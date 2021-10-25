Глава города Кирова предложила отказаться от депутатов-списочников
ПОЛИТИКА
Во имя близости к избирателю?
Глава города Кирова предложила отказаться от депутатов-списочников
В конце прошлой недели областной центр взбудоражило предложение главы Кирова Елены Ковалёвой об изменении порядка выборов городских депутатов. По мнению градоначальницы, нужно полностью отказаться от выборов по партийным спискам, отдав предпочтение одномандатным округам.
Естественно, что оппозиция встретила это предложение в штыки.
Усилит контроль за депутатом
Своё мнение по этому вопросу Елена Ковалёва изложила на странице в соцсети «ВКонтакте»:
«Вчера в рамках моих полномочий как главы города мной было внесено предложение об обсуждении проекта поправок в устав города, которые предусматривают порядок формирования Кировской городской думы не по смешанной системе, а по 36 одномандатным округам.
По моему мнению, это улучшит качество взаимодействия избирателей и депутатов, а также усилит контроль за деятельностью депутатского корпуса со стороны тех, кто доверил им представлять свои интересы.
Отказ от выборов в Кировскую городскую думу по смешанной системе, когда половина депутатских портфелей формируется по партийным спискам, обусловлен тем, что в этом случае голосование практически исключает личные контакты. По тем или иным причинам избранный депутат может отказаться от мандата, и его место займет другой человек. А то, что избиратели не знают своего депутата, на мой взгляд, одна из самых серьезных проблем в их взаимоотношениях.
Нельзя забывать о том, что депутаты городской думы - самая близкая людям и понятная им власть. Они не просто защищают интересы кировчан, а стремятся решить их насущные проблемы, проблемы, с которыми каждый из нас сталкивается ежедневно. Горожане рассчитывают на нашу помощь, потому что мы рядом и открыты для диалога.
Считаю, что в таком случае жители Кирова получат возможность сформировать состав городской думы из тех депутатов, кому действительно доверяют, с кем встречались во время предвыборной кампании, о ком могли составить собственное мнение как о человеке и политике. В этом случае и сам депутат будет ощущать большую ответственность перед избирателями.
В течение месяца, до 16 ноября, по данному вопросу будут приниматься предложения жителей города. Каждый желающий может высказать свое мнение».
В связи с таким заявлением необходимо напомнить, что в данном случае Елена Ковалёва высказала не консолидированную позицию всего городского депутатского корпуса и даже не свою личную точку зрению. Она, как представитель «Единой России», могла его сделать только с одобрения своего партийного руководства. Ведь всем давно известна жесткая партийная дисциплина внутри «правящей партии», а также знаменитое высказывание Бориса Грызлова в период его председательства в российском парламенте: «Дума - не место для дискуссий».
«Химичат», чтобы сохранить власть
«Вятский край» попросил представителей других партий в составе кировской городской думы высказать свое мнение о предложении главы города.
Владимир ЖуравлЁв (руководитель фракции «Справедливая Россия»):
- Мое мнение однозначно отрицательное. Таким предложением партия «Единая Россия» и глава города признали, что они потерпят фиаско на следующих городских выборах.
По соцопросам, в том числе и по тем, что проводит сама «Единая Россия», получается, что если бы сегодня проводились выборы в гордуму, то партия «Справедливая Россия» набрала бы примерно 72 процента голосов избирателей. И этот факт негласно признают в самой «партии большинства».
Он говорит о том, что из 18 городских округов две трети, то есть 12, останутся за «Справедливой Россией» (как это было и на нынешних выборах в Законодательное собрание области, когда «Справедливая Россия» взяла шесть округов из девяти). Таким образом, только наша партия будет иметь 24 депутата, или «контрольный пакет», который сможет блокировать и бюджет, и назначение главы, и другие вопросы. Поэтому единороссы не могут допустить такого исхода. Они понимают, что проигрывают. Вот и хотят предложить вариант, когда будут двухмандатные округа, и тогда в думу пройдет не один кандидат, а два, занявших первое и второе места.
