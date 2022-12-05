Госприют или «живодёрня»? Кировская ветслужба и зоозащитники разошлись во мнениях
ОБЩЕСТВО
Весть о строительстве первого в Кировской области государственного приюта для безнадзорных животных вызвала много противоречивых суждений. Представители общественных организаций, спасающих сейчас безнадзорных животных от голода, холода и болезней, категорически против. Дескать, зачем ломать то, что уже работает.
А вот что рассказал о том, каким будет государственный приют, на недавнем брифинге в КОГБУ «Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных» начальник управления ветеринарии Сергей Чучалин.
Работы хватит всем
- Сфера обращения с безнадзорными домашними животными - новая для нас, - отметил он. - К сожалению, многие владельцы собак, не соблюдая закон об ответственном обращении с животными, допускают их свободный выгул. Порой спуcкают своих питомцев с поводка или они сами срываются с цепи. В результате ежегодно на территории области учреждениями здравоохранения регистрируется до четырёх тысяч оцарапываний, ослюнений и покусов собаками. Правда, с 2020 года - динамика в сторону уменьшения. Животные без владельцев подлежат отлову. И все они по закону должны помещаться в приюты. А приютов, соответствующих федеральному и региональному законодательству, у нас в регионе нет.
На территории государственного приюта планируется размещение служебно-административного блока с учебным классом, ветеринарного пункта с карантинным помещением, операционной, стационаром и изолятором, блока для содержания собак и кошек, площадки для выгула животных. Также определены все нормы температуры, влажности. Так, после стерилизации животных переводят в тёплые помещения. Кроме того, проводится тестирование собак на немотивированную агрессию, после которого при отрицательном результате они могут быть выпущены туда, где были отловлены (за исключением мест массового пребывания людей), а также - возвращены хозяину или переданы новому владельцу.
В настоящее время заключён контракт на разработку предпроектной документации по строительству приюта, в 2023 году состоятся разработка проектно-сметной документации и её государственная экспертиза. К строительству приюта планируется приступить в 2024 году.
Земельный участок расположен в Федяковском сельском поселении Кирово-Чепецкого района. Он был подобран исходя из требований федерального и регионального законодательства, наличия необходимых коммуникаций и логистики. Сначала был рассмотрен участок в Советском районе, и межевание уже провели, но выяснилось, что в 480 метрах от будущего приюта протекает ручей - источник реки Кукарка.
Безнадзорные животные - жертвы безответственного отношения человека. Поэтому в планах мероприятий для предупреждения этого - их идентификация: стопроцентное маркирование. Это и нанесение меток, и чипирование, а также использование бирок и трафаретов, что позволяет определить владельцев «потеряшек». Им высылаются предупреждения о недопустимости нарушения требований содержания и выгула животных. Кстати, сумма компенсации за ущерб от покусов - от двадцати до ста тысяч рублей. Предусмотрены также административная и уголовная ответственность хозяина собаки в случае тяжёлых последствий от её нападения на человека. Мы считаем, что в руках государства должны быть все инструменты защиты людей от агрессии безнадзорных домашних животных. Так, на следующий год на их отлов областной станции по борьбе с болезнями животных предоставляется тринадцать с половиной миллионов рублей. Уже сейчас закупается всё необходимое оборудование: клетки, сетки, сачки и другие инструменты отлова. Всё это будет распределено по районным учреждениям государственной ветеринарной службы. В штатное расписание станции вводится дополнительное подразделение - служба отлова и использования безнадзорных животных. Кроме того, выделяется восемь миллионов на приобретение специального транспорта для перевозки животных, на случай жаркой погоды там даже предусмотрен кондиционер. Специальный отряд госслужбы будет оснащён всем необходимым.
Безусловно, с нового года мы будем выстраивать совместную работу со всеми общественными организациями, которые желают работать в этой сфере. Мы готовы заключать контракты и привлекать волонтёров для этой деятельности. Работы хватит всем.
Зачем изобретать велосипед?
К жителям Федяковского сельского поселения обратилась с письмом председатель региональной общественной организации защиты животных «Дари добро» Анастасия Ботева:
«В Кировской области, как и во всех регионах России, существует проблема бездомных животных. Мы уверены, что она решаема силами местного населения, локального бизнеса и госаппарата. Дело в том, что мы работаем с бездомными животными в течение 11 лет. Всё это время мы преданы самой человечной системе работы с бездомными животными: отлов - стерилизация - карантин - лечение - вакцинация - социализация - поиск дома.
