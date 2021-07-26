Хочу в парк, обновлённый! В Кирове продолжается благоустройство общественных пространств

На фото: проект благоустройства парка им. Гагарина

Недавно, проходя мимо Кочуровского парка, был удивлён: как же он преобразился! Когда-то там было настоящее болото. В кустах лица без определенного места жительства разводили костерки, кто-то из обитателей близлежащих домов устраивал пикники - жарили шашлыки. Тут же горожане сваливали бытовой мусор. А весной мальчишки в огромных лужах… плавали в ваннах или на досках, связанных кое-как наподобие плотиков.

Сейчас же это зона отдыха на территории 1375 квадратных метров. Преобразилась пешеходная аллея. На дорожках уложена брусчатка. Есть спортплощадки и даже клумбы с цветами. Искренне порадовался!

Мнение каждого

Глава государства Владимир Путин заявил, что зоны отдыха в России - парки, скверы и набережные - обновят в течение шести лет. В работе по их благоустройству региональным властям стоит опираться, по его словам, на ведущие мировые практики и опыт городов. Всего планируется привести в порядок около 30 тысяч территорий. А привлекать для реализации проектов станут прежде всего молодые коллективы. «Такие специалисты у нас есть, в том числе среди выпускников программы «Архитекторы.рф». И они готовы предложить свои интересные современные решения», - сказал президент.

Лидер страны попросил привлекать к созданию проектов и рядовых жителей, спрашивать, как могут выглядеть их города и посёлки. Сегодня забота об экологии уже не дань моде, а необходимость, которую осознают на высшем уровне государственной политики в большинстве стран мира. Поэтому наряду с другими, «вынужденными» инновациями в строительной сфере, связанными с эпидемиологическими ограничениями, всё большую популярность набирает так называемое зеленое строительство.

А как у нас?

16 июля губернатор Кировской области Игорь Васильев во время радиоэфира ответил на вопросы жителей региона. Жительница Кирова спросила губернатора о том, когда будет благоустроен парк имени Ю.А. Гагарина. Женщина сказала, что нынешнее состояние парка оставляет желать лучшего, а хотелось бы, чтобы здесь были современные зоны для отдыха детей, занятий спортом и прогулок.

Еще в 2019 году администрация Кирова пригласила жителей, неравнодушных к судьбе парка имени Гагарина, принять участие в общественном обсуждении. И не случайно: парк за областной филармонией - место известное и любимое горожанами.

Проектная группа разработала новую концепцию благоустройства парка, выполненную с учетом высказанных пожеланий и предподчтений горожан. Так, в общем зонировании парка было представлено шесть функциональных площадок: центральная аллея, прогулочная, ярмарочная зоны, места для отдыха с детьми, для спорта, для выгула собак.

В территориальном управлении по Первомайскому району г. Кирова прошло общественное обсуждение проекта благоустройства парка имени Гагарина. Он вошел в число лидеров в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий.

О соборе, игре цвета

Тогда, в 2019-м, концепцию преображения Гагаринского парка презентовали. Чиновники рассказали, что радикальных изменений не требуется. Предусмотрена лишь небольшая корректировка существующих пространств, дабы увеличить, расширить и добавить функционал, а также появятся своего рода «изюминки», которые придадут парку индивидуальности и привлекательности.

Одной из них призван стать макет Александро-Невского собора, находившегося на месте филармонии до 1937 года. Согласно концепции, его место - на центральной аллее.

Другими новшествами станут арт-объекты и малые архитектурные формы. Кроме того, согласно концепции, в парке предложено заменить фонари - на более качественные и эстетично выглядящие.

Особое внимание в концепции уделено озеленению - планируется использовать как цветочные композиции, так и кустовые, при этом «играя цветом»: темная зелень - светлая зелень. Также проект предполагает расширение зоны детских и спортивных площадок с использованием современных материалов. Зимой по проекту должны заливать небольшой каток.

Один из важнейших элементов - сцена. В прошлые годы часто предпринимались попытки ее «оживить». В случае реализации проекта она превратится в благоустроенное место для проведения концертов и других мероприятий с местами для зрителей.

Отдыхать с комфортом

Своеобразные символы парка - старинные дубы. Авторы концепции хотели организовать рядом с ними уголки тихого отдыха. Предусматривали и точки общепита. Место - участок со стороны ул. Орловской (речь не об объектах капитального строительства, а о легких сезонных конструкциях).

