Госприют или «живодёрня»? Кировская ветслужба и зоозащитники разошлись во мнениях

Весть о строительстве первого в Кировской области государственного приюта для безнадзорных животных вызвала много противоречивых суждений. Представители общественных организаций, спасающих сейчас безнадзорных животных от голода, холода и болезней, категорически против. Де­скать, зачем ломать то, что уже работает.

А вот что рассказал о том, каким будет государственный приют, на недавнем брифинге в КОГБУ «Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных» начальник управления ветеринарии Сергей Чучалин.

Работы хватит всем

- Сфера обращения с безнадзорными домашними животными - новая для нас, - отметил он. - К сожалению, многие владельцы собак, не соблюдая закон об ответственном обращении с животными, допускают их свободный выгул. Порой спуcкают своих питомцев с поводка или они сами срываются с цепи. В результате ежегодно на территории области учре­­ж­де­ниями здравоохранения регистрируется до четырёх тысяч оцарапываний, ослюнений и покусов собаками. Правда, с 2020 года - динамика в сторону уменьшения. Животные без владельцев подлежат отлову. И все они по закону должны помещаться в приюты. А приютов, соответствующих федеральному и региональному законодательству, у нас в регионе нет.

На территории государственного приюта планируется размещение служебно-административного блока с учебным классом, ветеринарного пункта с карантинным помещением, операционной, стационаром и изолятором, блока для содержания собак и кошек, площадки для выгула животных. Также определены все нормы температуры, влаж­ности. Так, после стерилизации животных переводят в тёплые помещения. Кроме того, проводится тестирование собак на немотивированную агрессию, по­сле которого при отрицательном результате они могут быть выпущены туда, где были отловлены (за исключением мест массового пребывания людей), а также - возвращены хозяину или переданы новому владельцу.

В настоящее время заключён контракт на разработку предпроектной документации по строительству приюта, в 2023 году состоятся разработка проектно-сметной документации и её государственная экспертиза. К строительству приюта планируется приступить в 2024 году.

Земельный участок расположен в Федяковском сель­ском поселении Кирово-Чепецкого района. Он был подобран исходя из требований федерального и регионального законодательства, наличия необходимых коммуникаций и логистики. Сначала был рассмотрен участок в Советском районе, и межевание уже провели, но выяснилось, что в 480 метрах от будущего приюта протекает ручей - источник реки Кукарка.

Безнадзорные животные - жертвы безответственного отношения человека. Поэтому в планах мероприятий для предупреждения этого - их идентификация: стопроцентное маркирование. Это и нанесение меток, и чипирование, а также использование бирок и трафаретов, что позволяет определить владельцев «потеряшек». Им высылаются предупреждения о недопустимости нарушения требований содержания и выгула животных. Кстати, сумма компенсации за ущерб от покусов - от двадцати до ста тысяч рублей. Предусмотрены также административная и уголовная ответственность хозяина собаки в случае тяжёлых последствий от её нападения на человека. Мы считаем, что в руках государства должны быть все инструменты защиты людей от агрессии безнадзорных домашних животных. Так, на следующий год на их отлов областной станции по борьбе с болезнями животных предоставляется тринадцать с половиной миллионов рублей. Уже сейчас закупается всё необходимое оборудование: клетки, сетки, сачки и другие ин­струменты отлова. Всё это будет распределено по районным учреждениям государственной ветеринарной службы. В штатное расписание станции вводится дополнительное подразделение - служба отлова и использования безнадзорных животных. Кроме того, выделяется восемь миллионов на приобретение специального транспорта для перевозки животных, на случай жаркой погоды там даже преду­смотрен кондиционер. Специальный отряд госслужбы будет оснащён всем необходимым.

Безусловно, с нового года мы будем выстраивать со­вместную работу со всеми общественными организациями, которые желают работать в этой сфере. Мы готовы за­ключать контракты и привлекать волонтёров для этой дея­тельности. Работы хватит всем.

Зачем изобретать велосипед?

К жителям Федяковского сельского поселения обратилась с письмом председатель региональной общественной организации защиты животных «Дари добро» Анастасия Ботева:

«В Кировской области, как и во всех регионах России, существует проблема бездомных животных. Мы уверены, что она решаема силами мест­ного населения, локального бизнеса и госаппарата. Дело в том, что мы работаем с бездомными животными в течение 11 лет. Всё это время мы преданы самой человечной системе работы с бездомными животными: отлов - стерилизация - карантин - лечение - вакцинация - социализация - поиск дома.

