«Холодный суп и клейстер из риса». В Кирове обсудили бесплатное питание младшеклассников

В конце прошлой недели в онлайн-формате прошло об­ластное родительское собрание. Его вел первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов. Кроме него присутствовали региональный министр образования Ольга Рысева, министр здравоохранения Андрей Черняев, глава кировской горадминистрации Дмитрий Осипов, начальник городского департамента образования Александр Петрицкий. В режиме видеоконференции за мероприятием следили руководители муниципальных образований.

Родители могли задать свои вопросы в чате прямой трансляции, а также по телефону. Большая часть обращений носила частный характер. Но были и такие вопросы, которые вогнали куратора областной «социалки» в ступор.

Меню можно менять

Поводом собрать родителей перед мониторами компьютеров стало завершение первых полутора недель нового учебного года. Первые итоги введения всех новшеств, включая бесплатное питание, уже обозначились. Но вопросы у родитель­ского сообщества (как показало это собрание) остались.

Как-то так получилось, что многие родители не знают базовых вещей по организации бесплатного питания. И это несмотря на то, что региональный мин­обр несколько раз их разъяснял.Поэтому будет не лишним, если мы повторим их.

Во-первых, установлен норматив по затратам на питание одного школьника. В разных муниципалитетах он свой. Насколько известно «Вятскому краю», он колеблется от 53 до 56 рублей. Возможно, есть цифры выше или ниже указанных, но нам они неизвестны.

Во-вторых, школьникам, которые учатся в первую смену, положен бесплатный завтрак (закуска, горячее второе блюдо и напиток). Для второй смены предусмотрен горячий обед (закуска, горячие первое и второе блюда, напиток).

В-третьих, меню составляется согласно СанПиН, но с учетом мнения родителей (родитель­ских комитетов). Изменения в меню вносятся каждые две недели.

В-четвертых, если ребенок не посещает школу (по любой причине), денежная компенсации за несъеденные обеды ему не положена. Так же как не получит он и сухой паек.

В-пятых, для детей, имеющих особенности здоровья, предусмотрена возможность получения специального питания. Родителям для этого нужно просто написать заявление на имя руководителя образовательного учреждения.

В-шестых, как сказал Дмитрий Курдюмов, выделенные на бесплатное питание средства будут расходоваться только на него, включая экономию на торгах и неиспользованные деньги за отсутствующих учеников. Поэтому, по словам первого зампреда, этих денег должно хватить.

Таким образом, общие правила организации бесплатного горячего питания младших школьников уже установлены. А если кто-то пожелает разо­браться в теме более подробно, то для этого на сайте областного министерства образования есть специальный раздел, где можно найти и нормативную документацию, и много чего еще.

Экономика, которой не рекомендовано заниматься

Во время августовской пресс-конференции по организации бесплатного питания Дмитрий Курдюмов посоветовал журналисту «Вятского края» не заниматься экономикой этого процесса. Но, как показало родительское собрание, финансовые вопросы интересуют не только наше издание, но и родителей.

Так, например, Яна Митуля написала: «Город Мураши, второй класс, одна каша ежедневно. В Кирове эти же второклассники кушают мясные и рыбные блюда, сосиски, хотя сумма выделена одинаковая на питание». Или вопрос Татьяны Валерьевны: «Почему в сельских школах питание стоит 54 рубля?»

А ведь «Вятский край» на указанной пресс-конференции задавал вопрос именно по поводу достаточности сумм, которые выделяются в районах на питание одного ученика. И наш во­прос возник не случайно.

Еще в июле мы встретились с директором средней школы № 1 г. Советска и выяснили, что образовательному учреждению на одного ребенка было выделено всего 53 рубля, тогда как в прошлом учебном году горячий обед обходился в 55 рублей (а с учетом завтрака - 75 рублей). Тогда директор школы полагал, что выпадающую сумму, возможно, придется собирать с родителей.

На родительском собрании был задан вопрос: «Имеет ли право школа просить деньги на питание ученика первого - четвёртого класса по причине того, что не хватает средств по бесплатному питанию?» К сожалению, он, как и некоторые другие вопросы, остался без ответа.

Было высказано и мнение о качестве приготовления пищи: «Сегодня приходили в школу пробовать горячее питание для младших классов. Обедом это не назовешь. Суп состоит из воды, картофеля и капусты. Еще и холодный. Рис - как клейстер. А у котлеты только запах мяса. Из чего готовят обеды?»

