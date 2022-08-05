Готов к труду и обороне? Ваше мнение!

Выполнять нормативы ГТО – давняя традиция для многих поколений кировчан. И после возобновления проекта всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2014 году, получить значок стало вновь престижно.

Открываются спортивные площадки с необходимым оборудованием, организуются фестивали для всех возрастов, работают центры тестирования. В сдаче нормативов соревнуются трудовые коллективы и муниципальные служащие

За восемь лет к проекту присоединились более 17 миллионов россиян, из которых более 10 млн участников приступили к выполнению нормативов, а почти 6 млн человек стали обладателями знаков отличия комплекса ГТО.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы сдали нормативы ГТО?

- Возраст уже не тот, чтобы физкультурой заниматься

- Я в молодости был значкистом, и сейчас получил значок

- Еще нет, но собираюсь подготовиться и сдать

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Лето – пора путешествий, в суете которых немудрено потерять не то что солнечные очки, а целый чемодан. И трудно отыскать человека, который ни разу не терял ценную вещь. Несмотря на это, единицы знают, как вести себя в сложившейся ситуации. Некоторые пытаются смириться с утратой, другие, забыв о цели поездки, бросают все силы на поиски пропажи.

Эксперты не советуют сразу обращаться в правоохранительные органы. Дело в том, что полиция приступит к поискам в том случае, если вещь была утеряна в следствие мошеннических действий, кражи, преступления. А если виновником была ваша собственная рассеянность, стоит обратиться в бюро находок.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вам возвращали оставленные в поезде вещи?

- Забыли такие пустяки, что и не искали – 6 голосов (24.0%)

- Да, всё вернули в бюро находок – 13 голосов (52.0%)

- Я никогда ничего не теряю – 6 голосов (24.0%)

Статью «Веер для Маши-растеряши» читайте в субботнем номере «Вятского края».