Грибная «приватизация». Лесные богатства Кировской области хотят отдать частникам
ЭКОНОМИКА
Фото: fishki.net
На планёрке в правительстве области главным вопросом на прошлой неделе стало развитие лесной отрасли. Региональный министр лесного хозяйства Андрей Тетерин (официально назначен на должность в ноябре 2022 года, а с сентября – исполнял обязанности) в очередной раз подчеркнул, что лес – наше богатство, а Кировская область входит в пятерку лидеров по масштабам лесосеки в европейской части России. В числе мер по развитию отрасли он предложил отдать предпринимателям два участка лесных угодий для промышленной заготовки ягод, грибов, чаги и прочего.
Губернатор Кировской области Александр Соколов поддержал министра в этом его начинании. Вот только можно к гадалке не ходить, чтобы предсказать, чем такой шаг обернется для рядовых любителей «тихой охоты».
В целом доклад нынешнего «лесного» министра мало чем отличался от того, что говорили его предшественники. Из всех цифр и оценок запомнилось только то, что в прошлом году процент освоения расчетной лесосеки снизился почти до 50 процентов (хотя, как заметил Андрей Тетерин, это общероссийский тренд). Однако, несмотря на это, доходы бюджета не пострадали. Они даже выросли на пять процентов по отношению к показателю 2021 года. Ведь платят «лесники» за аренду лесных участков независимо от того, как они на них работают.
Такую оценку положения дел в лесной отрасли в докладе министра можно считать за новость, а вот во всём остальном он содержал подробности, которые интересны скорее специалистам.
Но когда дело дошло до предложений по развитию отрасли, Андрей Тетерин решил блеснуть оригинальностью и выдвинул идею «в целях рационального и многоцелевого использования лесных ресурсов в 2023 году организовать и провести аукционы по передаче двух лесных участков для (промышленной. - ред.) заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов», а проще говоря, ягод, грибов и прочего.
Без договора аренды такая деятельность запрещена, а здесь есть повод опробовать новшество.
- Предоставление бизнесу лесных участков не затронет интересов граждан, поскольку любой желающий, как и прежде, сможет на этих участках и на любых других беспрепятственно и бесплатно собирать грибы, ягоды, травы для собственных нужд, - заверил министр.
И губернатор на это предложение отреагировал весьма живо.
- Хорошая идея организовать торги на право заключения договоров аренды по заготовке недревесных лесных ресурсов, - заметил Александр Соколов. - Интересная тема. У нас, я знаю, приезжают люди из других регионов и скупают всё. А мы здесь ничего не перерабатываем. Скупают прямо массово. У бабушек, у дедушек, что они собрали в лесу. И за три цены, а то и за пять потом перепродают. Давайте позанимаемся этим вопросом.
И поручил работу по этому направлению сразу трем министерствам - минлесхозу, минсельхозу и министерству охраны окружающей среды.
Не будем повторять, что «у семи нянек дитя без глазу». Межведомственные проекты, как показывает практика, редко бывают успешными. Но здесь важно даже не это, а то, что частник получает в полное свое распоряжение участок леса для того, чтобы собирать там грибы, ягоды, лечебные травы, чагу и т. п. И нужно быть крайне наивным человеком, чтобы предполагать, что он будет пускать на эту территорию других любителей грибов да ягод. Скорее он забор там поставит и собак злых вдоль него пустит.
В любом случае проблем следует ожидать не только местным жителям, которым «посчастливится» оказаться рядом с таким «приватизированным» лесом, но и многочисленным горожанам, традиционно отправляющимся на «тихую охоту». Новые «хозяева леса» их визитам рады явно не будут.
В Кировской области так уже было с ограничением частниками доступа на некоторые охотничьи угодья или к берегам водоемов (в свое время «Вятский край» писал о таких случаях). И бороться с этим потом бывает очень непросто.
Но есть и другая опасность. Добыча недревесных ресурсов в промышленных масштабах может вычистить «под ноль» всё, что там растёт, а соответственно, нанесёт вред животным, которые этой лесной растительностью питаются. Кто сможет защитить лес от такого хищничества?
К сожалению, Андрей Тетерин не сказал, какие именно лесные угодья, в каком районе и какой площади он собирается отдать частникам. Но в любом случае вятским людям от этого новшества добра не будет. Зато, по версии министра, в бюджет грошик упадет (велик ли?).
Вот только не грех губернатору и министру вспомнить, что в советское время проблем со сбором и с переработкой лесных продуктов не было. Существовала разветвленная сеть заготовительных контор, которые принимали от населения и грибы, и ягоды, и травы, и другие дары природы, а потом отдавали их на переработку. Кто мешает сегодня возродить эту практику?
«Вятский край» уже не один раз писал о разных «креативных» предложениях нынешней региональной власти. Но чем дальше, тем больше возникает ощущение, будто Александр Соколов объявил среди подчиненных конкурс на самый нелепый проект пополнения областного бюджета.
Иван ТРОФИМОВ.
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