По периметру парка хотели сделать живую изгородь, что вызвало возражение. По мнению одного из присутствовавших на презентации концепции, участок, выходящий на ул. Урицкого, необходимо оградить серьезнее: здесь интенсивное движение транспорта, что может создать угрозу детям.

Контроль за соблюдением общественного порядка в парке будет осуществляться с помощью системы видеонаблюдения.

Высказывались и другие пожелания: наладить систему водоотведения, поскольку часть парка затопляется весной, осенью и после дождей. Говорилось и об организации места выгула собак. Еще одно пожелание касалось туалетов.

Глава Кирова Елена Ковалёва тогда при обсуждении сказала: «Благоустраивая город, мы прежде всего ориентируемся на людей, которые хотят отдыхать в комфортных условиях и при этом будут вести себя нормально. Если же думать, что всё испортят, тогда вообще ничего не надо делать». Она добавила: очень важно, что у горожан есть возможность заблаговременно, еще на стадии проектирования, внести свои предложения.

Ждём…

Недавно же, отвечая на вопрос кировчанки, заданный в радиоэфире, глава региона напомнил, что благоустройство парка имени Гагарина обсуждается давно. Администрация города проработала с общественниками концепцию его обновления, которая набрала наибольшее количество голосов во время рейтингового голосования, прошедшего с 26 апреля по 30 мая на единой платформе. Благоустройство парка будет выполнено в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Планируется, что там будут созданы центральная аллея, несколько прогулочных зон, а также зоны для ярмарок, отдыха с детьми и занятий спортом.

На данный момент проектная документация проходит государственную экспертизу. Работы планируется разбить на несколько этапов. Благоустройство парка начнется в 2022-м, а завершится - в 2024 году.

Как говорится, ждём и надеемся до 2024-го…

Что в парке имени Кирова?

А вот по поводу концепции парка имени Кирова возникли вопросы у активистов ОНФ. Они заявили, что между проектом благоустройства парка и его концепцией, на разработку которой потрачено несколько миллионов рублей, есть отличия. Народный фронт просит созвать внеочередное заседание общественной комиссии по реализации программы «Формирование комфортной городской среды», чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, концепцию благоустройства парка имени Кирова разрабатывали в течение прошлого года. О ходе работ архитекторы активно рассказывали в соцсетях и действительно интересовались мнением жителей. Всего на разработку проектно-сметной документации, согласно порталу госзакупок, потрачено 10,8 миллиона рублей.

По информации ОНФ, архитектор и руководитель разработки концепции Антон Балахнин провел авторский аудит проекта. Замечаний набралось несколько десятков. Например, из проекта исчезли пандус, дорожки, светильники, гамаки, скамейки, комната матери и ребенка с туалетом, малые архитектурные формы. Кроме этого, не предусмотрено подведение коммуникаций к месту, где предполагалось расположить оранжерею (кафе), соответственно объект будет неинтересен потенциальным арендаторам. Еще изменили или вовсе убрали из проекта спортивные объекты. То, что содержится в нем сейчас, не соответствует потребностям спортивных сообществ, представители которых тоже участвовали в разработке концепции.

- Если проект будет принят заказчиком - администрацией города Кирова - в том виде, в котором он сейчас, то вся проведенная в течение прошлого года работа была проделана зря. Разработанная и утвержденная концепция парка отвечает современным требованиям по организации парковых территорий, но то, что значится в проекте, - это мешанина. Считаем, что общественная комиссия обязана вмешаться в ситуацию, заслушав и автора концепции, и проектировщиков. Если есть какие-то объективные причины для внесения изменений - это одно, а вот банальные недоработки уже недопустимы, - прокомментировали ситуацию в ОНФ.

Обращение созвать внеочередное заседание общественной комиссии направлено в администрацию города.

Напомним, в голосовании за благоустройство общественных территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» парк имени Кирова набрал наибольшее количество голосов.

А. ВЯТКИН.

P.S. Еще раз вспомнил прежний Кочуровский парк, который в 1990-е и другие годы походил скорее на свалку, место грязное и почти необитаемое. Однако времена меняются. И сейчас люди идут сюда с огромным желанием - отдохнуть, позаниматься спортом, с детьми поиграть в цивилизованной зоне, пенсионеры - просто порадоваться комфортному уголочку.