С 2019 года по муниципальным контрактам нами отловлено более 1500 животных, стерилизованы и вылечены тысячи животных, часть из них нашли новый дом, многие вернулись в преж­нюю семью, без возврата остались 500 собак, которые сейчас живут в наших пяти передержках и требуют человеческого внимания и финансового обеспечения на регулярной основе.

Наши приюты поддерживаются исключительно силами волонтеров, жителей города и бизнеса. Наша ежемесячная деятельность требует более 800 тысяч рублей. Эти расходы (в виде пожертвований) взяли на себя бизнесмены и обычные жители Кировской области. К сожалению, от государства под­держки пока нет. Нам тяжело, но мы справляемся. Мы готовы при любых обстоятельствах работать, содержать невостребованных и агрессивных животных, спасать брошенных собак. Мы готовы сделать всё, в рамках самого гуманного обращения с животными, чтобы снизить численность бездомных собак и кошек. Нами разработан и уже находится в процессе реа­лизации проект по созданию комплекса, который предполагает размещение до 200 животных единовременно. Этого масштаба достаточно, чтобы в течение пяти лет стабилизировать численность бездомных животных в г. Кирове.

Затем их количество в Кировской области начнет уменьшаться за счет отсутствия прироста нового поголовья и естественного старения.

План отлова животных без владельцев на территории Кировской области ежегодно составляет 1430 голов. Порядка 70 процентов из этого количества - это домашние собаки. То есть около тысячи собак априори возвращаются в среду обитания, где у них есть дом. Остаётся порядка 450 условно-бездомных собак, которым действительно может потребоваться приют.

Наша организация «Дари добро» содержит на постоянной основе около 500 животных. Мы никогда не получали никаких субсидий на их содержание и делаем это, так как понимаем: ответственность за собак лежит абсолютно на каждом человеке.

В Кировской области планируется строительство государственного приюта для бездомных животных с достаточно крупным финансированием. Мы просим не создавать новые, а поддержать уже результативно суще­ствующие проекты по работе с бездомными животными.

На взгляд «Дари добро», думаю, что и другие общественные организации с нами солидарны: бездомные рождаются дома. Если область располагает дополнительным бюджетом на собак, то эти средства необходимо тратить не на борьбу со следствием, а на устранение причины, а именно - на стерилизацию домашних собак и на поддержку существующих передержек.

Мы ведём работу с населением и стерилизуем собак бесплатно для владельцев в рамках грантов и своих собственных проектов, таких, как «Любишь - стерилизуй».

Только выполнение этих задач приведёт к окончательному решению так называемой проблемы бездомных животных. Строительство нового государственного приюта не решит ни одну из них».

Подготовила В. Георгиева.

P.S. 30 ноября в Федяков­ском сельском поселении состоялись общественные слушания по поводу строительства государственного приюта. Вот что написали об этом представители кировской общественной организации «Дари добро»:

«Огромное спасибо всем, кто сегодня пришёл и поддержал нас в нашем едином мнении: муниципальный приют - это живодерня, где на средства налогоплательщиков будут «содержаться» (или, давайте честно, убиваться?) собаки и будут «качаться» (или, давайте чест­но, отмываться?) миллионы. И мы, зоозащитники, против приюта!

То, что сегодня происходило в зале со стороны власти, - верх фарса и цинизма! Плевок в лицо каждому, кто помогает, плевок в лицо нам - организации, которая создавалась жителями Кирова 11 лет назад! Организации, которая единственная системно работает по проблеме бездомных животных! Это очень сложно было выдержать - мы возму­щены!

И в момент, когда государство решило обратить внимание на животных, никто не спросил нас, что надо делать! Наоборот, нас «потыкали носом», присвоив все наши достижения себе!!! Да, нас не спросили, но мы сказали! И будем говорить!!! И не замолчим!!!

Благодарим каждого, кто понимает, что происходит! Каждого, кто не стоит в стороне! Каждый сегодня выступил великолепно! Каждый сказал правду! И сегодня наша задача - донести до власти, что надо делать и как надо делать, - мы очень надеемся, что нас услышат!»