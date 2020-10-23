Гулять так гулять! Ваше мнение!

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В следующем, 2021 году, зимние каникулы продлятся десять дней - с 1 по 10 января. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Мишустин. Кроме того, 2 и 3 января 2021 года выпадают на субботу и воскресенье, поэтому выходными будут пятница, 5 ноября, и пятница, 31 декабря.

Длинные новогодние каникулы ежегодно предлагают сократить депутаты Госдумы, но правительство настаивает на том, что зимой россиянам нужен отдых в 9-10 дней. Однако исследование портала поиска работы Superjob не подтверждают это мнение.

Так, этой осенью исследователи опросили 1600 человек из 339 населенных пунктов России. И каждый второй предпочел бы сократить новогодние каникулы. Каждый десятый опрошенный моложе 24 лет вообще готов выйти на работу сразу после праздника.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Какую продолжительность новогодних каникул вы считаете оптимальной?

- Один-три дня

- Пять-шесть дней

- Десять дней

- Я работаю без каникул

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Жители кировских микрорайонов Озерки и Коминтерн неоднократно жаловались на неприятный запах и задымление, особенно по ночам и в выходные дни.

Виновником запаха стали предприятия, разместившиеся на территории промплощадки по ул. Мостовой. Большинство из них занимаются сбором и переработкой лома черных и цветных металлов. Кировская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку ООО «Транском» и ООО «Энерго», в деятельности которых выявлены нарушения закона: отсутствие установленной санитарно-защитной зоны, отсутствие установок очистки газов.

Природоохранный прокурор направил в суд иск с требованием о приостановке деятельности вышеуказанных предприятий до устранения выявленных нарушений закона.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужно ли переносить промышленное производство за пределы городов?

- Да, это необходимо для соблюдения санитарных и экологических норм – 10 голосов (20,8%)

- Нет, за городом тоже живут люди, им не нужны дым и ядовитые отходы – 15 голосов (31,3%)

- Невозможно перенести работающий завод куда бы то ни было – 23 голоса (47,9%)

Статью «Не зря Озерки всколыхнулись» читайте в субботнем номере «Вятского края».