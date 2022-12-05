Хроника ледникового периода. Жители опаринского посёлка Заря живут в холодных квартирах

«Вятский край» уже рассказывал в статье «Топить - не шаньги мазать» («ВК» № 43, 28 октября 2022 г.) о том, как губернатор Кировской об­ласти Александр Соколов в присущей ему манере распорядился «в один день» наладить отопление домов и соцобъектов в посёлке Заря Опаринского района.

Напомним, в Заре жильё отапливала арендованная муниципалитетом котельная, работающая на щепе. Между делом достраивалась новая муниципальная котельная. Но в середине октября в арендованной котельной из строя вышли основной и резервный котлы. Люди остались без тепла.

24 октября на планёрке Александр Соколов выслушал отчёт и.о. министра строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Владимира Климентовского и распорядился: «Сегодня же направить в Зарю сотрудника министерства строительства, энергетики и ЖКХ, также туда должен выехать глава Опаринского района. Нужно проконтролировать, чтобы привезённое оборудование было установлено сегодня же. Также необходимо встретиться с людьми, лично убедиться, что тепло поступает в их дома, и извиниться за возникшую ситуацию».

Далее, судя по бравурным рапортам пресс-центра правительства, областные и районные чиновники все силы бросили на устранение собственных «упущений и недоработок».

26 октября: «В посёлок оперативно выехали заместитель министра строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Алексей Журавлёв и глава администрации Опаринского муниципального округа Андрей Макаров. Они сообщили, что уже в 18-00 понедельника, 24 октября, новое оборудование было смонтировано на котельной. В дома начал поступать подогретый теплоноситель. Сейчас котельная работает в штатном режиме».

31 октября: «В посёлке идёт монтаж новой котельной. Её планируется запустить в работу 12 ноября. Глава администрации Опаринского муниципального округа Андрей Макаров доложил, что ведётся ежедневный контроль за ходом работ. Сейчас оборудование установлено, осталось установить электрические насосы, в наличии они есть, котельная врезана в теплотрассу. Работы ведутся без выходных».

11 ноября: «И.о. министра строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский и глава администрации Опаринского муниципального округа Ан­дрей Макаров выехали в посёлок Заря, чтобы принять строи­тельно-монтажные работы и убедиться в том, что новая котельная готова отапливать посёлок».

Судя по пресс-релизам, в посёлке наступило благоденствие, а глава округа и и.о. министра достойны благодарностей от жителей Зари.

Однако в паблике интернет-издания «Опаринская сорока» (vk.com/oparino_soroka) мы не обнаружили слов признательности. Наоборот, чиновников ругают ещё пуще прежнего.

17 ноября: «Только что отрапортовали на уровне губернатора и всех областных телеканалов, что новая котельная по­строена и запущена в работу. И нате вам!!! Снова холод в квартирах, в школе и других социальных учреждениях. А на улице, между прочим, температура уже минусовая... Как же так? Только кому адресовать этот вопрос?»

«Торопились, сроки сокращали, очень нужно было! Спасибо! Тепло в квартирах. Сарказм, если кто-то не понял. Главное, в область отчитались, что запустили котельную, топливо есть, всё хорошо. Молодцы! Грамоты выдать всем! Ну а люди и на обогревателях неплохо посидят, в прямом смысле этого слова».

«А уже и обогреватели не спасают, попросила мужа сварить буржуйку. Кому нужно, заявки принимаются в л.с.».

«Наташа, так пойдёт, я детей к бабушке в п. Речной отправлю, у неё печное отопление. В школу завтра не отпущу дочку, не хватает сейчас ещё детей застудить».

«Обогревателями как топились, так и топимся. За свет квитанции у людей с ними будут бешеные. А за отопление заплатим как положено, наверно, как всегда, придут квитанции с суммами за отопление. Платите».

19 ноября: «Когда всё же станет тепло в посёлке Заря Опаринского района? Люди мёрзнут в своих благоустроенных квартирах, в школе отменяются уроки. По свидетельству жителей, разморожено отопление на одной из улиц. А ведь столько радости было у всех, и не только в нашем районе, когда была построена новая котельная!

Сегодня называют разные причины: некачественное топливо, нехватка воды в системе, продолжающиеся пусконаладочные работы на котельной...

Хочется получить внятный ответ от администрации муниципального округа о причинах наступившего «ледникового периода» в посёлке Заря и о мерах по нормализации жизни людей. А то кое-кто из них на полном серьёзе собирается заказывать буржуйки...»

20 ноября: «Ситуация в посёлке Заря всё больше усугубляется. Из-за холода закрыт приют для детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Воспитанников вывозят в срочном порядке. Закрыт детский сад. А как быть остальным жителям, которые остаются в своих квартирах и на рабочих местах наедине с ледяными батареями центрального отопления? Кто-то знает ответ? И это при новой, только что построенной котельной!

