И даже еда ­ вятская. В Кировской области проходит гастрономический конкурс «Блюдо Вятки»

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К 650-летию Кирова Вятская торгово-промышленная палата запустила два проекта. Один из них - «Пешеходная Спасская». Он призван сделать эту кировскую улицу подобием московского Арбата. И об этом проекте «Вятский край» не раз уже писал.

А вот вторая инициатива ВТПП - гастрономический конкурс региональной кухни «Блюдо Вятки» - нашим читателям почти неизвестна. Мы лишь упоминали о ней в числе прочих. Но она достойна того, чтобы о ней написать отдельно.

Каков он – вятский гриль?

Человек на то и человек, что ему мало голод утолить. Ему надо, чтобы было не только сытно, но и вкусно. И чтобы подано было на красивой тарелке. И чтобы на столе цветы стояли или свечи горели. Этой нашей особенностью пользуются все, кто занимается общественным питанием. Целая индустрия на том работает. Есть даже специальный гастрономический туризм.

Вот и, готовясь к кировскому юбилею, подумали: а не создать ли нам особую вятскую кухню? Есть она или нет - вопрос второй. Главное - она станет приманкой для тех, кто любит поесть. Поскольку таких немало (а тут еще и губернатор Соколов поставил очередную амбициозную, как он это понимает, задачу: к 2024 году привлечь в область миллион туристов), то и заманивать их нужно, кроме всего прочего, вкусностями с вятской спецификой. Этим, по-видимому, и руководствовались организаторы конкурса «Блюдо Вятки».

Он призван пропагандировать вятскую кухню, создать особое меню, которое будет у гостей города ассоциироваться с вятским краем. По замыслу авторов, это меню должно стать таким же брендом, как дымковская игрушка, кукарское кружево или истобенский огурец.

- В преддверии 650-летия Кирова решено подарить городу-юбиляру не просто фирменное блюдо, а целое меню для щедрого вятского застолья, - сообщили в Вятской торгово-промышленной палате.

Конкурс проходит в пяти номинациях: «Блины с припеком», «Горячее блюдо», «Суп (похлебка)», «Десерт», «Мясной гриль». Авторы блюд, которые станут победителями, получат не только призы и подарки, но и известность, ведь блюда будут подаваться на гастрономических выставках и фестивалях, в кафе и ресторанах Кирова.

Участие в конкурсе смогли принять как предприятия общепита и профессиональные повара, так и кулинары-любители. Дегустация блюд, так же как оценка их достоинств по внешнему виду и сервировке, проводится компетентным жюри на втором этапе конкурса. Вот тут-то и встанет вопрос: а какое блюдо можно назвать вятским?

По замыслу организаторов, исконно-посконно вятским будет считаться блюдо, которое, во-первых, приготовлено из местных продуктов, то есть тех, что здесь произрастают либо производятся. Во-вторых, важное значение имеет ценовой сегмент, доступность ингредиентов для людей (на Вятке живут люди небогатые). В-третьих, учитывается их натуральность и экологичность (мы ж гордимся тем, что у нас и воздух чище, чем на Урале, например, и земля не так загажена, да и в реках меньше отравы). В-четвертых, рецепт должен быть прост в изготовлении. В-пятых, важно, чтобы блюдо можно было приготовить как зимой, так и летом. В-шестых, оно не должно требовать для своего приготовления какого-то особого и специального оборудования. В-седьмых, оно должно соответствовать вкусовым предпочтениям жителей вятского края. В-восьмых, в нем будет учитываться индивидуальность и узнаваемость. Ну и, наконец, можно придумать для него легенду, повествующую о его вятских корнях.

На родину с наградами

Идея проведения этого конкурса сама по себе неплоха. У нас давно не было таких мероприятий. Но это не означает, что их совсем и никогда не было и что наши повара, кондитеры, кулинары и технологи не принимали в них участие. Совсем наоборот. Те, кто работал в системе общественного питания, помнят и рассказывают об этом. Более того, они подчеркивают, что всегда стремились показать не только высокие навыки мастерства работников вятского общепита, но и кировскую специфику в изделиях, представляемых на конкурсы.

Валентину Кротову из Слободского можно назвать ветераном отрасли. Она проработала в системе общественного питания более тридцати лет, двадцать из которых руководила отделом общественного питания в Слободском райпо.

И здесь нужно напомнить, что в районах области система потребительской кооперации до сих пор остается едва ли не единственной, которая содержит кулинарии и столовые.

