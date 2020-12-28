Глава Нагорского района Владимир Булычев: «Гордость берет за всех нас, живущих здесь!»

Что вы слышали о Нагорском районе и слышали ли о нем вообще? Уверен, что многие жители области знают о нем очень немного. Даже ближние соседи из Слободского, Белой Холуницы и Кирса.

Высокие гости в лице региональных руководителей (за кем обычно следуют журналисты, из уст которых можно что-то услышать) не часто бывают в этом северном уголке области. Да и в интернете сведений о нём кот наплакал.

Однако это - совсем не маленький по размерам своей территории район. Он может похвастаться, что первые поселения там появились еще при Иване Грозном (хотя на Вятке есть немало других городов и весей, которые могут сказать о себе то же самое). Люди, которые там живут, гордятся своими выдающимися земляками - первым русским переводчиком «Илиады» Гомера Ермилом Костровым, знаменитым советским артистом Евгением Шутовым (для многих он памятен по фильму «Место встречи изменить нельзя», в котором сыграл роль начальника Жеглова и Шарапова) и генералом армии Геннадием Обатуровым.

А еще там гордятся своим главным богатством - лесом. Ведь именно он в свое время создал славу Нагорску, с ним связаны (во всяком случае, так считает глава района Владимир Булычев) и перспективы развития этого края.

Нужно заметить, что сам нынешний глава Нагорского района пришел на муниципальную службу из лесной отрасли. И вот уже почти десять лет Владимир Булычев (на фото) «рулит» районной жизнью. Он с жаром говорит о лесе, о людях и компаниях, которые там работают. Он в курсе всего, что происходит на вверенной ему территории. А если у него и есть какие-то амбиции, то уж никак не личного характера. Как признался он сам: «Я не мастер рассказывать начальству о заслугах». И из нашего с ним разговора понимаешь, что это так.

Живая струя в районной жизни

- Владимир Евгеньевич, а чем сегодня живет ваш район? Чем он гордится?

- Мы гордились и гордимся нашей лесной промышленностью. На сегодняшний день у нас пятнадцать комплексов харвестер/форвардер (техника для заготовки и раскряжевки древесины. - Ред.), которые работают у наших предпринимателей. По этому показателю мы в лидерах. Нигде, ни в одном районе области, вы не найдете столько. Они дают мощь нашим лесозаготовкам, которой нет у других.

Развита у нас и переработка древесины. При этом последняя проходит все стадии - от заготовки до получения конечного изделия. Профилированный брус, оцилиндровка, хоть что - всё у нас есть.

- Тогда должны быть и предприятия, чья известность выходит за границы района?

- Конечно. Они есть. Например, «Вятка-Лес». Они продают дома не только у нас, но и в Москве, и в Питере. Есть ИП Леушин А.Л. - также крупный предприниматель, Нагорская лесная компания.

А в этом году мы запустили пеллетный завод. Инвесторами выступили кировские бизнесмены - фирма «Биолесинвест».

Этот завод уникален. Таких предприятий в области, насколько мне известно, нет. Может, и по России таких единицы.

Сейчас там идут наладочные работы. Ведется сертификация пеллета. Но продукция уже идет. Завод работает (пусть пока и не на полную мощность).

Спецификой этого предприятия, того, что делает его уникальным, является то, что конечный продукт на заводе получают не путем переработки отходов лесопиления - горбыля, опилок и щепы, а за счет использования балансовой древесины - как хвойной, так и лиственной (береза, осина).

Для наших предпринимателей работа такого завода важна. Ранее балансы, особенно лиственные, при заготовке оставались в лесу. Везти их на переработку было невыгодно. Сейчас они идут в дело. Значит, меньше отходов и больше доходов.

Эта ниша невостребованных балансов всегда у нас была. Я проработал руководителем в лесной отрасли 14 лет и могу говорить об этом с полным основанием. Для меня неиспользованная древесина всегда была больной темой. Моей «голубой мечтой» было сделать так, чтобы пустить ее в дело. И вот она сбылась.

Выиграли от запуска этого завода все. Ведь это означает и дополнительные доходы бюджета, и новые рабочие места, и помощь нашим предпринимателям, которые вместо одной поездки лесовоза в Слободской могут сделать две-три по району.

А еще нужно учесть, что завод может перерабатывать по 60 - 70 тысяч кубических метров древесины и в год выдавать 30 тысяч тонн продукции.

Конечно, это предприятие не перекроет весь неиспользованный баланс, а только порядка трети. Но

лиха беда начало. Впрочем, дело не только в использовании невостребованной древесины. Это вообще мощное и современное предприятие, где везде компьютеры, роботы, всё механизировано и автоматизировано. Будете у нас - заходите, мы вам всё покажем.

