Глава Облизбиркома Максим Финченко: «Малая ложь рождает большое недоверие»

Этот год был годом выборным. Народ определился, кто будет его представителями в Государственной думе РФ и Законодательном собрании Кировской области.

Для кого-то этот процесс оказался более удачным, для кого-то - менее. Но вот что важно: выборы-2021 прошли без громких скандалов. Да, шероховатости были, но существенного влияния на итоговый результат они не оказали. И в этом немалую роль сыграла слаженная работа всех избирательных комиссий, в том числе территориальной избирательной комиссии Кировской области (ОИК).

Недавно в облизбиркоме поменялся руководитель. Им стал Максим Финченко, который сменил на этом посту Алексея Круглова.

Максим Сергеевич по образованию юрист, а в избирательной комиссии как раз такой и нужен. Впереди, в 2022 году, губернаторские выборы. И у нового главы ОИК есть шанс проявить себя.

Корреспондент «Вятского края» встретился с Максимом Финченко, чтобы понять, как смена руководителя повлияет на работу избиркома.

- Было ли для вас неожиданным предложение возглавить областную избирательную комиссию?

- Элемент неожиданности, действительно, присутствовал. Когда впервые такое предложение прозвучало, то я поначалу даже подумал, что оно было сказано не совсем серьезно. Но потом я понял, что оно носит сугубо деловой характер, и дал свое согласие. Я люблю открывать для себя новые знания, новые области деятельности. К тому же я видел, что выбор моей кандидатуры на этот пост был продуманным, взвешенным и серьезным.

- Открывать для себя новые горизонты деятельности, конечно, важно для любого человека. Но для того, чтобы принимать предложение, которое несет в себе немалую ответственность и соответствующий спрос, нужны и другие веские основания. Они у вас были?

- Это предложение поступило от губернатора области Игоря Владимировича Васильева, и я, после недолгих раздумий, посчитал правильным его принять. Кроме того, моя кандидатура была одобрена и поддержана Центризбиркомом и лично Эллой Александровной Памфиловой.

- Я понимаю, что спрашивать у вас сейчас о планах работы в новой должности не совсем корректно. Слишком мало времени прошло после вашего назначения на этот пост. Но всё же есть какие-то намётки на ближайшее будущее?

- Частично ответ содержится в самом вопросе. Прежде чем что-то делать, нужно четко понимать, как функционирует та система, в которой ты оказался. Знать с максимальной полнотой процессы, в которых тебе предстоит участвовать. Избирательная система - тонко настроенный механизм. Вмешиваться в него волюнтаристскими методами, без знания законов и соблюдения прав всех участников данного процесса, абсолютно недопустимо. Поэтому сегодня для меня важно погрузиться во все детали работы, а уже потом аккуратно что-то совершенствовать, если будет такая необходимость.

- Будут ли кадровые перестановки в ОИК?

- Разумеется нет. Я не отношусь к числу людей, которые приходят на новое место со своей командой лично преданных людей, но не обладающих нужными компетенциями.

В областной избирательной комиссии работают люди с большим стажем, с большим опытом, имеющие достижения в этой сфере. Нужно также признать, что предыдущие избирательные кампании прошли успешно, без сколь-нибудь значимых нарушений. И в этом есть их заслуга. Люди работают профессионально, с полной отдачей. Ведь на период проведения выборов приходится практически на круглосуточный режим работы переходить.

- Вы сказали, что состоявшиеся ранее выборы прошли гладко. А почему? Есть тому объяснение?

- Я думаю, так получилось потому, что, во-первых, люди работали высокопрофессионально, а во-вторых, они в своей деятельности руководствовались исключительно законом. Только поэтому.

- В ходе избирательных кампаний вам придется работать с политическими партиями, различными силами. Как вы планируете выстраивать с ними отношения?

- Только на основании закона. Естественно, в ходе избирательных кампаний всегда есть немало политики. Каждая политическая партия ставит своей целью борьбу за власть, за голоса избирателей и сталкивается здесь с другими партиями, другими силами. Но для того и нужны избирательные комиссии, чтобы поставить этот процесс в рамки, которые определены законом.

То, что в состав нашей избирательной комиссии входят представители шести партий, получивших мандаты в Государственной думе и Заксобрании, также фактор обеспечения баланса интересов, а не способ получения преференций для какой-либо одной из них. Каждый из них важен, чтобы ни одна партия не получала не положенных ей льгот. Каждый обеспечивает взаимный контроль. Если можно так выразиться, в избиркоме работает система сдержек и противовесов. Она обеспечивает объективный итог выборов.

- Вы планируете встречаться с представителями партий, которые есть в нашем областном парламенте?

