Ход конём. Мнения о памятнике Александру Невскому в Кирове разделились

В Кирове прошло публичное обсуждение концепции памятника Александру Невскому, который власти решили поставить перед областной филармонией.

На слушания пришло порядка пятидесяти человек (из всего почти полумиллионного населения областного центра). Среди них были пара священников, депутат регионального Законодательного собрания Дмитрий Русских, историк Михаил Судовиков, с десяток студентов и представители прессы.

Дискуссия не предполагала вынесения какого-либо конкретного решения, а должна была в общих контурах обозначить предпочтения кировчан. Более точно их мнение, якобы, будет учтено после онлайн-голосования, которое городское руководство пообещало организовать в ближайшее время на сайте администрации г. Кирова.

От лукавого…

Организаторов дискуссии, а в качестве таковых выступали заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Балыбердин, заместитель главы города Кирова Даниил Мамин и председатель Общественной палаты Кировской области Сергей Улитин, не интересовало мнение кировчан по вопросу - нужен ли им этот памятник вообще. Они пригласили людей для того, чтобы обсудить - какой вариант из трех предложенных более приемлем.

Такой подход к учету общественного мнения вызвал вопросы у присутствующих: почему не проведено голосование о необходимости этого памятника? Но, если взять предысторию проекта, ничего необычного и непоследовательного в действиях организаторов публичных слушаний нет.

Для начала нужно вспомнить, что эта идея была вброшена в общественный дискурс некоей инициативной группой, которая предложила снести филармонию и восстановить на её месте Александро-Невский собор. Памятник князю должен был стать частью предхрамового благоустройства. На это предложение тут же позитивно отреагировал глава Вятской епархии митрополит Марк.

Понятно, что ни один разумный человек своего согласия на снос филармонии не даст. Поэтому вполне вероятно, что «вброс» идеи о её демонтаже и воссоздании храма с памятником был лукавым ходом: учреждение культуры все равно не снесут, а памятник под шумок можно «продавить». Так оно и вышло.

Тем более что идея с памятником Александру Нев­скому понравилась губернатору Александру Соколову. И, думается, не случайно. Соколов считает князя своим небесным покровителем. Увековечить образ этого святого на Вятской земле для губернатора - одновременно и реверанс в сторону Церкви, и возможность застолбить свое имя в истории областного центра. И что тут для Соколова важнее, поди пойми.

Так или иначе, но, как сообщил на слушаниях Юрий Балыбердин, именно региональное отделение РВИО, руководителем которого по совместительству является губернатор области, и вынесло решение об установке памятника Невскому.

Мнение горожан? Не смешите. Губернатору нравится, и это важнее. На Вятке чинопочитание издревле укоренилось прочно и неукоснительно. Особенно в рядах чиновного люда. Почитайте «Историю одного города» Салтыкова-Щедрина. Там примеров хоть отбавляй. Вопрос с установкой памятника из той же оперы. Губернатор сказал: «Памятнику быть», все «взяли под козырек».

Кто платит, тот и заказывает музыку?

Во время обсуждения концепции памятника были высказаны различные точки зрения, приведены разные доводы.

Руководитель научно-исследовательского Центра регионоведения Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена, доктор исторических наук, профессор Михаил Судовиков:

- Имя Александра Невского тесно связано с историей Вятской земли. Прежде всего потому, что у вятских людей новгородские корни. Позднее, в XVIII-XIX веках, во время всех войн вятские люди принимали в них участие. И уходили они на них с именем Александра Невского. В третьем томе «Энциклопедии земли Вятской» приводится изумительная речь епископа Аполлоса, которой он провожал вятских ратников на русско-турецкую войну 1877-1878 годов. И в ней он цитировал слова Александра Невского, сказанные им перед битвой на Неве: «Не в силе Бог, а в правде». До 1917 года на нашей земле было огромное почитание благоверного князя. Ему было посвящено более 30 храмов. Да и позже его имя у нас не было забыто. Ему посвящали литературные произведения писатели, которые жили в эвакуации в Кирове. Писателями Усиковым и Литовских, например, была написана пьеса «Александр Невский» в 5 актах, которая шла в театрах страны. О нем выходили статьи в «Кировской правде». И одним из первых о нем там написал наш знаменитый историк Анатолий Васильевич Эммаусский.

Заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации г. Кирова Татьяна Говорова:

- На этой площади (перед филармонией. - Ред.) четко прочитывается арочное пространство, которое создается существующей застройкой. При этом видно, что архитектурное решение этой площади не завершено. Установка памятника придаст ей выразительность и завершенность. Все три представленных скульптурных образа нами просмотрены. Предложены варианты их расположения, сопутствующего благоустройства и освещения. Конный памятник выполнен скульптором Михаилом Саламатиным и архитектором Иваном Соловьевым. Второй вариант памятника - скульптора Салавата Щербакова, где Невский представлен в полный рост в образе воителя с мечом в шлеме и кольчуге. Третий, также в полный рост и того же автора, отличается тем, что князь изображен с непокрытой головой и прижатой к сердцу рукой. Все скульптуры согласованы с комиссией по установке памятников и художественным советом при администрации города Кирова. По нашему мнению, установка памятника завершит архитектурную композицию площади и в смысловом плане не будет противоречить уже установленному там монументу участникам локальных конфликтов.