МКОУ СОШ п. Заря сего­дня сообщает, что «в связи с отсутствием нормализации температурного режима в помещениях школы организация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий продолжается с 21.11.2022. Задания для выполнения вносятся учителями в электронный журнал. Об отмене ди­станционного обучения (в случае нормализации температурного режима в помещениях школы) будет сообщено!»

«Самое печальное, что это уже было. И снова, и опять! Думали, у нас не будет зимы? Всех ответственных за срыв отопительного сезона - на заготовку топлива! И пусть живут в посёлке в самых «тёплых» апартаментах и учат наизусть басню Крылова «Муравей и стрекоза». Затем всех в кабинет губернатора и пусть прочитают хором!»

21 ноября: «Официально. На запрос «Опаринской сороки» по ситуации с подачей тепла в посёлке Заря отвечает администрация Опаринского муниципального округа.

Аналогичный ответ поступил из правительства Кировской области. Обращение также было направлено в прокуратуру района, оно зарегистрировано, с нами связались работники прокуратуры. Следовательно, во­прос поставлен на контроль.

Администрация Опаринского муниципального округа:

«Добрый день. Благодарим Вас за неравнодушное отношение к вопросам жизнедеятельности Зари. Вчера, 20.11, в Зарю выезжал и.о. министра строительства, энергетики и ЖКХ В.А. Климентовский для решения проблемы теплоснабжения. В период с 16-00 до

23-00 произведена наладка гидравлического режима работы котельной. После стабилизации гидравлического режима начали производить подъём температуры теплоносителя. Со вчерашнего вечера затоплен щеповой котёл. К утру 21 ноября температура на подаче была 70 градусов. Но в связи с небольшой поломкой температура на подаче снизилась до 50 градусов. Сейчас поломка устранена. Температура на подаче уже 64 градуса. Поскольку система теплоснабжения инертна, температурный режим в помещениях должен восстановиться в течение одних-двух суток. Нужно время для прогрева.

В случае проблем просим обращаться в ЕДДС Опаринского округа или к главе теротдела».

25 ноября кто-то из заринцев написал уже в паблик «Злой кировчанин»:

«Какие есть способы, чтобы не замёрзнуть зимой... в собственных квартирах? Один из них предлагается жителям п. Заря Опаринского района Кировской области - взять в руки вёдра и таскать щепу в котельную, чтобы поставить тепло в свои квартиры! Видано ли такое... Отопление нам только снится! Жители пишут жалобы в различные инстанции, а воз и ныне там! Кто-то ответит за то, что в поселении закрыли детсад, дети вынуждены учиться в школе, которая отапливается тепловыми пушками (в спортзале - плюс 10 градусов). Приостановлена работа соц. приюта для детей и подростков, дети вывезены по всё той же причине.

В квартирах жителей поселился страшнейший грибок: по данным Роспотребнадзора (комиссия обследовала квартиры жильцов), влажность превышена практически в два раза! Куда ещё обратиться жителям

п. Заря? Кто поможет старикам и детям? Или из-за отсутствия перспективы наш посёлок уже списали со счетов вместе со всеми жителями замерзающей Зари?»

В тот же день, 25 ноября, ответ людям дал пресс-центр правительства Кировской области.

«В посёлке Заря с 14 ноября работает новая котельная, которая была построена на средства областного бюджета и запущена в сжатые сроки, сейчас в ней затоплено сразу три котла. Котельная выдаёт тепло в соответствии с нормативом. Так, сего­дня котельная выдает теплоноситель с температурой 66 - 70 градусов. Это хороший показатель, который соответствует графику в зависимости от температуры наружного воздуха.

Тем не менее в ряде квартир и социальных объектов посёлка температура не поднимается выше 17 градусов. Чтобы разобраться в причинах, и. о. министра строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский выехал в посёлок Заря. Установлено, что температурный режим нарушен из-за несанкционированного слива теплоносителя из системы теплоснабжения (жители посёлка забирают воду из системы теплоснабжения для хозяйственных нужд, из-за чего падает давление - и теплоноситель не доходит до других квартир и домов).

Во время визита Владимира Климентовского в посёлке Заря произвели наладку гидравлического режима работы котельной. После стабилизации гидравлического режима начали производить подъём температуры теплоносителя. Поскольку система теплоснабжения инертна, температурный режим в помещениях должен восстановиться в течение ближайшего времени».

«Кто виноват?» - спрашивают власть жители Зари.

«Вы и виноваты!» - отвечает областная власть.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Фото жителей п. Заря Опаринского района.