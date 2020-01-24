Глас народа о «Марадыковском». Ваше мнение!

В избирательную комиссию Кировской области внесен протокол собрания инициативной группы и ходатайство о проведении областного референдума по вопросу: «Вы за то, чтобы запретить ввоз на территорию Кировской области отходов первого и второго классов опасности с целью их дальнейшей обработки, утилизации и обезвреживания на территории Кировской области?»

Через две недели после проверки документов должно состояться заседание областной избирательной комиссии с приглашением представителей инициативной группы. На этом заседании будет озвучено решение о проведении референдума.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

«Нужен ли референдум против строительства завода по переработке опасных отходов в Кировской области?»

- Да, граждане должны высказать мнение, которое решит судьбу «Марадыковского».

- Нет, решение о строительстве принято в Москве, и референдум ничего не изменит.

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Подведем итоги прошлого опроса.

Владимир Путин в обращении к Федеральному Собранию заявил, что всех школьников начальных классов в России нужно обеспечить горячим питанием бесплатно.

«В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. В остальных - не позднее 1 сентября 2023 года», –сказал президент.

Путин подчеркнул, что средства на бесплатное питание будут направлены из трех источников: федерального, регионального и местного бюджетов. Аграрии уже подсчитали, что при реализации решения президента российский АПК получит ежегодно около 130 млрд. рублей.

«ВК» предложил выбрать варианты ответа на вопрос:

«Каждый ли ученик младших классов нуждается в бесплатном школьном питании?»

- Да, президент заботится о здоровье российских детей – 23 голоса (41,1%).

- Нет, социальная поддержка должна быть адресной – 10 голосов (17,9%).

- Нет, в региональных и местных бюджетах нет на это денег – 17 голосов (30,4%).

- Деньги на питание станут коррупционной кормушкой – 6 голосов (10,7%)

Статью «Кто заплатит за обед?» читайте в субботнем номере «Вятского края».