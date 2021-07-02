Где взять учителей для новых школ? Ваше мнение!

В своем отчете о работе глава администрации г. Кирова Дмитрий Осипов доложил депутатам гордумы о строительстве новых школ. Их планируют построить в Ганино и Радужном, реконструировать здание на Пролетарской, 11а под среднюю школу.

Кроме того, Минпросвещения РФ одобрило заявки на строительство школы в мкр. Долгушино, в мкр. Зубаревский лес, второго корпуса школы №53. Также на рассмотрении находятся дополнительные заявки на строительство школы на проспекте Строителей, в п. Ганино, второго корпуса школы №30.

Депутаты задали Осипову вопрос: «Зачем нам строить школы, если в них никто работать не будет?» Уже сегодня образовательные организации региона готовы принять около 120 педагогов, однако студенты и выпускники вузов приходить в них не спешат.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Как в Кирове будут решать проблему с комплектацией новых школ педагогическими кадрами?

- Привезут учителей из закрывающихся школ в районах

- Пригласят гастарбайтеров из ближнего зарубежья

- Наймут студентов старших курсов институтов

- Вернут учителей, вышедших на пенсию

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Государство с 2004 года регулирует тарифы на коммунальные услуги. С 2016 года действует так называемый «предельный индекс роста тарифов» - значение, выше которого нельзя поднимать цены на ЖКУ. В этом году, как и ранее, с 1 июля тарифы вырастут на 3,2–6,5% в зависимости от региона.

В Кировской области предельный индекс роста тарифов составляет 4,2%. И Региональная служба по тарифам, лавируя между законодательством и нажимом ресурсоснабжающих организаций, устанавливает предельный индекс роста, иногда даже превышая его на доли процента.

При этом реальная покупательная способность населения в последние годы не растет.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

Вы согласны с ежегодным повышением тарифов ЖКХ на 4,0 – 4,2%?

- Да, это ниже официального уровня инфляции – 2 голос (3,7%)

- Нет, рост тарифов надо полностью запретить – 21 голос (38,9%)

- Да, если зарплаты будут расти такими же темпами – 31 голос (57,4%)

Статью «Тарифы обнищания» читайте в субботнем номере «Вятского края».