- У меня в планах нет того, чтобы инициировать такие встречи. Но если они посчитают для себя важным встретиться со мной и обсудить какие-то во­просы, то я уклоняться не буду. Но пока никаких заявок я не вижу. Будет необходимость - встретимся.

- Доверие людей к итогам выборов обеспечивается работой избирательных комиссий на местах. Насколько высоки требования к их составу?

- Во всех муниципальных образованиях есть достойные, порядочные и образованные люди. И мы всеми силами стараемся привлекать к работе в участковых избирательных комиссиях лучших из них. Наиболее ответственных, наиболее образованных, наиболее авторитетных.

Конечно, есть среди них люди, которые работают на выборах уже много лет, имеют большой опыт. Но есть и новички. С ними со всеми мы будем проводить учебу - обобщать практику, которая есть, информировать об ошибках, которые допускаются при работе в нашем регионе, а также на других территориях страны. Даже тем, кто давно работает, будет чему поучиться. Ведь избирательное законодательство очень мобильно, а освежать знания нужно всем.

- Ни одни выборы пока не проходят без того, чтобы тут или там не возникали претензии к их проведению. Вбросы бюллетеней, «карусели» и прочие уловки. В чём только не упрекают организаторов выборных кампаний. Можно ли поставить барьер нарушениям, чтобы подобных обвинений не возникало?

- Хочу сразу сказать, что такие разговоры (о нарушениях. - Ред.) будут всегда, какой бы прозрачной ни была система, какие бы гарантии законности ни предоставлялись. Всегда будут скептики, всегда найдутся «особо продвинутые» и «крайне осведомленные» люди, которые скажут, что всё подстроено, подтасовано, разыграно. И никуда мы от этого не уйдем.

Но тем не менее нам нельзя опускать руки. Мы всегда должны бороться за полную прозрачность и чистоту выборов. Мы должны понимать, что если допустим хотя бы малейшую ошибку, даже невольную, то это сразу бросит тень на все результаты выборов. Малая ложь рождает большое недоверие. Этого нельзя допустить.

Для того чтобы к избирательному процессу было меньше вопросов, сейчас и внедряются КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней), ведется видеонаблюдение, статистическое наблюдение. И если где-то происходит резкое изменение показателей голосования, то это сразу же становится объектом изучения областной избирательной комиссии. Всё проверяется, чтобы понять причину этого явления.

И борьба с так называемыми вбросами и прочими недопустимыми приёмами совершенствуется. На это направлены усилия и законодателей, и исполнительной власти, чтобы найти и устранить любые лазейки в законах, которые могут поставить под сомнение легитимность выборов.

Вчера, например, прошла учеба для региональных избиркомов, организованная Центральной избирательной комиссией. Так вот, на ней выступила председатель ЦИК Элла Памфилова и сказала: «Ни в коем случае не идите ни на какие компромиссы с теми силами, хоть властными, хоть оппозиционными, которые будут подталкивать к принятию незаконных решений. Это опорочит всю избирательную систему, а руководителя территориальной избирательной системы приведет к административной и уголовной ответственности».

- Как вы относитесь к таким избирательным новшествам, как онлайн-голосование (электронное голосование) и возможность проголосовать в течение трех дней?

- Скажу так: электронное голосование - это объективный и неизбежный результат цифровизации общества, всех процессов нашей жизни, внедрения информационных технологий.

Сегодня вся наша жизнь пронизана информационными технологиями. Так почему это не должно касаться избирательного процесса? Внедрение элек­тронного голосования неизбежно. Сейчас есть опыт отдельных пилотных ре­гионов. После изучения и обобщения он будет распространяться и на остальные города и веси.

Да, пока в нем есть недоработки и несовершенства. Даже в Москве, например, на этих выборах произошел технический сбой при подсчете голосов, при том что там ресурсов для обеспечения нормальной работы больше, чем где-либо. Но это устранимо. Нужно лишь найти причину. И тогда нет никаких препятствий для распространения данного вида голосования. Вот только продвигать его, я считаю, нужно выверенно, с учетом возможностей территорий и при условии полного обеспечения избирательных прав граждан.

По трехдневному голосованию, полагаю, вопрос еще нужно изучать. Честно говоря, о нем я еще не сформировал какого-то своего мнения. С одной стороны, при голосовании в один день сотрудникам избирательных комиссий легче. С другой, есть утверждение, что за три дня большее число избирателей успевает проголосовать. Где здесь истина? Или она опять где-то посредине? Но, может быть, чтобы это понять, нужно просто больше опыта? Во всяком случае, как и к другим новшествам, к голосованию за три дня нужно подходить взвешенно и осторожно.

- Спасибо за откровенный разговор.

Беседовал Сергей СМОЛИН.