По словам Валентины Леонидовны, в ее подчинении находилось от 20 до 30 точек общепита, как в самом городе Слободском, так и в районе. В разные годы к ним относились школьные и общедоступные столовые, кафе, бары и кулинарии. Так что, кто и как там работал и работает, она знает не понаслышке. И, естественно, в связи с проведением гастрономического конкурса «Блюдо Вятки» в нашем разговоре с ней мы не могли обойти вниманием подобные мероприятия, в которых слободским поварам и кулинарам приходилось участвовать.

- В целях развития предприятия, повышения профессионального уровня работников мы участвовали во всевозможных конкурсах, - рассказывает она. - Они проходили и внутри райпо, и в районе, и в городе. Выезжали в Киров на мероприятия, которые проводила Ассоциация кулинаров Кировской области. Бывали и за пределами нашего региона. Например, принимали участие в конкурсах «Костромская Снегурочка», «Евразия» в Екатеринбурге (мы были там несколько раз). И после каждого такого выезда мы без наград не оставались. Занимали и первые места, и вторые. Кубки привозили. Не раз участвовали в мероприятиях, которые организовывала Ассоциация кулинаров России. И оттуда также возвращались победителями.

- Здесь я особо хотела бы отметить ту роль, которую играла и играет в развитии общественного питания Ассоциация кулинаров Кировской области, - продолжает Валентина Кротова. - В мое время ее возглавляла Галина Сандалова. Она была человеком энергичным и отзывчивым. Нам она очень помогала, подсказывала направление развития, указывала на то новое, что достойно внедрения. И это нас сильно выручало. Ее содействие помогало нам, предприятию районного уровня, завоевывать призовые места.

Руки золотые, продукты вятские

- Я вижу, у вас большой опыт участия во всяких конкурсах. А с чем вы на них ездили?

- Там были разные направления. По поварам, по пекарям, по кондитерам. Например, наши кондитеры везли мелкоштучные изделия, которые требуют очень тонкой работы. Помню, что один раз призерами стали наши мини-пирожные. Наши пекари тоже не уступали другим в мастерстве. Один раз мы представили выпечные изделия в форме сказочных и мультипликационных персонажей. Из дрожжевого теста, из песочного. А ведь сделать их было непросто. Это - ювелирная работа. Но наши пекари с ней справились и показали себя на высшем уровне. Не отставали и наши повара. Они готовили блюда, используя наши вятские продукты - ягоды, грибы, фрукты. Например, на конкурс в Перми мы привезли пирог из наших местных яблок, сделанный в виде розы.

- Я правильно понимаю, что изделия, которые вы демонстрировали на конкурсах, отличались от повседневного меню, которое было в ваших точках общепита?

- Конечно. Они очень сильно отличались. Для изготовления конкурсных изделий нужно проявить самый высокий уровень мастерства, сделать, повторюсь, ювелирную работу, чтобы выглядеть лучше конкурентов. Они в своем роде шедевры. Работа повара, кондитера, пекаря - это тоже искусство. И я до сих пор горжусь, что у нас были такие кадры, такие специалисты. Но вы не будете создавать такие шедевры на каждый день. Да этого и не сделать.

Каждый раз приезжая из таких поездок, привозя новые идеи, знания, открывая для себя новые технологии, мы стремились внедрять их и в нашу повседневную работу, удивлять наших клиентов разными новинками. И наша выпечка, к примеру, до сих пор пользуется большим спросом у слобожан и жителей района. Большая заслуга в том тех людей, которые работали и работают на нашем предприятии. В связи с этим хотела бы отметить заслуженного работника торговли и общественного питания, повара от Бога, говоря образно, Татьяну Швецову. У нее реально золотые руки. Кроме нее были у нас другие сильные повара и кондитеры - Людмила Пентина, Елена Преснецова, Ирина Князева. Но большинством наших побед мы все-таки обязаны нашему технологу Любови Беляковой.

- А будет ли ваше предприятие участвовать в юбилейном конкурсе «Блюдо Вятки»?

- Не могу ответить на этот вопрос, так как уже не работаю. В конкурсе нужно участвовать, чтобы победить, а не просто для того, чтобы обозначить свое участие. Думаю, действующее руководство примет взвешенное решение по этому вопросу.

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Рассказ ветерана общепита, на мой взгляд, снимает многие вопросы, которые появились у кировчан после объявления о проведении конкурса «Блюдо Вятки». А их было немало. Но одновременно возникли новые. И главные из них - много ли участников заявилось на него и какова доля в этой массе профессионалов? Валентина Кротова правильно сказала: «Если уж быть - то быть лучшим». Пойдет ли конкурс по этому пути или скатится до уровня «художественной самодеятельности в сельском клубе», станет известно сов­сем скоро. А пока подождем.

Сергей СМОЛИН.