«Сельмаш» обеспечил сбор и доставку гуманитарного груза из Кирова на Донбасс

ОБЩЕСТВО

02 ноября 2022 14 0
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   В Донецкую Народную Республику в конце октября направлено более 50 тонн груза

 

 

Как отметили в Группе компаний «Сельмаш», гуманитарный груз был сформирован по запросу принимающей стороны. В его составе находятся необходимые строительные материалы, экипировка, мишени для тренировок на полигоне и прочее.

 

 

50 тонн груза предназначены для нужд батальона «Спарта» и были доставлены в ДНР двумя большегрузами. Продукция уже разгружена и передана для использования.

 

 

Это не первая гуманитарная помощь, собранная предприятиями. С первых дней спецоперации оказывается помощь в дополнительном обеспечении квадрокоптерами, тепловизорами, карманными метеостанциями, лазерными дальномерами. Также для добровольцев приобретены средства связи и индивидуальной защиты, экипировка.   

 

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Завод "Сельмаш"

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