Этим заводом не только можно и нужно гордиться, он принес живую струю в район. Хотелось бы видеть, чтобы по соседству с ним было построено и второе предприятие.

- Лес - это прекрасно. Но ведь у вас в районе, как я читал, есть и залежи торфа, и фосфориты, и другие полезные ископаемые?

- Конечно, всё это есть. Но я считаю перспективными месторождения горючих сланцев. Пока они еще ждут своей разработки.

- Я, конечно, понимаю, что район у вас северный, но всё же… Есть у вас сельхозпредприятия?

- Да, есть. У нас оно не такое известное, как «Мухино» из Зуевского района, или «Красное знамя» из Кумёнского, но стабильно работает. Люди там спокойно живут, трудятся, и ни у кого, в том числе у области, ничего не просят.

- А название у предприятия есть?

- Колхоз «Заря». Его возглавляет Александр Шуплецов. В сутки дают от полутора до двух тонн молока. Возят его в Татарстан, на продажу.

- А ближе почему не сдают? Почему кировские переработчики его не берут?

- Они и свое-то не успевают перерабатывать. Я был и у Сураева (на Кировском молочном комбинате. - Ред.), и на других предприятиях, могу судить. Но считаю, что это - неправильно.

Как удержать беглецов?

- Беда отдаленных районов - это дороги. У вас как с ними дело обстоит?

- Сначала о хорошем. В рамках проекта «Народный бюджет» в этом году мы сделали дорогу в Нагорске, в щебеночном исполнении. Улица Подгорная. Не только отремонтировали, но и освещение провели.

А вот в остальном по дорожному хозяйству похвастаться нечем. У нас 400 километров дорог, 27 мостов и еще три временные переправы, которые мы каждую весну разбираем, а потом ставим заново. Затраты на последние в год - семь с половиной миллионов.

До недавнего времени нам давали деньги только на содержание тех 400 километров дорог - 44 миллиона. И из этого скудного дорожного бюджета нам приходилось выкраивать деньги на мосты. Но уже со следующего, 2021 года нам будут возмещать половину этой суммы. Губернатор принял такое решение. Но мы и этому рады. Слава богу. Но, скажу честно, 44 миллиона на дороги - это очень мало. От факта (фактических затрат. - Ред.) это всего пять процентов. Скудная сумма.

- Но вы же говорите, что у вас лесники хорошо работают. Неужели предприниматели не могут вложиться в ремонт дорог?

- А вы знаете, какие суммы нужно вложить? Тут ни у каких предпринимателей денег не хватит. Мы нынче клали асфальт на Полевой улице, так один километр обошелся нам в семь с лишним миллионов.

- А в социальной сфере есть что-то новое? Хотя бы какое-то оживление наблюдается?

- В этом году мы выиграли грант в размере 10 миллионов и построили на него модельную библиотеку. На ее открытие хотел приехать губернатор, но он не сможет. Будет Татьяна Мазур (министр культуры Кировской области. - Ред.).

Конечно, там всё шикарно. Иного слова не подберу. Гордость берет за всех нас, живущих в районе, за то, что мы можем сделать. И правительству области спасибо. За то, что помогли получить этот грант, за то, что помогали строить.

- Я правильно понимаю, что демография у вас отрицательная?

- Конечно. Люди уезжают из района.

- А чем, на ваш взгляд, их можно удержать?

- Прежде всего - стабильной заработной платой. Это хорошо, что у нас появился новый завод. А если рядом возникнет другой, то это также сдержит отток населения. Ведь лесозаготовки - работа сезонная, а постоянно действующее предприятие обеспечит зарплатой круглогодично.

Было бы неплохо, чтобы местную рабочую силу использовали предприятия, которые получили у нас лесосеку в рамках приоритетных инвестпроектов. Я имею в виду прежде всего Вятский фанерный комбинат. А то они свою технику завозят, а наши предприниматели без дела простаивают.

- А людям есть где отдохнуть? Может, кинотеатр у вас есть?

- Был. Мы одно время пытались сделать так, чтобы и у нас начали фильмы крутить. И даже что-то начинало двигаться с мертвой точки. Но потом опять всё заглохло.

- А кафе, рестораны, ночной клуб, быть может?

- Там питейные заведения. Какой там отдых?

- Чем же тогда молодежь занимается?

- В основном спортом. У нас есть две зимние хоккейные коробки. Одна построена в рамках программы «Газпром - детям», вторая - по ППМИ. Имеются лыжная база, роллерная трасса. Есть возможность заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом. Пользуется популярностью борьба. Так что живем по принципу: в здоровом теле - здоровый дух.

Пользуясь случаем, поздравляю всех жителей района с Новым годом. Надеюсь, что в следующем году наша жизнь станет лучше.

Беседовал Сергей СМОЛИН.