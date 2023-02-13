Грибная «приватизация». Лесные богатства Кировской области хотят отдать частникам

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На планёрке в правительстве области главным вопросом на прошлой неделе стало развитие лесной отрасли. Региональный министр лесного хозяйства Андрей Тетерин (официально назначен на должность в ноябре 2022 года, а с сентября – исполнял обязанности) в очередной раз подчеркнул, что лес – наше богатство, а Кировская область входит в пятерку лидеров по масштабам лесосеки в европейской части России. В числе мер по развитию отрасли он предложил отдать предпринимателям два участка лесных угодий для промышленной заготовки ягод, грибов, чаги и прочего.

Губернатор Кировской области Александр Соколов поддержал министра в этом его начинании. Вот только можно к гадалке не ходить, чтобы предсказать, чем такой шаг обернется для рядовых любителей «тихой охоты».

В целом доклад нынешнего «лесного» министра мало чем отличался от того, что говорили его предшественники. Из всех цифр и оценок запомнилось только то, что в прошлом году процент освоения расчетной лесосеки снизился почти до 50 процентов (хотя, как заметил Андрей Тетерин, это общероссийский тренд). Однако, не­смотря на это, доходы бюджета не пострадали. Они даже выросли на пять процентов по отношению к показателю 2021 года. Ведь платят «лесники» за аренду лесных участков независимо от того, как они на них работают.

Такую оценку положения дел в лесной отрасли в докладе министра можно считать за новость, а вот во всём остальном он содержал подробности, которые интересны скорее специалистам.

Но когда дело дошло до предложений по развитию отрасли, Андрей Тетерин решил блеснуть оригинальностью и выдвинул идею «в целях рационального и многоцелевого использования лесных ресурсов в 2023 году организовать и провести аукционы по передаче двух лесных участков для (промышленной. - ред.) заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов», а проще говоря, ягод, грибов и прочего.

Без договора аренды такая деятельность запрещена, а здесь есть повод опробовать новшество.

- Предоставление бизнесу лесных участков не затронет интересов граждан, поскольку любой желающий, как и прежде, сможет на этих участках и на любых других беспрепятственно и бесплатно собирать грибы, ягоды, травы для собственных нужд, - заверил министр.

И губернатор на это предложение отреагировал весьма живо.

- Хорошая идея организовать торги на право заключения договоров аренды по заготовке недревесных лесных ресурсов, - заметил Александр Соколов. - Интересная тема. У нас, я знаю, приезжают люди из других регионов и скупают всё. А мы здесь ничего не перерабатываем. Скупают прямо массово. У бабушек, у дедушек, что они собрали в лесу. И за три цены, а то и за пять потом перепродают. Давайте позанимаемся этим вопросом.

И поручил работу по этому направлению сразу трем министерствам - минлесхозу, минсельхозу и министерству охраны окружающей среды.

Не будем повторять, что «у семи нянек дитя без глазу». Межведомственные проекты, как показывает практика, редко бывают успешными. Но здесь важно даже не это, а то, что частник получает в полное свое распоряжение участок леса для того, чтобы собирать там грибы, ягоды, лечебные травы, чагу и т. п. И нужно быть крайне наивным человеком, чтобы предполагать, что он будет пускать на эту территорию других любителей грибов да ягод. Скорее он забор там поставит и собак злых вдоль него пустит.

В любом случае проблем следует ожидать не только местным жителям, которым «посчастливится» оказаться рядом с таким «приватизированным» лесом, но и многочисленным горожанам, традиционно отправляющимся на «тихую охоту». Новые «хозяева леса» их визитам рады явно не будут.

В Кировской области так уже было с ограничением частниками доступа на некоторые охотничьи угодья или к берегам водоемов (в свое время «Вятский край» писал о таких случаях). И бороться с этим потом бывает очень непросто.

Но есть и другая опасность. Добыча недревесных ресурсов в промышленных масштабах может вычистить «под ноль» всё, что там растёт, а соответственно, нанесёт вред животным, которые этой лесной растительностью питаются. Кто сможет защитить лес от такого хищничества?

К сожалению, Андрей Тетерин не сказал, какие именно лесные угодья, в каком районе и какой площади он собирается отдать частникам. Но в любом случае вятским людям от этого новшества добра не будет. Зато, по версии министра, в бюджет грошик упадет (велик ли?).

Вот только не грех губернатору и министру вспомнить, что в советское время проблем со сбором и с переработкой лесных продуктов не было. Существовала разветвленная сеть заготовительных контор, которые принимали от населения и грибы, и ягоды, и травы, и другие дары природы, а потом отдавали их на переработку. Кто мешает сегодня возродить эту практику?

«Вятский край» уже не один раз писал о разных «креативных» предложениях нынешней региональной власти. Но чем дальше, тем больше возникает ощущение, будто Александр Соколов объявил среди подчиненных конкурс на самый нелепый проект пополнения областного бюджета.

Иван ТРОФИМОВ.