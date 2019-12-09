Хроника «пикирующего» генерала. В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Быкова

Сообщение о задержании бывшего главы города Кирова и экс-председателя регионального Законодательного собрания Владимира Быкова и о заведенном на него уголовном деле не стало неожиданностью для жителей области. О том, что рано или поздно отставному генералу придется предстать перед сотрудниками Следственного комитета, говорили уже давно. Неоднократно писала об этом и наша газета (серия статей «И всё-таки Быков?»). Сегодня мы рассказываем нашим читателям, как развивались события с момента задержания бывшего высокопоставленного чиновника.

Возбуждено уголовное дело

Утром 29 ноября Следственное управление Следственного комитета РФ по Кировской области распространило сообщение о том, что в отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Как говорилось в сообщении, сотрудники регионального УФСБ выяснили, что, будучи мэром города, он получил взятку - 7,8 млн. рублей. Деньги передал посредник от предпринимателя. За них АО «АТП» хотело получить покровительство должностных лиц мэрии и гордумы, а именно - заключить договоры на поставку топлива, притом независимо от его качества. По версии следствия, этому Быков активно способствовал. «Проводятся обыски, изымаются необходимые для следствия вещи и документы. Подозреваемый задержан, доставлен к следователям», - рассказали в пресс-службе регионального следкома.

Больше не член?

В тот же день, 29 ноября, городской политсовет «Единой России» решил приостановить членство в партии Владимира Быкова до соответствующего решения суда или правоохранительных органов в связи с возбуждением в отношении его уголовного дела о взятке.

Оценка юристов…

Задержание Быкова прокомментировали кировские юристы. По мнению Яна Чеботарёва, в этом уголовном деле могут появиться и новые эпизоды. «Я нисколько не удивлён. Буквально вчера, когда меня спрашивали о перспективах «дела Яфаркина» по парку Победы, я предсказывал, что возврат дела прокуратуре приведёт к тому, что, вероятнее всего, будет установлено то самое «неустановленное» лицо, о котором многое говорилось на судах. Сегодняшние действия СК подкрепляют мою уверенность. Перспективы нынешнего дела оценить пока сложно, но я считаю, что такая крайняя мера, как задержание, показывает наличие у следствия весомых аргументов. О причастности Быкова к сомнительным сделкам говорят слишком многие фигуранты громких дел. Дмитрий Никулин - в деле «Электронного проездного», масса показаний по делу парка Победы, сейчас взятка по делу «чадящих «пазиков».

С Чеботарёвым не согласился другой кировский юрист Ярослав Михайлов. Он полагает, что вину бывшего главы города ещё необходимо подтвердить доказательствами, с которыми, по его мнению, у следствия могут возникнуть проблемы. На своей странице в соцсети он написал: «Быков арестован. Воспользовался акцией «чёрная пятница»? И Кировская область снова выходит в лидеры по коррупции. Хоть в чём-то мы первые. Но... Вину Быкова ещё надо доказать. Я сомневаюсь, что передача взятки была как-то задокументирована. О причастности Быкова много говорили, но именно что говорили. Если дело дойдёт до суда, в чём есть сомнения, то Быков может требовать суда присяжных. Думаю, что в деле Быкова последуют новые обвинения, например, по делу Яфаркина. Хотя бы для того, чтобы закрепиться по нему и осудить хоть по какой-то статье. Что-то да пройдёт в суде. И тогда ситуация по Яфаркину может вернуться, но в составе группы лиц».

…И мнение правоохранителей

Источник городского интернет-портала Свойкировский.рф в областной прокуратуре рассказал, что проданный участок парка Победы привлёк внимание силовиков в 2016 году. Тогда в ведомстве были подняты все архивные документы о создании парка и назначении земли. В 2017 году наработки передали в региональный cледком.

«Думаю, что делом о взятке от АТП эта история не закончится, - рассказал неназванный источник. - Скорее всего, будут вестись другие расследования, по результатам которых сделают громкие заявления о неправомерном поведении и незаконных решениях тогдашнего главы города [Быкова]».

Как Никулин «сдавал» Быкова

По совпадению или нет, но в день задержания Быкова состоялось очередное заседание суда по делу о хищении средств у «Электронного проездного». Представитель прокуратуры озвучила материалы допроса, на котором бывший депутат Кировской гордумы Дмитрий Никулин рассказал, что обратился к Владимиру Быкову ради

карьерного роста и тот устроил его в Центральную диспетчерскую службу, но это назначение «надо было отработать».

«Владимир Быков пригласил меня в рабочий кабинет и сказал, что на данную должность я был назначен не просто так, а надо отрабатывать должность и зарабатывать деньги. Я понял, что необходимо будет совершать хищения и передавать денежные средства Быкову. Более Быков ничего не говорил об этом, ни до, ни после. Сказал - обсудить всё с Чичибабиным (начальником городского отдела транспорта. - Р.П.). После этого разговора я встретился с Чичибабиным в его рабочем кабинете, в администрации Кирова. Последний сказал, чтобы я думал, как можно зарабатывать деньги незаконным путём, то есть путём заключения фиктивных договоров. При этом одну треть незаконных доходов мог оставить себе, остальные отдавать Чичибабину и Дубровину (директору АТП. - Р.П.). Чичибабин обмолвился как-то мне намёками, что передаёт деньги Быкову, сам не передавал», - уточнил экс-депутат.

