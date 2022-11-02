«Сельмаш» обеспечил сбор и доставку гуманитарного груза из Кирова на Донбасс

В Донецкую Народную Республику в конце октября направлено более 50 тонн груза

Как отметили в Группе компаний «Сельмаш», гуманитарный груз был сформирован по запросу принимающей стороны. В его составе находятся необходимые строительные материалы, экипировка, мишени для тренировок на полигоне и прочее.

50 тонн груза предназначены для нужд батальона «Спарта» и были доставлены в ДНР двумя большегрузами. Продукция уже разгружена и передана для использования.

Это не первая гуманитарная помощь, собранная предприятиями. С первых дней спецоперации оказывается помощь в дополнительном обеспечении квадрокоптерами, тепловизорами, карманными метеостанциями, лазерными дальномерами. Также для добровольцев приобретены средства связи и индивидуальной защиты, экипировка.