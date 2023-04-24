Гуманитарная партия удобрений Группы «Уралхим-Уралкалий» для Кении отправлена из Европы

ОБЩЕСТВО

24 апреля 2023 73 0
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   Группа «Уралхим-Уралкалий» сообщает, что гуманитарная партия удобрений объемом 34 000 тонн для Кении была полностью погружена на судно в Риге и уже находится в пути до порта Момбаса.


Партия является второй безвозмездной отправкой удобрений Группы, находящихся в портах и на складах Европы, для стран Африки. Предыдущая поставка объемом 20 000 тонн из Европы для второго по численности населения континента была официально передана Малави в начале 
марта 2023 года.


Поставка для Кении, включающая хлористый калий,  карбамид и NPKS-удобрения, снова осуществляется в тесном сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН, которая зафрахтовала судно для транспортировки удобрений. Как и в случае с предыдущей 
совместной поставкой, Группа оплачивает морской фрахт и прочие транспортные расходы.


В общей сложности Группа «Уралхим-Уралкалий» намерена безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 000 тонн минеральных удобрений. Данная инициатива направлена на борьбу с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом и 
предотвращение существенных потерь урожая в странах, находящихся в зоне подобных рисков.


Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим»:


Удобрения играют ключевую роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Более 40% населения Земли зависит от сельскохозяйственной продукции, выращенной с их помощью. Резкий рост цен на удобрения, который наблюдался в последние годы, привел к 
серьезному сокращению производства продовольствия, особенно у небольших фермерских хозяйств в развивающихся странах. Сложившаяся ситуация создала риски голода для миллионов людей.


Мы убеждены, что беспрепятственный доступ к еде является одним из основных прав человека. Беспрецедентный продовольственный кризис, который сегодня наблюдается во многих частях планеты, может быть преодолен лишь совместными усилиями. Являясь одним из крупнейших в мире производителей удобрений, мы продолжаем безвозмездно поставлять нашу продукцию наиболее нуждающимся странам. С нетерпением ожидаем прибытия гуманитарной партии в Кению и передачи наших удобрений местным фермерам, чтобы те смогли вскоре собрать 
богатый урожай.

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