Никулин рассказал, что передавал деньги Чичибабину и Дубровину раз в месяц на рабочем месте, в машине, в квартире, в последний раз - примерно в 2017 году. Обналичивали приблизительно 500 тысяч рублей в месяц, 2/3 суммы он передавал. Всего вышло около 10 млн. рублей, точную сумму подсудимый назвать не смог.

«Сдал» Быкова и Чичибабин

На том же судебном заседании были оглашены показания самого Чичибабина. Из них следует, что Никулин в основном передавал деньги бывшему генеральному директору АТП Николаю Дубровину. Последний до своего назначения в АТП был заместителем военного комиссара, а его руководителем был Владимир Быков. Чичибабин утверждает, что сам он отвечал только за отсутствие препятствий в выделении денег для ЦДС, а Никулин и Быков как депутаты голосовали за это на заседаниях гордумы. Чичибабин также заявил о покровительстве Быкова, который денег у него якобы не просил, но, вероятно, знал о хищениях: напрямую об этом никогда не говорилось.

«Мне была интересна моя доля, Никулин обещал щедро делиться со мной, сроки и суммы не обговаривались. Быков периодически интересовался, есть ли проблемы с ЦДС, Никулиным, но не уточняя конкретно, что он имеет в виду. Я лишь предполагал, что Быков знает о хищениях, поэтому говорил, что всё хорошо и работает в штатном режиме», - рассказал Чичибабин.

Выяснилось также, что до своего задержания Чичибабин и Дубровин встречались, чтобы обсудить, какие показания давать. На встрече Дубровин, по словам Чичибабина, сказал, что будет отрицать получение денег от Никулина.

Корона и золотое оружие

Вечером 29 ноября появилось видео задержания Быкова. Запись была опубликована в аккаунте Следственного комитета Российской Федерации на YouTube. На кадрах видно, как машину Владимира Быкова останавливают где-то в пригороде (судя по одноэтажным деревянным домам на заднем плане). Люди в шапках-балаклавах и с надписью: «ФСБ» - на черной форме усаживают его в тонированный микроавтобус и доставляют в здание следственного управления на улице Профсоюзной. Далее идут кадры допроса Быкова. Также в опубликованном ролике есть и эпизоды с обыском в доме экс-спикера Заксобрания. В объектив видеокамеры попадает открытый шкаф, на верхней полке которого стоит копия Большой императорской короны. Далее демонстрируются книга в «золотом» окладе и два «золотых» же кортика.

Яфаркина освободили

Еще позже, вечером того же дня, появляется сообщение о том, что предприниматель Леонид Яфаркин, которого обвиняли в мошенничестве с земельным участком в парке Победы, был освобождён из СИЗО. Это произошло после того, как накануне, 28 ноября, Кировский областной суд отменил приговор Первомайского районного суда и отправил его в прокуратуру из-за допущенных процессуальных нарушений.

Однако кировский юрист Ян Чеботарёв в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове» заявил, что Леонид Яфаркин может быть снова задержан по делу о мошенничестве с землёй в парке Победы: «Возврат дела в прокуратуру не означает прекращения дела, не означает

оправдания. Когда дело вернётся следствию, оно будет вполне свободно в избрании любой меры пресечения - как связанной, так и не связанной с ограничением свободы».

«Мера пресечения»

После допроса в следственном комитете Владимир Быков был помещен в изолятор временного содержания, где и провел ночь. На следующий день, 30 ноября, Первомайский районный суд Кирова определил, что ближайшие два месяца он будет находиться под домашним арестом.

Такая «мера пресечения» возмутила многих кировчан, в частности то, что при подобных подозрениях его не арестовали и не заключили в СИЗО. По мнению экспертов, такая мягкая мера могла быть избрана в отношении Быкова по трем основным причинам. Во-первых, это могло быть связано с его состоянием здоровья, а точнее, с видимостью ухудшающегося здоровья. Якобы ещё полтора года назад в его особняк зачастили реанимация и «скорая», а родственники начали говорить о сердечных приступах. В таком случае, предполагают эксперты, Быков заранее делал для себя «запасы справок», предчувствуя, что они понадобятся, если его арестуют. По второй версии, Быков мог признать (хотя бы частично) свою вину, поэтому и был отпущен под домашний арест. И, наконец, возможно, что у Быкова еще сохранились некие «высокие покровители», которые и могли повлиять на решение об избрании «меры пресечения».

Роман ПЕРМИНОВ.

P.S. 4 декабря появилась информация о том, что бывший глава города и председатель регионального Заксобрания Владимир Быков на основании статьи 51 Конституции РФ отказался свидетельствовать против себя.

При подготовке материала использована информация интернет-портала Свойкировский.рф (kirov-portal.ru).