С 2019 года по муниципальным контрактам нами отловлено более 1500 животных, стерилизованы и вылечены тысячи животных, часть из них нашли новый дом, многие вернулись в прежнюю семью, без возврата остались 500 собак, которые сейчас живут в наших пяти передержках и требуют человеческого внимания и финансового обеспечения на регулярной основе.
Наши приюты поддерживаются исключительно силами волонтеров, жителей города и бизнеса. Наша ежемесячная деятельность требует более 800 тысяч рублей. Эти расходы (в виде пожертвований) взяли на себя бизнесмены и обычные жители Кировской области. К сожалению, от государства поддержки пока нет. Нам тяжело, но мы справляемся. Мы готовы при любых обстоятельствах работать, содержать невостребованных и агрессивных животных, спасать брошенных собак. Мы готовы сделать всё, в рамках самого гуманного обращения с животными, чтобы снизить численность бездомных собак и кошек. Нами разработан и уже находится в процессе реализации проект по созданию комплекса, который предполагает размещение до 200 животных единовременно. Этого масштаба достаточно, чтобы в течение пяти лет стабилизировать численность бездомных животных в г. Кирове.
Затем их количество в Кировской области начнет уменьшаться за счет отсутствия прироста нового поголовья и естественного старения.
План отлова животных без владельцев на территории Кировской области ежегодно составляет 1430 голов. Порядка 70 процентов из этого количества - это домашние собаки. То есть около тысячи собак априори возвращаются в среду обитания, где у них есть дом. Остаётся порядка 450 условно-бездомных собак, которым действительно может потребоваться приют.
Наша организация «Дари добро» содержит на постоянной основе около 500 животных. Мы никогда не получали никаких субсидий на их содержание и делаем это, так как понимаем: ответственность за собак лежит абсолютно на каждом человеке.
В Кировской области планируется строительство государственного приюта для бездомных животных с достаточно крупным финансированием. Мы просим не создавать новые, а поддержать уже результативно существующие проекты по работе с бездомными животными.
На взгляд «Дари добро», думаю, что и другие общественные организации с нами солидарны: бездомные рождаются дома. Если область располагает дополнительным бюджетом на собак, то эти средства необходимо тратить не на борьбу со следствием, а на устранение причины, а именно - на стерилизацию домашних собак и на поддержку существующих передержек.
Мы ведём работу с населением и стерилизуем собак бесплатно для владельцев в рамках грантов и своих собственных проектов, таких, как «Любишь - стерилизуй».
Только выполнение этих задач приведёт к окончательному решению так называемой проблемы бездомных животных. Строительство нового государственного приюта не решит ни одну из них».
Подготовила В. Георгиева.
P.S. 30 ноября в Федяковском сельском поселении состоялись общественные слушания по поводу строительства государственного приюта. Вот что написали об этом представители кировской общественной организации «Дари добро»:
«Огромное спасибо всем, кто сегодня пришёл и поддержал нас в нашем едином мнении: муниципальный приют - это живодерня, где на средства налогоплательщиков будут «содержаться» (или, давайте честно, убиваться?) собаки и будут «качаться» (или, давайте честно, отмываться?) миллионы. И мы, зоозащитники, против приюта!
То, что сегодня происходило в зале со стороны власти, - верх фарса и цинизма! Плевок в лицо каждому, кто помогает, плевок в лицо нам - организации, которая создавалась жителями Кирова 11 лет назад! Организации, которая единственная системно работает по проблеме бездомных животных! Это очень сложно было выдержать - мы возмущены!
И в момент, когда государство решило обратить внимание на животных, никто не спросил нас, что надо делать! Наоборот, нас «потыкали носом», присвоив все наши достижения себе!!! Да, нас не спросили, но мы сказали! И будем говорить!!! И не замолчим!!!
Благодарим каждого, кто понимает, что происходит! Каждого, кто не стоит в стороне! Каждый сегодня выступил великолепно! Каждый сказал правду! И сегодня наша задача - донести до власти, что надо делать и как надо делать, - мы очень надеемся, что нас услышат!»
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