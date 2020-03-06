Хулиганы или борцы за права? Ваше мнение!

Фото: youtube.com

Активисты проекта «Просрочка Патруль» (ранее «Хрюши Против») четвертый год дебоширят в продуктовых магазинах Кирова.

Пройдя в торговый зал, они ищут товары с истекшим сроком хранения, складывают их горами в тележки и начинают скандалить не в кабинете заведующей магазином, а у касс, мешая другим покупателям. При этом активисты снимают всё на камеру, а потом выкладывают ролики в интернет.

Как утверждает руководитель проекта «Просрочка Патруль Киров» Алекс Благоденский, они занимаются «защитой конституционных прав граждан города и области».

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Имеют ли право активисты проекта «Просрочка патруль» контролировать соблюдение сроков годности товаров в магазинах?

- Да, у них те же права, что и у остальных покупателей.

- Да, но не устраивая скандалов и без съемки видео.

- Нет, этим должны заниматься контролирующие органы.

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Многие подростки готовы поработать в каникулы. Некоторые работают и в течение учебного года. Но все эти «подработки» или временные, или неофициальные.

Правительственное Агентство стратегических инициатив предлагает разрешить несовершеннолетним от 14 лет и старше регистрироваться в качестве самозанятых. То есть официально заниматься частным бизнесом, платить налоги, иметь права и обязанности предпринимателя.

Судя по комментариям, россияне опасаются финансовых рисков, последствия которых могут лечь на плечи детей. Раннее начало трудовой деятельности, по мнению родителей, может помешать их детям получить достойное образование.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок мог официально постоянно работать с 14 лет?

- Да, пусть учится работать и зарабатывать деньги – 11 голосов (23,9%)

- Нет, еще наработается до выхода на пенсию – 18 голосов (39,1%)

- Всё зависит от желания ребенка и предлагаемой работы – 17 (37,0%)

Статью «Бизнес-бэби?» читайте в субботнем номере «Вятского края».