По мнению кировчанина, который представился как Юрий, при разработке внешнего облика Александра Невского нужно участь, что князю на момент битв на Неве и на Чудском озере было немногим более 20 лет. С его точки зрения, было бы также уместным, чтобы в руке у скульптуры был макет разрушенного Александро-Невского собора.

Представитель духовенства отец Виталий:

- Князь Александр Невский запомнился не только, как воин, но и как человек, который в конце своего земного пути принял монашество и посвятил себя служению Богу. Князь является покровителем не только разных родов войск, многих гражданских учреждений, но еще и дипломатии. Поэтому установка памятника сегодня так актуальна. По мнению Вятской епархии, из представленных вариантов наиболее соответствует образу князя монумент на коне. Конные памятники есть в городах-миллионниках, и установка такого у нас будет свидетельством о великом будущем города и о его не менее великом прошлом.

Кировчанин Константин:

- Вызывает диссонанс, что памятник Александру Невскому будет стоять на площади Революции перед филармонией имени П.И. Чайковского. Не стоит ли найти ему другое место?

Юрист и общественник Евгений Кокоулин:

- Я не имею ничего против Александра Невского. Для России он, безусловно, фигура большого масштаба. Но сколько у нас есть замечательных земляков с общероссийской славой, которые на территории города никак не увековечены? Ни в названиях улиц, не в памятниках, ни в знаках. Даже памятной доски для них не нашлось. Ни для изобретателя самобеглой коляски Леонтия Шамшуренкова, ни для первого купца, который начал торговать с США, Ксенофонта Анфилатова. Есть и много других. Я не говорю, чтобы у города (городской власти. - Ред.) был план монументальной пропаганды. Я не отрицаю значение общероссийских фигур. Но мы должны город создавать так, чтобы, будучи частью России, видеть и имена земляков, которых чтим.

Депутат Законодательного собрания Дмитрий Русских:

- Конный памятник Нев­скому более понятный для меня проект. Не знаю, кто будет финансировать другие варианты, городской бюджет или ВРИО, но у этого уже есть спонсор, готовый оплатить его установку. И если из трех вариантов мы сегодня понимаем финансирование только одного, как за другие можно голосовать?

К слову, последнее утверждение депутата, на наш взгляд, как минимум, странно. Почему облик нашего города должен зависеть от личных предпочтений неназванного «спонсора»?

Впрочем, отвечая Дмитрию Русских, Юрий Балыбердин отметил, что деньги на установку других вариантов монумента пойдут из внебюджетных источников, то есть путем сбора денег с населения. О том, хочет ли это самое население оплачивать из своего кармана «хотелки группы товарищей» во главе с губернатором Соколовым, его заместитель по РВИО умолчал. А, между тем, примерная стоимость памятника с постаментом составляет порядка 30 миллионов рублей.

Дарёному коню куда смотрят?

А вот журналист и общественник Александр Быкасов считает, что поинтересоваться мнением горожан по вопросу установки памятника и места его расположения было бы не лишним. Вот что он записал в своих соцсетях:

- Вот и прошли публичные слушания по вопросу установки и концепции памятника Святому благоверному князю Александру Невскому на площади перед Вятской филармонией. Публичными их можно назвать с натяжкой. Начались они в 16-00, когда большинство кировчан еще на работе. Мероприятие проходило в небольшой аудитории «Инженериума» ВятГУ.

«Правильные» спикеры совместно с «правильной» аудиторией и студентами для массовки - залог успешного мероприятия, как по смыслу, так и для картинки.

Лейтмотив мероприятия: все должны восхищаться Александром Невским и тем, что в Кирове будет стоять такой памятник. Надо отдать должное: высказывать свое мнение на слушаниях дали всем. Я взял слово, предложив кировчанам самим решить: быть памятнику или нет? Если быть, то где, и как он должен выглядеть.

Я противник установки монумента на этом месте, потому что он перекрывает вид на Вятскую филармонию. Те монументальные изваяния, что предлагают сейчас, здесь не смотрятся. Данный памятник будет отлично смотреться перед зданием правительства, в которое упирается улица Московская. Для чиновников будет отличный пример, на кого равняться.

Я в своем мнении был не одинок. Было высказано мнение, что важнее увековечить в памятниках кировских (вятских) исторических личностей. Будем надеяться, что жителям Кирова дадут высказать свое мнение не только по внешнему виду памятника, но и о месте его установки. А то лицезреть зад коня, выходя из филармонии, сомнительное удовольствие.

Послесловие

Прошедшее обсуждение показало не только различное мнение собравшейся публики на внешний вид памятника Невскому, но и большое количество вопросов, которые необходимо было решить на предварительном этапе, до того, как выносить тему на публичное обсуждение.

Учтет ли опыт данной дискуссии инициативная группа или оставит его без внимания, как уже не раз случалось, вопрос, скорее, риторический. Никто ведь не спрашивал мнение кировчан, ставить или нет памятники Трифону Вятскому в сквере на углу улиц Ленина и Московской, или Петру и Февронии в Александровском саду. Да и Ассоль в парке имени Кирова появилась без каких-то дискуссий.

Вот только как быть с призывом губернатора Соколова - не решать ни один вопрос, не посоветовавшись с общественностью? Хотя, возможно, по его мнению, это - не тот случай.

Сергей СМОЛИН.