Гуманитарная партия удобрений Группы «Уралхим-Уралкалий» для Кении отправлена из Европы



Группа «Уралхим-Уралкалий» сообщает, что гуманитарная партия удобрений объемом 34 000 тонн для Кении была полностью погружена на судно в Риге и уже находится в пути до порта Момбаса.



Партия является второй безвозмездной отправкой удобрений Группы, находящихся в портах и на складах Европы, для стран Африки. Предыдущая поставка объемом 20 000 тонн из Европы для второго по численности населения континента была официально передана Малави в начале

марта 2023 года.



Поставка для Кении, включающая хлористый калий, карбамид и NPKS-удобрения, снова осуществляется в тесном сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН, которая зафрахтовала судно для транспортировки удобрений. Как и в случае с предыдущей

совместной поставкой, Группа оплачивает морской фрахт и прочие транспортные расходы.



В общей сложности Группа «Уралхим-Уралкалий» намерена безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 000 тонн минеральных удобрений. Данная инициатива направлена на борьбу с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом и

предотвращение существенных потерь урожая в странах, находящихся в зоне подобных рисков.



Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим»:



Удобрения играют ключевую роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Более 40% населения Земли зависит от сельскохозяйственной продукции, выращенной с их помощью. Резкий рост цен на удобрения, который наблюдался в последние годы, привел к

серьезному сокращению производства продовольствия, особенно у небольших фермерских хозяйств в развивающихся странах. Сложившаяся ситуация создала риски голода для миллионов людей.



Мы убеждены, что беспрепятственный доступ к еде является одним из основных прав человека. Беспрецедентный продовольственный кризис, который сегодня наблюдается во многих частях планеты, может быть преодолен лишь совместными усилиями. Являясь одним из крупнейших в мире производителей удобрений, мы продолжаем безвозмездно поставлять нашу продукцию наиболее нуждающимся странам. С нетерпением ожидаем прибытия гуманитарной партии в Кению и передачи наших удобрений местным фермерам, чтобы те смогли вскоре собрать

богатый урожай.