Главное – не продешевить. Как и чем власть г. Кирова кормит школьников и детсадовцев

Фото: new-variant.ru

В своем послании Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин поставил задачу по обеспечению бесплатным питанием в школах учащихся начальных классов. Сегодня все регионы страны уже начали работу по воплощению этого указания главы государства в жизнь.

В Кирове «первую скрипку» в этом деле играет МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания» (Комбинат). Репутация у учреждения неоднозначная, поэтому есть вопросы по тому, сможет ли оно справиться с этим.

Комбинат является главным поставщиком продуктов питания для образовательных учреждений областного центра. Именно с ним сотрудничают многие школы и детские сады. На сегодняшний день в зоне обслуживания Комбината находится 60 школ и 150 детских садов.

Оформили возврат

Начиная с 2008 года, когда был создан Комбинат, он остается главной организацией города, через которую проходит почти вся продукция для школьных и детсадовских столовых. Пока большинство кировских образовательных учреждений не готовы, подобно школе № 28, отказаться от его услуг. Они не спешат брать на себя всю цепочку в деле организации питания подопечных - от закупа продуктов до подачи готовых блюд на стол детям. В силу этого работа Комбината остается в зоне особого внимания как городских депутатов, так и родительской общественности.

В феврале в региональных СМИ появилась информация о том, что в детские сады областного центра было завезено некачественное молоко, точнее, даже суррогат молока, и подозрительного вида мясо. Скандальные сведения появились с подачи родителей, которые обнаружили подобные «продукты» на столах детей. По одной из версий, утечке сведений способствовали сами работники дошкольных учреждений. Разразился скандал, вышедший за границы Кировской области.

Городские чиновники оперативно отреагировали на первые публикации и провели «внезапные проверки» продуктов, поступающих на Комбинат. Хотя подали это так, будто бы инициатива проведения проверок была их собственной. Якобы в горадминистрацию поступили жалобы из детского сада № 22 и школы № 60 на некачественное мясо.

Комиссию по проверке качества продуктов, которая пришла на Комбинат, возглавила лично заместитель главы администрации г. Кирова Лариса Копысова.

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что согласно условиям контракта один кусок мяса должен весить не менее 1 кг, тогда как в поставленной партии мяса некоторые куски имели вес в 500 и даже 300 граммов. Изъятый мясной полуфабрикат был направлен на экспертизу в управление ветеринарии. По результатам исследования отклонений в органолептических характеристиках мяса не выявлено: пробы соответствуют требованиям техрегламента Таможенного союза. И всё же часть партии была возвращена поставщику.

Было проверено и молоко. Сомнительную продукцию доставило ООО «Ника» из Пермского края, которое выиграло на торгах контракт на поставку этой продукции у ООО «Кировская молочная компания». По условиям договора пермская фирма должна была завезти в 150 детских садов 431 тысячу литров молока, 110 тысяч литров кефира и 83 тысячи килограммов йогурта. Контракт был заключен на период с 1 января по 31 марта 2020 года.

Молоко от «Ники», как показала его экспертиза, проверки не выдержало. Содержание жира в нем оказалось ниже нормы. Были и другие претензии. В результате 1337 литров молока было изъято, а контракт с пермской фирмой расторгнут.

Городской администрации пришлось немало потрудиться, чтобы «сохранить лицо» после такого скандала. Уже в марте ею был проведен опрос среди кировских родителей о качестве питания в детсадах. В нем приняла участие, как сообщает официальный сайт муниципального органа, 21 тысяча кировчан. Оценка производилась по пятибалльной шкале. 82 процента участников опроса выставили детскому питанию оценки 4 и 5. 15 процентов посчитали, что оно тянет на «троечку», и только 2,6 процента оценили питание как «неудовлетворительное».

Впрочем, у нас и вятскую медицину население оценивает «положительно», пока само не сидит в очередях к врачам и не покупает за свой счет жизненно необходимые льготные лекарства.

Скандалы идут косяком

Местным чиновникам всё же удалось выйти сухими из воды во время последнего скандала. Об этом говорит хотя бы то, что Лариса Копысова свой пост замглавы администрации сохранила. А ведь к ней были претензии не только по поводу питания детей.

Многие из интересантов этого дела отметили на размещенных горадминистрацией на своем сайте фото, что высокопоставленная сотрудница горадминистрации пришла на Комбинат «контролировать качество продукции» в шубе, без бахил и специальной экипировки. А после газетной шумихи ринулась не улучшать работу подведомственного учреждения, а, по версии главного редактора газеты «Наблюдатель» (бывший «Вятский наблюдатель»), искать среди администраций дошкольных учреждений источник утечки данных о некачественных продуктах.

А вот для руководства Комбината продовольствия и социального питания дело еще не закончилось. Тем более что шероховатости, связанные с его работой, возникают чуть ли не ежегодно в течение последних десяти лет.

Так, 28 марта 2014 года сотрудниками УМВД был задержан директор муниципального автономного учреждения «Комбинат продовольствия и социального питания» Михаил Бахтин. Ему инкриминировали получение взятки в крупном размере. Он требовал от поставщиков «откат» в размере шести процентов за заключение муниципального контракта. Было возбуждено уголовное дело. В результате Ленинский суд г. Кирова приговорил Бахтина к семи годам колонии строгого режима. Также он должен был выплатить штраф в размере девяти миллионов рублей.

