на Молодёжных Циолковских чтениях. Нынче они пройдут в 17-й раз. Тоже большое, грандиозное событие, которое посвящено 650-летию образования нашего города. Помню Первые Молодёжные Циолковские чтения, которые состоялись в сентябре 1989 года.

- Они родились после проведения «Краеведческого четверга», организованного областной научной библиотекой имени Герцена. На них приехали Герои Советского Союза Виктор Петрович Савиных и Анатолий Яковлевич Соловьёв. Они и положили начало чтениям для детей и юношества, а стартовой площадкой стал наш музей. На первое такое мероприятие приехали сто детей из Кировской области, Калинина, Уфы, Свердловска.

Тогда же сложился костяк активистов-ветеранов чтений.

- Я их тоже помню: Елена Фёдоровна Банникова, Татьяна Владимировна Жбанникова, Евгений Иванович Ковязин, Вячеслав Игоревич Замятин и многие другие. Они, действительно, энтузиасты своего дела.

- Замечу, что многие из них находятся на заслуженном отдыхе, но помогают музею, встречаются с подростками, во всём помогают.

- Вернёмся к Молодёжным Циолковским чтениям, которые пройдут в октябре нынешнего года. Что ожидается в этот раз?

- 1 февраля стартовал приём заявок на участие в первом туре. Чтения пройдут 26 - 28 октября, причём впервые - в статусе международных. Обсуждаются перспективы участия детей и молодёжи из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Традиционно запланирована работа девяти тематических секций, на которых участники в возрасте от 12 до 24 лет представят свои исследовательские и творческие работы. В рамках чтений пройдут образовательные и культурные мероприятия: открытые лекции экспертов, встречи с космонавтами и представителями аэрокосмической отрасли, мастер-классы, экскурсии по городу и так далее.

Свои работы на Циолковские чтения присылают жители многих регионов нашей страны. Постоянными участниками являются студенты Балтийского техуниверситета «ВОЕНМЕХ» имени Устинова из Санкт-Петербурга, и конечно, кировских вузов.

При поддержке Дирекции по организации 650-летия Кирова для жителей региона - авторов лучших работ, присланных на чтения, подготовлен специальный приз: поездка в Звёздный городок, в Центр подготовки космонавтов.

Отдельное направление юбилейной программы музея, реализуемое при участии дирекции, - встреча нашего земляка, лётчика-космонавта СССР и учёного, дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина города Кирова и Кировской области Виктора Петровича Савиных с московской молодёжью. Мероприятие запланировано в рамках Дней Кировской области на ВДНХ летом текущего года.

В павильоне «Космос» гостям центра «Космонавтика и авиация» представится возможность услышать о самом сложном космическом полёте в отечественной истории (спасение станции «Салют-7) от очевидца событий, узнать о вкладе Кировской области в развитие отечественной космонавтики и ракетостроения.

- Татьяна Ивановна, музей продолжает свою просветительскую деятельность. Знаю, что у вас на постоянной основе работают клубы для детей и подростков космической тематики, в том числе для любителей астрономии. При этом по астрономии разработаны программы занятий для всех возрастов.

- Да, в 2021 году в рамках фестиваля «Первый» состоялось открытие нового клуба музея - «Астрономия для взрослых». В нём участвуют взрослые любители астрономии нашего города.

На встречах под руководством методиста планетария Сергея Владиславовича Соловьёва участники ведут разговор о телескопах, о законах небесной механики, о планетах, о звёздах, о теории относительности и о чёрных дырах, о границах видимой Вселенной и о её будущем.

Интерес к клубу растёт с каждым годом, тем более что в его работе мы широко используем возможности нашего цифрового планетария.

У нас также работает клуб «Звёздный остров» для любознательных детей и их родителей. Гостей ждут увлекательные путешествия во Вселенную. На занятиях участники своими руками собирают макеты необычных планетоходов, астрономические приборы, модели экзопланет и придумывают инопланетные цивилизации.

В планетарии Детского космического центра имени Савиных совместно с преподавателями астрономии учебных заведений города была организована деятельность астрономической педагогической лаборатории.

Итогом совместной работы специалистов планетария и творческой группы учителей астрономии стал цикл из четырёх уроков-лекций, которые проходят в планетарии и включают в себя полнокупольную программу и научно-популярный сферический фильм. Они разработаны в соответствии с программой средних общеобразовательных учебных учреждений. Эти занятия популярны среди старшеклассников и студентов.

- Музей всегда гордился необычными выставками. Две из них открылись недавно и привлекли внимание посетителей.

- На выставке «На космической волне. Акварели Ксении Михайловой» представлены её работы. Это образы, которые возникли в её воображении после посещения Детского космического центра в прошлом году. В рисунках присутствует космическая символика - Солнце, звёзды, планеты. Загадочные лица на фоне стилизованного космоса с туманностями, галактиками, парадом планет. Ксения Борисовна имеет дипломы и награды за участие в многочисленных художественных выставках как у нас в стране, так и за рубежом.

«Подарок музею» - так называется ещё одна экспозиция - знакомит посетителей с предметами, переданными в дар музею за прошлый год.

На выставке можно увидеть предметы из семейного архива Василия Михайловича Галактионова - замечательного лётчика кировского авиаотряда, которые дают представление о напряжённой трудовой жизни кировских авиаторов во второй половине ХХ века. Здесь же демонстрируются приборы, применяемые в войсках противовоздушной обороны, форменная одежда, предметы, которыми пользовались в полётах советские военные лётчики. Есть на выставке и редкие предметы по истории космонавтики, и все они так или иначе связаны с Вятским краем.

- Историческое здание музея сейчас реставрируется. Когда оно откроется в обновлённом виде?

- Здание является памятником охраны культурного наследия федерального значения. Мы очень бережно и внимательно подходим к его восстановлению, к созданию новой экспозиции. Мы планируем открыть залы, посвящённые авиации. У нас очень много в городе и нашей области людей, кто так или иначе с ней связан.

- Да, были КВАТУ, Кировский аэроклуб…

- Вот мы и просим всех горожан откликнуться на нашу просьбу и принести по возможности в дар музею фотографии, предметы и другие экспонаты, посвящённые авиации и вятским людям, её прославившим.

Беседу вёл Александр ШИРОКОВ.