И блины для ракетчиков! В Кировской области прошел этап конкурса военных поваров

Недавно (как раз на Масленичную неделю) в Вооруженных силах Российской Федерации прошел второй этап конкурса на звание лучшего специалиста продовольственной службы в рамках Всеармей­ского конкурса «Армейский запас-2021».

В масштабе объединений Ракетных войск стратегического назначения такие состязания проводились на базе Юрьянского ракетного соединения Мелитопольской краснознаменной ракетной дивизии.

Это только несведущему человеку кажется, что повар в армии - лицо малозначимое: мол, подумаешь, щи из банки сварить или кашу гречневую в условиях полевой кухни. Мне за мою многолетнюю журналистскую практику не раз приходилось писать о представителях этой самой нужной - да-да, я не ошибся! - профессии в Вооруженных силах России.

Попробуйте-ка в атаку идти на голодный желудок или в окопе пожевать сухарик - и ноги протянешь, и боец ты никакой, и на своего командира станешь как на врага народа смотреть: моральный дух-то упадет ниже плинтуса.

К счастью, прошли те жуткие девяностые (я их хорошо помню!). Бывало, подъезжаешь к какому-либо воинскому подразделению и сразу же по устоявшемуся запаху определяешь, чем в этот день кормят солдат-срочников. Изысков тогда не было: гороховый суп, на второе - в лучшем случае - отварная селедка либо нечто похожее на кусочки мяса (из банки). Командиры в тяжёлые для армии времена изощрялись как могли: Вооруженные силы находились в страшном, плачевном состоянии!

Не забыть и так называемую контртеррористическую операцию на Северном Кавказе. Парней, необстрелянных и необученных, порой и кормить-то было нечем. Они сами разжигали костерки (что категорически запрещалось в условиях военного времени) и пытались хотя бы разогреть стылую тушенку (если имелась)…

В современной Российской армии питание солдат - дело наиважнейшее и почти стратегическое. Особенно в нынешних условиях, когда боец не подметает территорию, как было прежде во многих советских воинских подразделениях, а постоянно совершенствуется в боевой и физической подготовке.

За новинками мощной супертехники порой не угнаться, а значит, учеба, знания солдата - на первом месте. Потому и питание военнослужащего должно быть разнообразным, калорийным и полноценным, к тому же приспособленным для быстрого приготовления в любых экстремальных условиях...

Однажды знакомые офицеры из Министерства обороны сказали мне «по секрету», что министр Сергей Кужегетович Шойгу, бывая в каких-либо армейских подразделениях, первым делом инспектирует кухню: чем военнослужащих кормят, качественно, вкусно ли? Сам пробует из кухонных котлов, что приготовили мастера поварского дела...

В нынешнем конкурсе «Армейский запас-2021» принимали участие лучшие специалисты продовольственной службы Юрьянского, Ясненского, Тагильского ракетных соединений, входящих в состав Оренбургского ракетного объединения. Свое умение и навыки поварского искусства показывали начальники продовольственных служб воинских частей, внештатные повара и пекари (всего 24 участника). Конкурс проходил в течение трех дней.

Сразу же замечу, что повара, как правило, имеют основную военную специальность и в случае экстренной необходимости (не дай бог, военных условий) способны выполнить все функции обычного военнослужащего.

- А потому - и это закономерность! - в ходе соревнований у участников были приняты зачёты по специальной физической и огневой подготовке, в которых специалисты продслужбы показали достойные результаты, - сказал корреспонденту «ВК» начальник продовольственной службы отдела материально-технического обеспечения Оренбургского ракетного объединения подполковник Александр Мокрушин. - Все оказались на этапе дружными, организованными, сплоченными. Как говорится, и в «бою» смекалку, ловкость, сноровку проявили.

Но самое-то сложное ожидало впереди. Здесь уже действительно можно удивиться. Военные повара, показав отличные результаты в стрельбе, соревновались и в приготовлении горячей пищи.

- Тут не просто даешь команду: «Иди сюда, встань к военно-полевой кухне, приготовь кашу!», - продолжает Александр Сергеевич. - Участники в рамках строго определенного времени продемонстрировали свои кулинарные навыки в стационарных и полевых условиях, в красивой подаче блюд и даже в сервировке обеденного стола. В состязании принимали участие военно­служащие разных возрастных категорий, но, несмотря на это, между участниками велась упорная борьба за победу.

Среди них есть почти звезды. К примеру, в прошлом году гвардии сержант Рахим Джураев, командир отделения одного из ракетных полков Юрьянского соединения, занял призовое место во Всеармейском конкурсе «Армейский запас-2020» среди подразделений Ракетных войск стратегического назначения, в котором состязались представители данного рода войск из стран СНГ - Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и других.

Александр Мокрушин заметил, что за один год в «учебке» искусству готовить по-армей­ски, безусловно, не научишь. Не случайно срочники (контрактники) приходят уже с полученными гражданскими специальностями и даже с определенными поварскими (кулинарными) навыками: кто-то успел до службы поработать на предприятиях общественного питания, в ресторанах, кафе, барах, закусочных-бистро и т.д.

Для начальников продовольственных служб условия конкурса «Армейский запас-2021» стали, пожалуй, самыми жесткими. Им необходимо было на малогабаритной полевой кухне приготовить горячий обед на 30 человек. Причем в полном ассортименте - первое, второе блюда и горячий чай.

К тому же на состязательном этапе не предполагалось свежих продуктов - все предоставлялись в консервированном виде. Представляете, как из обычных концентратов сварить, к примеру, не вязкую, а рассыпчатую кашу, да такую, чтобы никто и не подумал, что гречка из железной банки!

- Готовили все вкусно, непревзойденно - пальчики оближешь! - с удовольствием под­черкнул Александр Мокрушин.

Офицер, бывая на разных конкурсах и во многих подразделениях РВСН, ничуть не лукавит: он знает толк в своей службе и четко видит профес­сиональное мастерство участников. На этот раз им, помимо горячей пищи, надо был приготовить… 30, как сказали офицеры, мелкоштучных хлебобулочных изделий - пирожки с картошкой, расстегаи, сладкие булочки и, конечно же, блины (Масленица же шла!).

Причем изделия поваров и кулинаров тут же становились «достоянием желудков» не только членов представительного жюри, но и всего личного состава. Не погрешу, если скажу, что пышные булочки, румяные пирожки, ароматные блины ракетчики Юрьянского соединения уплетали за обе щеки.

Разумеется, по итогам второго этапа определились и победители в своих категориях: лучший начальник продовольственной службы - лейтенант Иван Владимирович Шварёв, начальник продовольственной службы отдельного дивизиона обеспечения Юрьянского соединения; лучший повар - ефрейтор Наталья Михайловна Мельникова, механик ракетного полка Яснен­ского соединения; лучший пекарь - ефрейтор Марина Михайловна Попова, механик дивизиона ракетного полка Тагильского соединения.

Третий этап конкурса «Армейский запас-2021» пройдет в масштабе Ракетных войск стратегического назначения на базе Иркутского соединения Омского объединения в апреле 2021 года.

В прошлом году в конкурсе одержали уверенную победу команды Восточного военного округа, заняв первое место во всех трех номинациях среди специалистов продовольственной и вещевой служб, а также служб ракетного топлива и горючего.

Александр ШИРОКОВ.

Фото предоставлены командованием Юрьянского ракетного соединения.