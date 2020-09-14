Глава Советского района Сергей Галкин: «Жалобы Сергея Мамаева необоснованные»

Районы - они как люди. Что-то есть в них общее, что-то - уникальное. Вот, например, молочное животноводство есть в любом муниципальном образовании. Где-то его развитие идет лучше, где-то - хуже, но оно идет. И эта направленность аграрного сектора есть у всех. С другой стороны, еще не так давно в нескольких районах области не могли долго избрать собственных глав. В большинстве выбрали, а там - ни в какую. Не соглашались депутаты на предложенную комиссией кандидатуру. Таких районов было немного - три или четыре, но на тот момент они выбились из общего числа. И это сделало их особенными, придало им индивидуальности.

Советский район нельзя отнести ни к передовым муниципалитетам области, ни к отстающим. «Середнячок», если можно так выразиться. Многое, что там происходит, делается так же, как в других муниципалитетах. Но есть там и своя «изюминка».

Сегодня в районе новый глава - бывший директор школы Сергей Галкин. «Вятский край» попросил его рассказать, чем живет и дышит муниципальное образование, что помогает ему двигаться вперед, а что (или кто) является тормозом этого развития.

Растём, где есть поддержка

- Сергей Аркадьевич, какие значимые проекты реализуются сегодня в вашем муниципальном образовании?

- Во-первых, это строительство набережной (ее реконструкция по проекту «Советск - Кукарка. ПРО:Явление», который выиграл федеральный грант. «Вятский край» уже писал о нем. - Ред.). Там порядка 60 миллионов на это выделено, из них 55 - федеральные. Дело идет. Срок окончания - 15 декабря. Конечно, пока темпы не такие, как нам хотелось бы, но подрядчик потихоньку выправляется, нагоняет упущенное время. Раскачка закончилась, работы пошли.

Во-вторых, нельзя не сказать об активном участии городского поселения и Родыгино (сельское поселение в пригороде Советска. - Ред.) в нацпроекте «Комфортная городская среда» в части благоустройства придомовых территорий. Сегодня там также работы ведутся. Их выполняют в том числе наши, местные, организации, в частности - ДУ-36. И нужно отметить, что качество работ нас вполне устраивает. Делают все лучше, чем в прошлом году, когда к сторонним подрядчикам имелось много претензий.

В-третьих, в районе активно идут дорожные работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на трассах, которые ведут в Киров, в Котельнич и в Марий Эл. Хочу надеяться, что всё, что запланировано, удастся сделать.

Вот, в общем-то, главные направления, которые реализует наша администрация.

- Многие из руководителей, с кем мне приходилось общаться, говорили, что бывает трудно найти подрядчиков для воплощения местных проектов. Как с этим обстоят дела в Советске?

- У нас это тоже достаточно проблематично. Если, например, взять проект по реконструкции набережной, то мы с большим трудом нашли проектантов и подрядчика. Никто не хотел выходить на выполнение работ.

Да и по благоустройству не всё так хорошо, как хотелось бы. Желающие есть. Но не все они выдерживают сроки. Не все способны обеспечить качество работ. Есть прецеденты.

В этом году в Советске благоустройство делается качественно. Ни по одному объекту пока претензий нет. И надеюсь, что и потом не будет. Но это скорее исключение, чем правило.

- Ощущают ли в районе поддержку со стороны областного правительства? И если да, то в чем?

- В этом году у нас уже побывал губернатор области Игорь Васильев. Министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков несколько раз приезжал. И каждый раз поводом служило развитие аграрной отрасли района.

У нас строятся молочно-товарные фермы. Расширяется птицефабрика. Правительство помогает сельхозпредприятиям путем дотирования кредитов. Если б не этот механизм, движения вперед не было бы. А так птицефабрика открыла уже два новых цеха. Сейчас строит третий. В середине октября его уже планируют заполнить птицей. Нужно отметить и высокую автоматизацию производства там. Недавно запустили автоматизированную линию по сбору яиц. Установка ее также стала возможной благодаря поддержке правительства области.

Кстати, темпы развития птицефабрики впечатляют. За короткий период времени построено два цеха, скоро откроется третий. В ближайшей перспективе - запуск четвертого.

Молочное животноводство у нас также не стоит на месте. Нынче в Мокино открыли новую ферму, в Колянуре. Готовится к открытию модернизированная ферма в «Прогрессе» и телячья деревня в Грехово. И во всем этом задействованы в том числе средства, которые выделило министерство сельского хозяйства.

Результат такой совместной работы не заставил себя ждать. Мы уже сейчас вышли на рубеж 100 тонн молока ежедневно. Это 10 процентов от областной «валовки». Надои на корову - около 23 - 24 литров молока в сутки. И рост идет во всех хозяйствах, а не как раньше - точечно.

- Раньше район был не только аграрным. Было немало перерабатывающих предприятий?

