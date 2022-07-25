И далее по списку… Партии определились с кандидатами в депутаты Кировской гордумы

Всё ближе выборы в Кировскую городскую думу. Главные политические партии уже определились со своими кандидатами - как «списочниками», так и по одномандатным округам.

Ждет ли нас напряженная борьба за голоса избирателей? У кого хватит сил провести своих людей в городскую представительную власть?

Для начала следует напомнить, что нынешние выборы в гордуму пройдут в единый день голосования, то есть 11 сентября. Хотя реально, с учетом опыта кампании, проходившей в период пандемии коронавируса, горожанам будет предоставлено два дня - 10 и 11 сентября, чтобы дать им больше времени на выбор.

В городской парламент будут избраны 36 депутатов: 18 по партспискам и 18 по одномандатным округам.

Нужно также отметить, что городские выборы пройдут на фоне более масштабного действа - выборов главы региона. Впрочем, неизвестно, что для жителей областного центра важнее.

«Эх, птица-тройка…»

Уже известны те, кто идет по спискам от основных политических партий. «Единая Россия», которая, скорее всего, сможет провести в гордуму всю свою тройку, выдвинула первым номером генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Киров» и одновременно руководителя городского отделения партии Александра Чиликина. Для жителей областного центра он человек достаточно известный, особенно на фоне развернувшегося процесса догазификации территорий.

Не уступают Чиликину по известности и два других номера партийной тройки - наследник «империи» «Глобус» Ан­дрей Березин и ректор Вятского агротехнологического университета Елена Симбирских.

Таким образом, «партия власти» выдвинула сильную и узнаваемую команду, чего, к сожалению, нельзя сказать о ее конкурентах.

Так, КПРФ «паровозом» назначила первого секретаря обкома Сергея Мамаева. С одной стороны, оно и понятно: традиция сложилась такая - двигать главным первое лицо в партийной иерархии. Но с другой - такое решение выглядит весьма сомнительным. Во-первых, понятно, что, являясь действующим депутатом Заксобрания, он областной мандат на городской не поменяет. А во-вторых, с учетом неоднозначной репутации Мамаева это может привести к потере части голосов. Впрочем, самого «первого коммуниста области» это, видимо, нисколько не смущает.

В любом случае реально на места в городском парламенте претендуют кандидаты, сле­дующие за Мамаевым в партийной тройке: второй секретарь кировских комсомольцев и экс-лидер распущенного Молодежного парламента Анастасия Воробьёва и первый секретарь горкома КПРФ (в недавнем прошлом также комсомольский вожак) Михаил Кремлёв.

Если городской электорат будет голосовать за «левую идею» (которая сегодня востребована обществом), а не за конкретных личностей из списка КПРФ, то у них есть реальный шанс получить два мандата в новой думе.

Представила свою тройку и ЛДПР. В нее входят руководитель партийной фракции в региональном Заксобрании Владимир Костин, действую­щий городской депутат Денис Ерохин и и.о. регионального координатора ЛДПР Владимир Малков. Только послед­ний из них вятской публике малоизвестен. А вот первые два - хорошо знакомы.

Интересно, что, в отличие от того же Мамаева, действующий депутат ОЗС Костин, если верить некоторым местным СМИ, всерьез подумывает о переходе с областного уровня на городской. В частности, утверждается, что в случае, если оппозиционные партии получат большинство в гордуме, именно Костин может стать кандидатом на пост главы города от объединенной оппозиции. Впрочем, раньше у этой самой оппозиции объединиться как-то не получалось. К тому же, если учесть, что из «Справедливой России» в ЛДПР перешла наследница Кировского молочного комбината Надежда Су­раева «со товарищи», причём ушла, если верить всё тем же некоторым СМИ, в результате возникшего конфликта, то такое объединение весьма проблематично.

Кстати, после ухода Сураевой первая тройка эсеров вы­глядит заметно слабее, чем на предыдущих выборах. В нём нет сколько-нибудь весомых, знаковых для Кирова фигур. Ни руководителя ТД «Фанком» Олега Швецова, ни гендиректора УК «Азбука быта» Татьяну Демину, ни брата экоактивиста Вячеслава Царюка - Михаила нельзя назвать даже просто «узнаваемыми».

В общем и целом откровенно слабая команда, которая может победить только за счет активности других участников электоральной гонки - известного предпринимателя Владимира Журавлёва, депутата Киров­ской гордумы пятого созыва Алексея Кузьмина и бывшего регионального депутата Валерия Туруло (хотя последнего публика успела подзабыть).

В поисках харизматиков

Впрочем, своими списочниками сумели удивить, а кое-кто - и озадачить, не только традиционные парламентские партии.

Так, свежий игрок на правом фланге политических сил - партия «Новые люди», уже имеющая своих представителей в региональном Заксобрании, выдвинула первым номером Анну Альминову. По­следняя хорошо известна жителям области и как выдаю­щаяся спортсменка мирового уровня, и как бывший региональный министр спорта и молодежной политики.

Не подкачала и «Родина». Ее «поведет в бой» известный (хотя кое-кто и добавил бы к этому прилагательному слово «скандально») руководитель местного отделения этой партии Фёдор Лугинин.

Но больше всех удивили всё же «Коммунисты России». Во-первых, список партии возглавил бывший депутат Заксобрания от КПРФ и в прошлом друг-недруг Сергея Мамаева Леонид Сандалов. Впрочем, он известен кировчанам также тем, что руководил одно время областной ГИБДД.

