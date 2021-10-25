Во имя близости к избирателю?

Глава города Кирова предложила отказаться от депутатов-списочников

В конце прошлой недели областной центр взбудоражило предложение главы Кирова Елены Ковалёвой об изменении порядка выборов город­ских депутатов. По мнению градоначальницы, нужно полностью отказаться от выборов по партийным спискам, отдав предпочтение одномандатным округам.

Естественно, что оппозиция встретила это предложение в штыки.

Усилит контроль за депутатом

Своё мнение по этому вопросу Елена Ковалёва изложила на странице в соцсети «ВКонтакте»:

«Вчера в рамках моих полномочий как главы города мной было внесено предложение об обсуждении проекта поправок в устав города, которые преду­сматривают порядок формирования Кировской городской думы не по смешанной системе, а по 36 одномандатным округам.

По моему мнению, это улучшит качество взаимодействия избирателей и депутатов, а также усилит контроль за деятельностью депутатского корпуса со стороны тех, кто доверил им представлять свои интересы.

Отказ от выборов в Киров­скую городскую думу по смешанной системе, когда половина депутатских портфелей формируется по партийным спискам, обу­словлен тем, что в этом случае голосование практически исключает личные контакты. По тем или иным причинам избранный депутат может отказаться от мандата, и его место займет другой человек. А то, что избиратели не знают своего депутата, на мой взгляд, одна из самых серьезных проблем в их взаимоотношениях.

Нельзя забывать о том, что депутаты городской думы - самая близкая людям и понятная им власть. Они не просто защищают интересы кировчан, а стремятся решить их насущные проблемы, проблемы, с которыми каждый из нас сталкивается ежедневно. Горожане рассчитывают на нашу помощь, потому что мы рядом и открыты для диалога.

Считаю, что в таком случае жители Кирова получат возможность сформировать состав городской думы из тех депутатов, кому действительно доверяют, с кем встречались во время предвыборной кампании, о ком могли составить собственное мнение как о человеке и политике. В этом случае и сам депутат будет ощущать большую ответственность перед избирателями.

В течение месяца, до 16 ноября, по данному вопросу будут приниматься предложения жителей города. Каждый желающий может высказать свое мнение».

В связи с таким заявлением необходимо напомнить, что в данном случае Елена Ковалёва высказала не консолидированную позицию всего городского депутатского корпуса и даже не свою личную точку зрению. Она, как представитель «Единой России», могла его сделать только с одобрения своего партийного руководства. Ведь всем давно известна жесткая партийная дисциплина внутри «правящей партии», а также знаменитое высказывание Бориса Грызлова в период его председательства в российском парламенте: «Дума - не место для дискуссий».

«Химичат», чтобы сохранить власть

«Вятский край» попросил представителей других партий в составе кировской городской думы высказать свое мнение о предложении главы города.

Владимир ЖуравлЁв (руководитель фракции «Справедливая Россия»):

- Мое мнение однозначно отрицательное. Таким предложением партия «Единая Россия» и глава города признали, что они потерпят фиаско на следующих городских выборах.

По соцопросам, в том числе и по тем, что проводит сама «Единая Россия», получается, что если бы сегодня проводились выборы в гордуму, то партия «Справедливая Россия» набрала бы примерно 72 процента голосов избирателей. И этот факт негласно признают в самой «партии большинства».

Он говорит о том, что из 18 городских округов две трети, то есть 12, останутся за «Справедливой Россией» (как это было и на нынешних выборах в Законодательное собрание области, когда «Справедливая Россия» взяла шесть округов из девяти). Таким образом, только наша партия будет иметь 24 депутата, или «контрольный пакет», который сможет блокировать и бюджет, и назначение главы, и другие во­просы. Поэтому единороссы не могут допустить такого исхода. Они понимают, что проигрывают. Вот и хотят предложить вариант, когда будут двухмандатные округа, и тогда в думу пройдет не один кандидат, а два, занявших первое и второе места.