Я предполагаю, что «Единая Россия» на городских выборах выставит слабых кандидатов, а своих сторонников проведет через партию «Новые люди» и Партию пенсионеров. Это две партии-спойлеры от «Единой России», которые на нынешних выборах показали неплохой результат, получив места в Законодательном собрании.
Денис Ерохин (фракция ЛДПР):
- Мне понятно, для чего всё это делается. Это нужно, чтобы сохранить большинство у «Единой России». Поэтому и придумываются разные варианты. В ней высчитывают, смотрят на прошедшие выборы, подгоняют выборное законодательство, чтобы сохранить власть. А больше смысла в этой инициативе нет.
Иначе нельзя понять, для чего нужно менять условия выборов каждый выборный цикл.
У меня есть большие сомнения в том, что говорит Елена Ковалёва по поводу эффективности избранных депутатов по новым правилам. Сегодня мы видим, что как раз неэффективными являются депутаты-единороссы. Потому что ни одних поправок, ни одних предложений, которые могут улучшить жизнь горожан, они не предлагают. За то, что им сказали, за что голосовать, за то и поднимают руки. Партийная дисциплина у них очень жесткая, поэтому никаких иных мнений они не выдвигают, ничего такого не происходит. Зачастую сами единороссы просят депутатов из других фракций высказать свое мнение, поскольку у них самих нет такой возможности.
Таким образом, для меня всё это - понятная история.
Алексей Вотинцев (руководитель фракции КПРФ):
- Я был категорически против, когда на комиссии Елена Ковалёва предложила внести эти изменения в устав. Потому что прежде всего это ограничивает права граждан.
Это предложение приведет к снижению представленности людей в представительном органе власти. При этом мотивируют единороссы свое предложение тем, что надо быть ближе к народу, чтобы люди знали, с кем, с каким депутатом работают. Поэтому я еще на комиссии напомнил, что, когда у нас были выборы в 2007 году, явка была такой низкой, что несколько раз выбирали городскую думу. Был порог явки, и люди просто не пошли на выборы. Сейчас состав тот же самый.
Я твердо настаиваю, что должна быть сохранена и та и другая система. Потому что город очень большой и здесь должны быть представлены люди разных взглядов, разных программ.
Единороссы утверждают, что якобы на городском уровне нет никакой политики. Но это не так. Политика на городском уровне - это управление процессами. А если нет последнего, то тогда нужно всех разгонять.
«Единая Россия» - это сплошной «одобрямс». Сейчас тепловики поднимают вопрос о повышении предельной надбавки до восьми процентов, тогда как рост ограничен четырьмя процентами. Делают всё хитро, через указ губернатора. А городские депутаты должны согласовать, чтобы губернатор мог это сделать. В обход Законодательного собрания, своим указом. И всё только для того, чтобы сохранить прибыли наших монопольных компаний. Те, конечно, говорят, что рост будет где-то 170 - 250 рублей в среднем. Но сейчас для людей и это деньги. Ни зарплаты, ни пенсии не растут. Такая прибавка для людей слезами оборачивается.
А всё это возможно потому, что в думу выбирают только своих, людей обеспеченных. У кого больше ресурсов, тот и побеждает. И это выборы в Законодательное собрание показали. Одномандатники - почти сплошь единороссы. Ну или «Справедливая Россия». Там, где она смогла аккумулировать деньги. Но не факт, что на городских выборах у них будут такие же средства. Потому что мы знаем источники, как и что, и какие были задачи поставлены.
Поэтому если на городских выборах мы позволим «Единой России» идти по такому варианту, то у нас будет совсем попустительская дума.
«Вятский край» предложил высказаться по этой теме также и Николаю Барсукову, представляющему в гордуме партию «Коммунисты России». Но он от комментариев отказался.
Иван ТРОФИМОВ.
Оставить свой комментарий
1
1
1
3
1
3
1
1
2
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.