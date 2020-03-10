И автограф боевого генерала. 10 марта – профессиональный праздник архивистов

Сама дата связана с появлением первого в России государственного акта - «Генерального регламента или Устава» подписанного 28 февраля 1720 года Петром I (по новому исчислению этот день приходится на 10 марта). Это был общегосударственный правовой акт, определивший основы организации централизованной системы архивного дела в стране. Он ввел во всех госорганах власти архивы и государственную должность актуариуса (архивариуса), которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...». Помимо этого, «Генеральный регламент или Устав» определял порядок работы с документами и правила их дальнейшего хранения.

Накануне праздника журналист «ВК» пришел в Центральный государственный архив Кировской области (ЦГАКО), встретился с сотрудниками двух отделов и попросил их, в частности, рассказать о своей нынешней работе.

Михаил МЕЛАНИН, зав. архивохранилищем отдела использования архивных документов государственных органов.

- Михаил Валерьевич, недавно в областных средствах массовой информации сообщили о трех документах, которые включены в Государственный региональный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории Кировской области. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Какую ценность они представляют для кировчан?

- Действительно, недавно три документа из фондов ЦГАКО стали предметом обсуждения у ваших коллег (мы предоставили об этом информацию). Речь шла о документах, связанных с историей Борисо-Глебской (с 1863 года - Покровской) церкви села Никулицкого Хлыновского (Вятского) уезда, основание которой связано с начальным периодом истории Вятского края. Это купчие грамоты на покосные угодья около реки Вятки Аникея Евсеева сына Потапова от 19 ноября 1664 года и 26 февраля 1667 года и заемная (закладная) кабала Тимофея Якимова сына Сунцова в пяти рублях от 23 февраля 1668 года. Документы отнесены к категории уникальных по критериям древности, подлинности, бесспорности исторической значимости.

Ранее мы сообщали и о других архивных документах, которые относятся к истории Борисо-Глебской церкви. Например, о самом древнем документе - прикладной грамоте прихожанина Якова Копосова от 28 октября 1598 года, оформившей дарение церкви принадлежавших ему сенокосных угодий за молитвенное поминание членов его семьи и рода, а также изустной памяти Артемия Клементьева Сандалова о распоряжении принадлежащим ему имуществом на случай смерти или пострига в монахи от 14 августа 1627 года.

- Я знаю и о других документах, тоже включенных в реестр…

- Видимо, вы имеете в виду автографы поэта Гавриила Державина и писателя Александра Герцена? Они, бесспорно, имеют культурно-историческую значимость. Первый документ - копия распоряжения вятского гражданского губернатора К.Я. Тюфяева от 19 октября 1836 года об организации губернской выставки промышленных изделий. Заверил ее титулярный советник А.И. Герцен. Известно, что это единственный документ с подписью-автографом русского публициста, писателя, философа Александра Ивановича Герцена, выявленный в архиве.

Второй - предложения действительного тайного советника, генерал-прокурора Правительствующего сената князя А.А. Вяземского Вятской казённой палате о порядке представления отчётности о государственных доходах и расходах по Вятскому наместничеству за 1783 год с подписью-автографом поэта и государственного деятеля Г.Р. Державина.

Ирина ЛУПАНОВА, начальник отдела научно-справочного аппарата.

- Ирина Борисовна, передо мной - папки с документами. Что в них?

- Собственно, тайны нет. Это дела с воспоминаниями участников Великой Отечественной войны, их фронтовыми письмами, дневниками, фотографиями, перепиской с краеведами.

Вот, например, документы о боевом пути нашего земляка, уроженца Юрьянского района, генерал-майора танковых войск Ивана Моисеевича Старикова. Видите, он даже схемы сражений, в которых участвовал, профессионально и грамотно нарисовал, как учили в военном учебном заведении. К юбилею Великой Победы мы их оцифруем и разместим на сайте архива для общего использования.

- Документы каких известных уроженцев и деятелей Вятского края хранятся в архиве?

- Ученых, краеведов, писателей, художников, архитекторов, артистов, музыкантов, педагогов. Среди них Е.Д. Петряев, А.В. Эммаусский, П.А. Прозоров, Э.А. Штина, Т.И. Ветко, Е.Л. Скопин, Н.В. Рудницкий и другие. Всего более ста личных фондов.

- У кого самый большой «клад»?

- В фонде военного врача, писателя, краеведа Евгения Дмитриевича Петряева - около 70 тысяч документов. В комплексе содержатся личные биографические документы Е.Д. Петряева, дневники и ежедневники, воспоминания, рукописи и публикации книг, научно-исследовательских работ, очерков, статей, рецензии и отзывы о его творчестве, семейная переписка, письма краеведов, сотрудников региональных и центральных библиотек, музеев, архивов, издательств на литературные и краеведческие темы и по вопросам издания работ, документы имущественно-хозяйственного и бытового характера, фотографии, рисунки, экслибрисы. Всех документов не перечесть!

Большой материал по истории Вятского края собран журналистом и краеведом Василием Георгиевичем Пленковым. Много документов в фондах писателя и фольклориста Леонида Владимировича Дьяконова, ученого-альголога, профессора Вятской сельскохозяйственной академии Эмилии Адриановны Штиной, ее супруга, участника Великой Отечественной войны Ивана Дмитриевича.

Большой интерес представляет комплекс документов по истории вятских семей, собранный писателем, краеведом и коллекционером Александром Васильевичем Ревой.

- Ирина Борисовна, вы сказали о фронтовых дневниках. Разве на войне их можно было сохранить?

- Конечно же, их бойцам запрещали вести. Но они все-таки имеются в архиве. Написаны карандашом, в минуты отдыха, между боями или уже после войны, оформлены как мемуары, воспоминания.

Фонды хранят редкий автограф генерал-полковника, Героя Советского Союза Николая Эрастовича Берзарина, командующего 27-й, 34-й, 39-й и 5-й ударными армиями РККА во время Великой Отечественной войны. Он первый комендант Берлина, взятого советскими войсками, начальник Берлинского гарнизона в апреле - июне 1945 года.

- Да, интересно. Ими все могут воспользоваться. Как мне известно, сведения об архивных фондах и документах регулярно выставляются на сайт архива. Их надо смотреть, не забывать свою историю, помнить о наших героях!

Подготовил Александр Широков.

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