Я предполагаю, что «Единая Россия» на городских выборах выставит слабых кандидатов, а своих сторонников проведет через партию «Новые люди» и Партию пенсионеров. Это две партии-спойлеры от «Единой России», которые на нынешних выборах показали неплохой результат, получив места в Законодательном собрании.

Денис Ерохин (фракция ЛДПР):

- Мне понятно, для чего всё это делается. Это нужно, чтобы сохранить большинство у «Единой России». Поэтому и придумываются разные варианты. В ней высчитывают, смотрят на прошедшие выборы, подгоняют выборное законодательство, чтобы сохранить власть. А больше смысла в этой инициативе нет.

Иначе нельзя понять, для чего нужно менять условия выборов каждый выборный цикл.

У меня есть большие сомнения в том, что говорит Елена Ковалёва по поводу эффективности избранных депутатов по новым правилам. Сегодня мы видим, что как раз неэффективными являются депутаты-единороссы. Потому что ни одних поправок, ни одних предложений, которые могут улучшить жизнь горожан, они не предлагают. За то, что им сказали, за что голосовать, за то и поднимают руки. Партийная дисциплина у них очень жесткая, поэтому никаких иных мнений они не выдвигают, ничего такого не происходит. Зачастую сами единороссы просят депутатов из других фракций высказать свое мнение, поскольку у них самих нет такой возможности.

Таким образом, для меня всё это - понятная история.

Алексей Вотинцев (руководитель фракции КПРФ):

- Я был категорически против, когда на комиссии Елена Ковалёва предложила внести эти изменения в устав. Потому что прежде всего это ограничивает права граждан.

Это предложение приведет к снижению представленности людей в представительном органе власти. При этом мотивируют единороссы свое предложение тем, что надо быть ближе к народу, чтобы люди знали, с кем, с каким депутатом работают. Поэтому я еще на комиссии напомнил, что, когда у нас были выборы в 2007 году, явка была такой низкой, что несколько раз выбирали городскую думу. Был порог явки, и люди просто не пошли на выборы. Сейчас состав тот же самый.

Я твердо настаиваю, что должна быть сохранена и та и другая система. Потому что город очень большой и здесь должны быть представлены люди разных взглядов, разных программ.

Единороссы утверждают, что якобы на городском уровне нет никакой политики. Но это не так. Политика на городском уровне - это управление процессами. А если нет последнего, то тогда нужно всех разгонять.

«Единая Россия» - это сплошной «одобрямс». Сейчас тепловики поднимают вопрос о повышении предельной надбавки до восьми процентов, тогда как рост ограничен четырьмя процентами. Делают всё хитро, через указ губернатора. А город­ские депутаты должны согласовать, чтобы губернатор мог это сделать. В обход Законодательного собрания, своим указом. И всё только для того, чтобы сохранить прибыли наших монопольных компаний. Те, конечно, говорят, что рост будет где-то 170 - 250 рублей в среднем. Но сейчас для людей и это деньги. Ни зарплаты, ни пенсии не растут. Такая прибавка для людей слезами оборачивается.

А всё это возможно потому, что в думу выбирают только своих, людей обеспеченных. У кого больше ресурсов, тот и побеждает. И это выборы в Законодательное собрание показали. Одномандатники - почти сплошь единороссы. Ну или «Справедливая Россия». Там, где она смогла аккумулировать деньги. Но не факт, что на городских выборах у них будут такие же средства. Потому что мы знаем источники, как и что, и какие были задачи поставлены.

Поэтому если на городских выборах мы позволим «Единой России» идти по такому варианту, то у нас будет совсем попустительская дума.

«Вятский край» предложил высказаться по этой теме также и Николаю Барсукову, представляющему в гордуме партию «Коммунисты России». Но он от комментариев отказался.

Иван ТРОФИМОВ.