Группа «Уралхим-Уралкалий» официально передала Малави гуманитарную партию удобрений

Группа «Уралхим-Уралкалий» поставила Республике Малави 20 000 тонн сложных удобрений в качестве благотворительной помощи. Официальная церемония передачи партии состоялась 6 марта 2023 года в пригороде столицы страны Лилонгве.

В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Малави Сэм Далитсо Кавале, посол России в Зимбабве и Малави (по совместительству) Николай Красильников, а также представители Группы «Уралхим-Уралкалий» и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Поставка в страну на юго-востоке Африки реализована в тесном сотрудничестве с ВПП, которая зафрахтовала судно для транспортировки удобрений по морю из Нидерландов до Мозамбика, откуда они были доставлены в Малави по суше.

Для Группы это первая гуманитарная поставка в Африку с территории Европейского союза. Она является частью объявленного ранее намерения «Уралхима-Уралкалия» безвозмездно предоставить около 300 000 тонн минеральных удобрений развивающимся странам. Инициатива направлена на борьбу с глобальным продовольственным кризисом и реализуется в соответствии с Целью №2 ООН в области устойчивого развития: «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства».

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим»:

Удобрения — это ключевой элемент продовольственной безопасности, и мы убеждены, что беспрепятственный доступ к еде — право любого человека. Беспрецедентный голод, который сегодня наблюдается во многих частях планеты, может быть ликвидирован лишь срочными совместными усилиями на всех уровнях. Как один из крупнейших в мире производителей и экспортеров минеральных удобрений, мы полностью осознаем свою особую роль и ответственность в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Гуманитарная поставка в Малави не смогла бы осуществиться без поддержки и содействия со стороны ООН, Всемирной продовольственной программы, правительств Нидерландов, Мозамбика и Малави, а также многих других сторон, которые были задействованы в этом процессе. Мы с нетерпением ждем того момента, когда наша совместная работа в буквальном смысле принесет свои плоды на поля, а затем и в дома жителей Малави.