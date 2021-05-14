Голосуют предварительно и онлайн. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
14 мая завершился приём заявок на участие в праймериз «Единой России». С 24 по 30 мая пройдёт само предварительное голосование по отбору кандидатов для последующего выдвижения в Госдуму, ОЗС и Кирово-Чепецкую городскую думу.
В Кировской области в качестве участников праймериз зарегистрировано 226 человек, из них почти четверть – молодые люди. В числе участников – представители разных сфер деятельности: врачи, педагоги, юристы, предприниматели, общественные активисты.
Причём в предварительном голосовании примут участие не только члены партии, но и беспартийные кандидаты. Например, член общественной палаты РФ Мария Бутина, которая зарегистрировалась на праймериз в Кировской области.
В настоящее время на сайте pg.er.ru продолжается регистрация избирателей. Праймериз ЕР в этом году тоже проходят онлайн. Голосование пройдет на pg.er.ru с 24 по 30 мая.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Вы будете голосовать на праймериз «Единой России»?
- Да, чтобы проявить гражданскую позицию
- Нет, победители праймериз известны заранее
- Я не член «ЕР», это их партийное дело
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