- И сейчас промышленность не стоит на месте. Так, например, «Сладкая слобода» (предприятие, выпускающее кондитерские изделия: печенье, пряники, зефир и пр. - Ред.) запустила большой производственный комплекс с современным оборудованием. Появилось больше рабочих мест. Качество продукции повысилось. И что более отрадно - фирма наладила сотрудничество с местными производителями сельхозпродукции. В частности, с той же птицефабрикой. Яйцо, меланж у них берут. Даже губернатор, когда был у нас, отметил это.

- В свое время «Вятский край» писал о проблемах Советского мясокомбината. Сегодня там ситуация стабилизировалась?

- Я не вижу там никаких улучшений. Произошло сокращение работников. Объем продукции упал. Есть большая задолженность по электроэнергии. Но больше всего меня, как главу района, волнует, что из-за такого положения могут пострадать советчане. Комбинат отапливает трехэтажный многоквартирный дом. Предприятие уже отключали от электроэнергии, а это может привести к прекращению подачи тепла зимой.

Не можешь помочь - не мешай

- Слушая вас, я делаю вывод, что Советский район нельзя как-то по-особому выделить среди других муниципалитетов. Но вот что действительно интересно, как мне кажется, нашим читателям, так это то, что отсюда родом первый секретарь обкома КПРФ Сергей Мамаев. Он не забывает свою малую родину. Вот только говорит он о районе в основном в негативном ключе. Так, например, он ставит в вину райадминистрации то, что она бездействует и не строит дорогу, соединяющую Марий Эл и село Кичма. Что бы вы ответили ему?

- Любую дорогу можно построить, в том числе и эту. Но всё зависит от того, сколько денег в это нужно вложить и какая будет отдача.

Для меня, как главы Советского района, любое улучшение дорожной инфраструктуры, да и не только ее, - это благо. Но вот нужно ли это Кировской области? Тут я не могу однозначно ответить. Всё надо просчитывать. Как в пословице: «Семь раз отмерь, один - отрежь».

Легко махнуть шашкой и сказать: «Давайте построим». Такие времена, как мне кажется, уже канули в Лету. Сегодня все должно быть тщательно обосновано. В том числе целесообразность проекта и его экономическая составляющая.

- А есть ли в правительстве области заинтересованность в этом участке трассы?

- Там вопрос несколько раз обсуждался. В частности, в министерстве транспорта. Но конкретных решений принято не было. Нет их и сейчас.

- Я знаю, что одно время там велись работы?

- Да. Но это было давно, еще в те времена, когда губернатором был Николай Шаклеин. По договоренности с Республикой Марий Эл с нашей стороны начали прокладывать дорогу. Но потом все остановилось. Сейчас там выросли березы в руку толщиной. Хотя со стороны Марий Эл асфальт доходит до границ нашей области. Будет ли целесообразно возобновить эти работы, должно решить правительство области. Но, насколько мне известно, в Дорожном комитете говорят, что проще построить дорогу заново и в другом месте.

- Мамаев приложил немало сил, чтобы заставить уйти с поста мэра Советска Николая Малкова. Благодаря его активности благоустройство города находилось под пристальным вниманием надзорных и контрольных органов. Неужели всё так плохо в райцентре?

- Каждый год главы района и города отчитываются перед гражданами о своей работе. Малков такие отчеты проводил публично. С его стороны это не было формальностью. И сейчас, когда я встречаюсь на улицах с людьми, они высказывают сожаление, что Малков ушел. Николай Александрович был крепкий хозяйственник и приложил немало усилий для того, чтобы благоустроить город, чтобы он стал чище и краше. И экономию от торгов он не прятал в свой карман, а пускал на городские нужды.

- То есть жалобы Сергея Мамаева были необоснованными?

- Я считаю, что да. Хотя никто из нас от ошибок не застрахован, и они есть у каждого.

- Насколько негативно сказывается влияние депутата регионального Законодательного собрания Сергея Мамаева на развитии района, на инвестиции в него, на деловой климат?

- Многочисленные жалобы, запросы, проверки бесследно не проходят. Например, подрядчики, оценив ситуацию, которая у нас сложилась, просто не идут сюда. Они не хотят стать жертвой тех или иных инсинуаций, их пугают возможные проверки бизнеса. Хотя могу сказать, что большинство всех претензий и публикаций со стороны Мамаева строятся на слухах и домыслах. Он берет в расчёт только мнение негативно настроенных граждан. В то же самое время нужды и жизнь большинства населения города и района его не волнуют. Мы и без того с трудом находим подрядчиков на реализацию значимых для района проектов, а с такой «помощью» Сергея Павлиновича они совсем сюда не идут.

У нас в Законодательном собрании есть и кроме него депутаты от района - Анатолий Маликов и Николай Мешков. Так от них мы видим только помощь. Маликов часто спонсирует проекты местных инициатив, а Мешков помогает нашим спортсменам. Я был, например, в Пижанском районе. Так там от депутатов тоже видят только поддержку в проведении различных мероприятий. И лишь от Сергея Мамаева мы ждем исключительно негатива.

- А что бы вы посоветовали Сергею Павлиновичу?

- Если уж он не в состоянии чем-то помочь родному району, то пусть хотя бы не мешает нам жить и развиваться.

Интервью провёл Сергей СМОЛИН.