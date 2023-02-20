Губернатор Соколов объявил строительную пятилетку

На этой неделе главной темой для обсуждения стала разработанная правительством Кировской области программа строительства на ближайшие пять лет. Ее создание губернатор региона Александр Соколов анонсировал еще летом 2022 года. И вот сейчас она вынесена в публичное поле.

С предложениями уже ознакомились представители строительной сферы и бизнес-сообщества, активисты из областной Общественной палаты, депутаты регионального Законодательного собрания.

В облправительстве называют целевые показатели этой программы амбициозными. И, учитывая, что в её реализацию хотят вложить почти полтриллиона рублей, это действительно так. Но достижим ли результат? А главное - станет ли в итоге жильё доступнее для рядовых жителей области?

Полтриллиона в стройку

Проект региональной адресной программы «Строительство» разработан с учетом его реализации в 2023 - 2027 годах. Ответственным за разработку документа выступил заместитель председателя правительства области Алексей Жердев. Он же представлял проект на различных площадках, на которых происходило его обсуждение.

- Для чего это делается в первую очередь, - обозначил Жердев необходимость «строительной пятилетки». - Во-первых, для плановой работы. Как вы знаете, цикл строительства занимает порядка трёх лет: год ПСД (проектно-сметная документация. - Ред.) и экспертиза, два года - СМР (строительно-монтажные работы. - Ред.), это если оптимистично. На объектах посложнее сроки дольше. Поэтому мы должны планироваться на три - пять лет, для этого программа и делается. Во-вторых, чтобы претендовать на дополнительные деньги из федерального бюджета, необходимо иметь на руках проектно-сметную документацию с госэкспертизой и чётким обоснованием потребностей.

Зампред сразу же подчерк­нул, что данный программный документ со временем может быть пересмотрен.

- Этот проект не является догмой - программа будет дорабатываться с учётом мнения экспертов, общественников, депутатского корпуса, и только после этого она будет утвер­ждена, - сказал он. - В программу включены объекты, уже обеспеченные финансированием, а также те, которые пока только планируются, и источники их финансирования ещё не определены.

Общая емкость пятилетней строительной программы, как пояснил областной зампред, составляет 468 млрд. рублей. Из этой суммы 366 млрд. пойдут из внебюджетных источников, то есть будут частными инвестициями. Их планируется пустить на строительство жилья. А порядка 100 млрд. рублей - на создание объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта.

Так что условно программу можно разделить на две части - жилищное строительство и создание социальной инфраструктуры. Первая целиком ложится на плечи строительных компаний, вторая - будет финансироваться правительством области.

Понятно, что отвечать за поведение застройщиков и исполнение ими договоренностей чиновники не могут. Поэтому целиком полагаются на их «добрую волю» и достигнутые ранее договоренности по снятию разногласий в части понимания требований к комплексному развитию территорий.

Напомним, летом 2022 года на тот момент врио губернатора региона Александр Соколов отмечал, что в области из-за снижения темпов строительства многоквартирных домов растёт цена на жильё, были сложности с проведением конкурсных процедур по строи­тельству и ремонту школ, медленно решался вопрос с обманутыми дольщиками. Он поручил разработать нормативы и правила строительства со сроками получения разрешений и с контролем за исполнением обязательств, сформулировать задачи по объёмам и местам застройки, планы по строительству социальных объектов, дорожной инфраструктуры.

- Кризис доверия в отрасли преодолён, - констатировал Жердев. - Мы приняли ряд мер, которые позволили вернуть доверие местных строителей к бюджетным проектам, к задачам, которые ставятся федеральным правительством и губернатором - по расселению ветхого и аварийного жилья, строительству жилья для детей-сирот, строительству социальных, культурных, спортивных, образовательных объектов.

Из ста миллиардов рублей, которые планируется пустить на такие социальные объекты, уже есть в наличии 22 миллиарда. Так, обеспечены финансированием четыре поликлиники из девяти, 14 школ из 27-ми, 15 объектов культуры из 28-ми, 17 домов для переселения из аварийного жилья из 17 запланированных, семь домов для обманутых дольщиков из семи, пять объектов инфраструктуры для жилищного строительства из 17-ти, пять объектов водоснабжения из 22-х, четыре объекта благоустройства территорий из шести, пять иных объектов из восьми.

- 2023 год достаточно напряжённый, коллеги из стройиндустрии это подтвердят, - прокомментировал ситуацию Алексей Жердев. - При этом застройщики на сегодня имеют контракты с областным бюджетом по ветхому и аварийному жилью, на строи­тельство образовательных учреждений - это миллиарды рублей. Сроки короткие, но качество никто не отменял. С этим надо справиться. Тем не менее с учётом заявок муниципалитетов, обращения общественности и поставленных задач объекты, которые недофинансированы, мы тоже включили в проект программы, чтобы понять приоритеты.

