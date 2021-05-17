Хромая газификация Кировской области: там нет трубы, а тут она не по карману

Фото: gazprom.ru

В апреле региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) провело мониторинг газификации Кировской области. Результат оказался плачевным: голубое топливо недоступно для большинства жителей Вятского края. И главной причиной этому стала запредельная стоимость присоединения частных домов к газопроводной сети.

Данное сообщение было размещено на официальной странице ОНФ. Но «провисело» там недолго. Сегодня его уже нет. Хотя, честно говоря, информация, которую оно содержало, никого не удивляет. Как уже давно перестали удивлять цифры по газификации области, которые показывают, что она одна из самых низких в стране. По данным Газпрома, в конце 2020 года ее процент был немногим более 42-х (тогда как в среднем по России эта цифра выше 70-ти).

Неподъёмный тариф

ОНФ никогда не берется что-то исследовать или изучать, если на то нет команды свыше. Вот и на этот раз проблемы газификации его заинтересовали в связи с задачей, которую поставил Президент РФ Владимир Путин. Последний ещё во время декабрьской пресс-конференции 2020 года отметил, что к нему поступило свыше 11 тысяч жалоб от россиян на трудности с получением газа. Тогда глава государства пообещал разобраться в ситуации. Этим как раз и занялся ОНФ.

Проведенный общественниками мониторинг выявил, что главная проблема для простых людей состоит не столько в том, как быстро Газпром тянет трубопроводы по той или иной территории (хотя, безусловно, их это также волнует), сколько в стоимости присоединения к ним. Женщина, которой удалось дозвониться до Путина во время пресс-конференции, об этом и сказала: у нее в деревне трубы высокого давления подвели еще пять лет назад, однако газа до сих пор нет. И это немудрено.

За время мониторинга активистами Народного фронта изучены десятки договоров из 25 субъектов РФ, где стоимость подключения частных домовладений для физлиц превышает 360 тысяч рублей, что более чем в десять раз больше размера среднедушевого дохода, по данным Росстата за прошлый год. И это - средний показатель.

Проведенный ОНФ анализ показывает, что даже в регионах, находящихся в одном климатическом поясе, стоимость подключения для жителей может отличаться более чем в 13 раз.

В Кировской области тариф на прокладку одного погонного метра трубы от газопровода к дому установлен в размере 1294,93 рубля. Поэтому, как считает ОНФ, стоимость подключения к газу недоступна для бюджета среднестатистической семьи. К примеру, жителям кировского микрорайона Лянгасово за подключение был выставлен счет в размере более чем 3,1 миллиона рублей.

Беспокоит активистов ОНФ и то, что стоимость строительства соединительных газопроводов из года в год не снижается, а растет. Они не приводят данных по нашей области, зато указывают на пример других регионов. Так, за последние три года на 208 процентов выросла она в Рязанской области, на 170 процентов - в Краснодарском крае, на 160 процентов - в Новгородской области. Даже несмотря на то, что в шести субъектах РФ тариф не вырос, а еще в шести и вовсе снизился, в среднем по стране стоимость увеличилась на 28,5 процента, что существенно выше уровня инфляции.

На основании таких данных в ОНФ считают, что необходима независимая экспертиза обоснованности тарифов.

Впрочем, президент из такого анализа сделал свой вывод. Его он озвучил в апрельском послании Федеральному собранию РФ. Выступая перед депутатами и сенаторами, президент сказал: «За подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны».

И здесь хотелось бы напомнить, что Газпром финансирует строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов. Внутрипоселковая газораспределительная сеть строится за счет средств администраций регионов и средств потребителей газа. Строительство газопроводов-вводов от внутрипоселковых распределительных сетей до границ земельных участков потребителей газа - так называемой последней мили - осуществляется в рамках технологического присоединения за счет потребителей газа.

Темпы газификации «впечатляют»

Конечно, снижать для людей цену технологического присоединения к газопроводам необходимо. Как сказано выше, даже в Кировской области эта проблема актуальна. Вот только для многих городов и весей Вятского края не менее важно, чтобы газ к ним вообще пришел. Ведь, повторимся, на конец 2020 года газификация области составляла всего 42,12 процента (пятью годами ранее, в 2015-м, - 39,7 процента), а за пять ближайших лет, как сообщил в декабре прошлого года министр энергетики и ЖКХ Кировской области Андрей Балдыков, ее планируют повысить лишь до 47 процентов. С такими темпами, думается, до уровня того же Татарстана нам придется расти почти век.

Еще более красноречиво говорит о медленном продвижении газификации отчет КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» за 2020 год. Оказывается, за весь минувший год газ пришел только в три небольших населенных пункта области: в д. Верхние Кропачи, с. Шестаково и д. Стеклофилины Слободского района. Всего построено немногим более 50 км газопроводов.

Впрочем, губернатор Кировской области Игорь Васильев не теряет оптимизма. На недавней встрече с редакторами районных газет он сказал, что в 2020 году правительство региона совместно с ПАО «Газпром» разработали программу газификации Кировской области на 2021 - 2025 годы. Согласно ей, до 2025 года в Кировской области планируется построить 592 километра межпоселковых газопроводов и 844 км распределительных газопроводов, газопровод-отвод протяженностью два километра и газораспределительную станцию Нижнеивкино. Это позволит газифицировать более 90 населенных пунктов в 17 муниципальных образованиях области.

Губернатор также напомнил, что газификация области находится у него на особом контроле.

По данным АО «Газпром газораспределение Киров» на 1 января 2021 года, общая протяжённость газопроводов природного газа в Кировской области - 5816,84 километра. Объём транспортируемого газа за 2020 год составил два с лишним миллиона кубических метров. Количество газорегуляторных пунктов превышает полторы тысячи штук. Газифицировано природным газом девять (из восемнадцати) городов и тринадцать (из сорока) посёлков городского типа, 288 сельских населённых пунктов. Общее количество квартир на природном газе - 264 тысячи 95.

Иван ТРОФИМОВ.

P.S. Когда текст уже был написан, пришло сообщение из правительства области. Оказывается, в конце апреля состоялось совещание, посвященное реализации Программы развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2021 - 2025 годы. В нем участвовали не только правительственные чиновники, но и представители ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз».

Об итогах совместной работы газовщиков и регионального правительства ничего нового сказано не было. Зато было уточнено, что в этом году исполнительная власть направит на проектирование и строительство объектов газификации 240 миллионов рублей. За счет средств областного бюджета планируется построить 30 км распределительных газопроводов, а также завершить проектно-изыскательские работы по 169 км распределительных газопроводов в семи населенных пунктах.

Сам же «Газпром межрегионгаз» планирует построить на территории региона 10 межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 65 километров и распределительный газопровод протяженностью 75 километров в г. Слободском.

Кроме того, будут созданы условия для подключения новых потребителей в 23 населенных пунктах в Вятскополянском, Кирово-Чепецком, Сунском, Малмыжском, Оричевском, Слободском районах и г. Кирове, а также в г. Слободском.

P.P.S. Газификацией Кировской области занимается дочернее предприятие ПАО «Газпром» - АО «Газпром газораспределение Киров». Однако это предприятие в последнее время получило известность не только в связи с обеспечением вятских домохозяйств голубым топливом.

Незадолго до майских праздников появилась информация о том, что сотрудниками ФСБ задержан гендиректор АО «Газпром газораспределение Киров» Сергей Камеко. Его взяли в связи с расследованием уголовного дела, возбуждённого против его заместителя Александра Остапчука.

Последний был арестован еще в марте. Ему вменяется в вину коммерческий подкуп в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК РФ).