О том, что на столы школьников блюда попадают остывшими, было несколько сообщений от родителей, чьи дети учатся в кировской школе № 30. Хотя 11 сентября во время выезда в это образовательное учреждение главы кировской горадминистрации Дмитрия Осипова выяснилось, что эти жалобы не имеют под собой оснований.

- Ни о каких холодных блюдах здесь и речи не идет. Мы приехали, лично в этом убедились. Также хочу заметить, что детки сидят далеко друг от друга, дистанция соблюдается. Мы были на раздаче, все блюда горячие. По качеству тоже все отлично, спросили у ребят - им вкусно, все нравится, - отметила представитель регионального родительского совета Анна Москвина.

Жалоба на холодные обеды во время проведения родитель­ского собрания поступила и на кировскую школу № 60.

Конечно, претензии к качеству школьного питания, думается, еще будут. И с ними предстоит разбираться и руководителям школ, и чиновникам, и родительскому сообществу.

Чего боится Дмитрий Курдюмов?

На родительском собрании всплыла еще одна тема. И она заставила Дмитрия Курдюмова проговориться.

- Это то, чего мы боялись, но вслух не говорили, - сказал он.

О чем же умалчивали чиновники? А всё о той же экономике, которой рекомендовали нам не заниматься. Ведь всякий, кто имеет мало-мальские знания о том, как работает бизнес, понимает, что если где-то предприятие работает себе в убыток, то оно компенсирует выпадающие доходы из другого источника. Можно предположить, что если 50 с лишним рублей не покрывают расходы на бесплатное питание младших школьников, то их возместят за счет увеличения платы со старшеклассников. Собственно, об этом и говорил житель Слободского, когда написал: «Первые - четвёртые классы питаются бесплатно, для других классов повысили цены на обеды с 60 рублей до 90. Как так?»

Конечно, глава г. Слобод­ского Ирина Желвакова поспешила заверить, что повышение цен на обеды никак не связано с нехваткой средств на бесплатное питание и рост произошел за счет увеличения веса готовых порционных блюд. Но сообщение от некоего Сергея показало, что так происходит далеко не везде. В чате он написал: «Обеды стали стоить 90 рублей в большинстве школ! Рост 50 процентов».

Таким образом, с экономикой в данном случае всё же что-то не так. Но чиновники ею боятся заниматься (даже говорить о ней не хотят), а другим ею заниматься не рекомендуют. Вот и получается, что каждая школа вынуждена строить ее на свой лад. Видимо, в силу этого и возникла еще одна проблема, о которой говорили на родительском собрании: отсутствие учебников в новой киров­ской школе № 25. По этому поводу даже забавная сценка произошла.

Вопрос в чате: «25-я школа. 4 «Б» класс. Нет учебников. Когда выдадут?»

Курдюмов: Мы сделали всё возможное, чтобы эта школа была обеспечена всем необходимым (читай: нам отчитались, что «всё пучком». - С.С.). Александр Львович (Петрицкий, руководитель городского департамента образования. - С.С.), прокомментируйте.

Петрицкий: (Не слышно. - С.С.)

Курдюмов: Ольга Николаевна (Рысева, министр образования области. - С.С.), запишите номер школы и класса. Разберитесь. Всё должно быть. Может, нет только в этом классе?

Вопрос в чате: «25-я школа, третий класс. Тоже нет учебников».

Курдюмов: У нас тут у представителя родителей ребёнок тоже ходит в 25-ю школу. Что вы скажете?

Представитель родителей: Ходит, пятый класс. Учебников нет.

Курдюмов делает удивленные глаза и смотрит на Петрицкого. Петрицкий не отвечает и делает вид, что очень тщательно что-то записывает на бумажку…

Позднее (когда запись этой сценки я выложил на своей странице во «ВКонтакте») один из комментаторов предположил: отсутствие учебников (и не только в этой школе) возникло потому, что деньги образовательных учреждений ушли на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфекции и на учебники их просто не хватило. И такое предположение, как нам кажется, не лишено оснований. «Вятский край» в конце августа уже приводил мнение депутата областного Законодательного собрания Анатолия Чурина по поводу организации образовательного процесса в новом учебном году. Тогда он сказал, что не понимает, откуда школы возьмут деньги на приобретение масок, антисептиков и прочего, ведь в областном бюджете эти расходы не преду­смотрены. Получается, что прав оказался депутат?

Сергей СМОЛИН.