Также в проект программы, как сказал зампред, вошли планы по развитию территории бывшего военно-авиационного училища в Кирове. Здесь собираются создать кампус мирового уровня для подготовки инженерных кадров, спортивную арену, центр художественной гимнастики и борьбы, и фиджитал-центр для занятий киберспортом. По федеральному финансированию двух последних объектов уже есть подтверждение.

«Региональные мечты»

Пока все отзывы на эту программу носят позитивный и оптимистический характер. Но профессиональное сообщество указывает и на ее узкие места.

- По объёму вводимого жилья программа уже в 2023 году планирует рост в 2,5 раза, - заметил председатель правления Ассоциации «Союз строителей Кировской области» Владимир Смирнов. - Также существует проблема с профессиональными строителями в области для такого объёма работ. Необходимо разработать мероприятия, которые простимулируют проектные, строительные организации развиваться и наращивать объёмы и численность сотрудников.

Весьма обтекаемо высказался по поводу строительства детсадов, школ и прочего генеральный директор компании «Железно» Юрий Захаров.

- Появление такой программы уже позволяет планировать хоть как-то развитие бизнеса в регионе, - сказал он. - Но существует проблема строительства объектов социальной инфраструктуры. Ведь любой проект - это прежде всего инвестиции в регион, а на сегодняшний момент инвестиции в социальном строительстве в нашем регионе имеют обратный эффект.

По его версии, необходимо стимулировать инвесторов к строительству объектов социальной инфраструктуры и в дальнейшем совершенствовать механизмы взаимодействия органов государственной власти и застройщиков.

А вот общественники от этой программы просто в восторге. Но и они заявили о наличии предложений в нее.

- У нас, в Кировской области, подобной сводной программы строительства не рассматривалось давно, - отметил председатель комиссии по развитию экономики и инфраструктуры Общественной палаты региона Эдуард Носков. - Это новый формат, который объединил объекты капитального строительства разных направлений: бюджетные и небюджетные, муниципальные и областные. И это полезный формат, когда проект программы выносят на общественное обсуждение ещё до принятия документа. Мы видим, что документ включает те объекты, по которым уже приняты решения и есть финансирование, но есть и много амбициозных намерений регионального правительства. Этот блок мы можем широко и открыто обсуждать. От Общественной палаты мы направим предложения в проект программы.

Справедливости ради стоит отметить, что не все были настроены столь оптимистично. Как сказано в официальном пост-релизе Общественной палаты, опубликованном по результатам обсуждения, много сомнений высказали его участники по поводу такого количества объектов в столь сжатые сроки. Даже прозвучала формулировка «региональные строительные мечты». Кстати, именно этими словами был озаглавлен и сам пост-релиз.

Подводные камни грядущей стройки

Наше региональное правительство может строить любые планы, но есть объективные обстоятельства, которые могут их существенно изменить. И в первую очередь они связаны с деятельностью крупных строительных фирм.

Недавний конфликт между застройщиками и региональной властью вырос не на пустом месте. И связан он был с нежеланием строителей, осваивающих значительные городские территории, возводить там объекты социальной инфраструктуры. А когда правительство попыталось на них надавить, они посчитали себя обиженными и стали фактически саботировать строительство в регионе. Результат - снижение объемов введенного в строй жилья, срыв сроков строительства школ, бойкотирование конкурсных процедур.

- Вы знаете, что в Кировской области увеличивается спрос на жильё, в том числе на вторичном рынке, - сказал по этому поводу на презентации пятилетней программы Алексей Жердев. - Это связано с дефицитом объёма ввода жилья, который сложился в последнее время. Чтобы изменить эту ситуацию, мы содействуем вводу в оборот земли для строительства жилья, а также снимаем барьеры для реализации объектов комплексного развития территорий, увеличиваем объём выданных разрешений на строительство.

По версии областного руководства, более чем двукратное увеличение объемов жилищного строительства, о котором идет речь в пятилетней программе, должно снизить цену на квад­ратный метр в новостройках. Однако, как показал опыт кризиса 2014 года, обольщаться по этому поводу не стоит. Строительные фирмы склонны скорее заморозить продажу квартир, чем снизить их цену. При этом любые уступки они воспринимают как слабость власти, а потому их требования о льготах и преференциях будут только расти. Способно ли нынешнее правительство области обуздать их аппетиты?

Напрямую касается программы «Строительство» и проблема с появлением (точнее, с отсутствием такового) новых школ в Кирове и области. Не так давно «Вятский край» уже писал о ней.

Только в областном центре было заключено 10 муниципальных контрактов на строи­тельство школ с семью организациями. Три из них городская администрация вынуждена была разорвать. Сроки сдвигаются, и далеко не факт, что все проекты будут успешно реализованы.

Не лучше обстоят дела и с новыми социальными объектами (культуры, здраво­охранения) в районах области. То и дело проявляющиеся здесь проблемы также свидетельствуют о нынешнем положении дел в строительной отрасли региона. Как с этим справится «команда Соколова»? Хотя, возможно, кое-кто рассчитывает, что через пять лет спрашивать будут уже с других…

Иван ТРОФИМОВ.