Во-вторых, вторым номером там поставили юриста Антона Долгих. Эта фигура воистину скандально известная. И многие скандалы Долгих сам же и генерирует. Он уже давно пробует себя кандидатом на разные долж­ности. Это - очередная попытка. Вот только не следует забывать, что до своего полевения Антон возглавлял в Кирове отделение ПАРНАСа - партию либерального толка Алексея Навального. Участвовал он и в праймериз «Единой России». Такой дрейф лишний раз дает повод усомниться в «идейности» этого человека.

И, наконец, в-третьих, в списке нет руководителя областного отделения «Коммунистов России» Николая Барсукова. А ведь он сумел на прошлых выборах пройти в гордуму и пока не сложил свой мандат. Почему же его не выдвинули вновь?

Сам Николай Барсуков говорит, что партия решила двинуть в городской парламент «новых людей» (не в смысле одноименной партии, а в плане свежих политических игроков). И только этим он объясняет свое отсутствие в списке.

В то же время есть основания предполагать, что уход Барсукова в тень связан не только с обновлением партийных рядов. В марте этого года в ЦК «Коммунистов России» произошел скандал: лидера партии Максима Сурайкина на чрезвычайном съезде сместили с его поста (хотя он и не признал легитимность такого шага). А ведь мы хорошо помним, как летом прошлого года перед выборами в Законодательное собрание он приезжал в Киров, чтобы поддержать своих выдвиженцев на выборах в региональный парламент. Поэтому можно допу­стить, что сам факт такого визита был свидетельством близости Барсукова к опальному лидеру партии и, как следствие, исчезновения его из списков партии на выборах в гордуму.

И это предположение на днях получило дополнительное подтверждение, хотя и косвенно. Как стало известно, Николай Барсуков всё же будет участвовать в выборах городского представительного округа, но не от партии, а самовыдвиженцем, по избирательному округу № 16. Кстати, в этом округе от «Коммунистов России» уже идет врач Ксения Чернядьева, которая к тому же входит в партийную тройку. Так что здесь у партии налицо конфликт интересов.

Тем не менее это почему-то не смущает самого Барсукова.

- Хочу ещё раз попробовать свои силы. В том, что я иду не от партии, нет ничего необычного. Путин тоже иногда идёт в этом качестве, а не от «Единой России». Понимаю, что так сложнее: нужно собирать подписи, но я уже начал это делать, - заявил Николай Александрович коресспонденту «ВК».

Баталий не избежать

Впрочем, политические партии представили не только свои списки, но и кандидатов по одномандатным округам.

Нет нужды перечислять поименно всех тех, кто представляет каждую партию в каждом из 18 округов. Остановимся лишь на отдельных участках, где избирательная кампания обещает быть интересной и захватывающей. И здесь всё будет зависеть от знаковых фигур, представленных каждой партией.

Например, по избирательному округу № 1 «Единая Россия» выдвинула нынешнюю главу Кирова Елену Ковалёву. Сможет ли кто-нибудь составить ей конкуренцию? Пока не видно.

От ЛДПР здесь идет уже упомянутый выше Владимир Малков, который помимо руководства местным отделением своей партии замечен только в общественном движении «УК-Контроль».

Не сможет конкурировать с ней и общественник Николай Юферев, который баллотируется от «Справедливой России», не говоря уже о представителях КПРФ, «Новых людей» и «Коммунистов России». По известности с Ковалёвой может посоревноваться только бывший телеведущий Александр Быкасов, который идет от «Родины», но политический вес, связи и финансовый ресурс у них несопоставимы.

Почти не сомнений, что в 15-м избирательном округе победу одержит справедливоросс Владимир Журавлёв. Он известен кировчанам не только тем, что является самым богатым городским депутатом, но и своим противостоянием со всеми главами кировской гор­администрации. А его перепалки с Ильёй Шульгиным (во время нахождения того у власти) вообще были чуть ли не спектаклями, в которых драма сочеталась с комедией. Оппоненты от других партий, в том числе и главред «Наблюдателя» Юлия Шевцова, до его уровня совсем недотягивают.

Интересной ожидается ситуация и в 13-м округе. Там бороться будут два оппозиционера - ранее названный Михаил Кремлёв от КПРФ и бывший руководитель кировского АТП Денис Пырлог, выдвинутый ЛДПР.

Анализируя перечень кандидатов, которые идут по одномандатным округам от разных партий, нельзя не отметить особенности почти каждого из них.

Так, «Единая Россия» уже второй раз подряд (как и на выборах в Заксобрание) сделала ставку на медиков. В избирательном округе № 3 бороться за депутатское кресло будет главврач детской област­ной больницы Наталья Муратова, а в округе № 10 - главврач областной больницы Вадим Ральников.

В списках ЛДПР ожидаемо немало представителей Кировского молочного комбината.

КПРФ, учитывая успешную кампанию по выборам Молодежного парламента Кировской области, сделала ставку на молодые кадры, комсомольцев. Среди них есть яркие ребята (как, например, Фёдор Калинин), но борьба за голоса в городскую думу не идет ни в какое сравнение с виртуальными выборами в невнятный по своему статусу молодежный орган.

А вот у списка «Справедливой России», в отличие от трех вышеназванных партий, нет никаких особых примет. Пойдет ли это партии на пользу? Посмотрим. Как говорится, время покажет.

Иван ТРОФИМОВ.