В 2017 году Контрольно-счётная палата г. Кирова проверила организацию детского питания в дошкольных учреждениях областного центра в 2015 - 2016 годах. В результате проверки выяснилось, что на питание в 2015 году не было истрачено 14 млн. 755 тыс. 100 рублей. В 2016 году - еще 12 млн. 556 тыс. 700 руб. Хотя эти деньги родители перечислили. Из-за этого питание малышей в детских садах не соответствовало нормам по повторяемости блюд, по калорийности и витаминизации. Также выяснилось, что часть продуктов для детских садов закупали по ценам, которые, как минимум, на 50 процентов выше средних по области. По итогам проверки соответствующим чиновникам были объявлены дисциплинарные взыскания.

В начале 2018 года родительский комитет школы № 11 пожаловался на некачественное питание в школьной столовой. По этому вопросу чиновники и школьная администрация провели совещание, на котором были родители, руководитель комбината школьного питания, завпроизводством столовой и администрация школы. Родителям было предложено пройти анкетирование. Оно показало, что большинство (91 процент) назвали работу столовой удовлетворительной, девять процентов высказали замечания, часть из которых была принята во внимание. На тот момент столовой этой школы руководил Комбинат продовольствия и социального питания.

Весной 2019 года в СМИ появилась информация о некачественном питании учеников в школе № 32. Как утверждали журналисты, жалобы оттуда идут уже в течение двух лет.

В связи с многочисленными жалобами в Киров была приглашена комиссия из московских экспертов. Они проверили качество школьного питания. За исключением отдельных замечаний, оно было признано удовлетворительным. «Киров может гордиться питанием в школьных столовых», - сказали эксперты по итогам проверки.

В течение восьми месяцев 2019 года в рамках договора испытательная лаборатория Кировского ЦСМ проверила 24 образца представленной МУК «Комбинат продовольствия и социального питания» пищевой продукции, закупаемой по госконтрактам. Из представленных на исследование образцов было забраковано одно масло сладкосливочное несоленое «Крестьянское», жирностью 72,5 процента, которое не соответствовало требованиям национального стандарта по показателю «жирно-кислотный состав молочного жира, коровьего молока» и по соотношению метиловых эфиров жирных кислот молочного жира. «Забракованная продукция была изъята из обращения и возвращена поставщику», - сказал тогда директор Комбината Александр Шутов.

И вот в начале 2020 года новый скандал. И опять в центре внимания Комбинат продовольствия и социального питания.

Комбинат сказал: «Готов»

Каковы же причины такой долгоиграющей истории с проблемами на Комбинате? На наш взгляд, их можно разделить на две группы - субъективные и объективные.

Первые связаны с людьми, которые оказывались у руководства этого учреждения. Как показал пример Михаила Бахтина, должность директора Комбината разлагающе влияет на людей. Иметь возможность получать деньги за поставки продуктов в образовательные учреждения города и не воспользоваться ею бывает крайне сложно. Тем более что поставщики сами готовы давать взятки. Ведь продукты идут по завышенной цене (об этом свидетельствуют результаты проверки КСП, о которых написано выше), а их качество отследить сложно. С таких сверхдоходов и «отстегнуть на лапу» не грех.

Думается, что во времена, когда городом руководил Владимир Быков, назначение людей с сомнительной репутацией на руководящие должности было распространенной практикой (вот только далеко не всех удалось схватить за руку). Судебные процессы над фигурантами дел по парку Победы и «Электронного проездного» только подтвердили это. Они также показали действовавший в то время механизм принятия подобных кадровых решений и цели, которых добивалось этим самым городское руководство.

Сегодня Комбинатом руководит Александр Шутов. В должности он с сентября 2019 года. Поэтому предъявить ему пока нечего. По его собственным словам, последний скандал с молоком и мясом никак не связан с некомпетентностью тех сотрудников, которые на Комбинате готовили конкурсную документацию. Требования к качеству продуктов там были прописаны жесткие (с указанием ГОСТа и требований техрегламента Таможенного союза).

Но есть и другая составляющая в том, почему детям на столы попадает некачественная пища. Это необходимость при закупках продуктов питания руководствоваться требованиями федерального закона № 44, то есть проводить торги, на которых выигрывает поставщик, предложивший меньшую цену. И это - объективный фактор.

По мнению Александра Шутова, этот закон не совсем подходит для тех случаев, когда нужно обеспечить регулярное питание детей в учреждениях. При ежедневных поставках продукции на пищеблоки образовательных организаций очень сложно в постоянном режиме отслеживать ее качество.

Комбинат, заверил его директор, уже разработал внутренний регламент, позволяющий минимизировать такого рода риски. В нём также прописана персональная ответственность сотрудников Комбината в случае поставок некачественных продуктов.

Как сказал Александр Шутов, подчиненное ему учреждение готово во исполнение указания Президента РФ обеспечить бесплатными и качественными обедами младших школьников. У Комбината есть опыт закупки продуктов питания не только по низкой стоимости, но и таких, которые полностью соответствуют всем требованиям, предъявляемым к детскому питанию. Поэтому главным вопросом остается объем бюджетного финансирования.

Справится Комбинат с поставленной задачей или нет - время покажет. Будем надеяться, что свои слова новый директор этого учреждения сможет воплотить в жизнь.

Сергей СМОЛИН.