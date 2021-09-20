Где тонко, там и рвётся. Кто ответит за взрывы бытового газа в многоквартирных домах?

Фото: gazeta.ru

В России продолжаются взрывы домов из-за утечек бытового газа. Только на прошлой неделе их было четыре - в Ногинске Московской области, в Екатеринбурге, в п. Красногорский Звениговского района Республики Марий Эл и в п. Солидарность Елецкого района Липецкой области. В основном по причине неисправности газового оборудования.

Но что там Россия. В Кировской области такие ЧП также происходят. Вот только искоренить их полностью, похоже, никак не получится.

Рвётся по всей стране

Самым первым случаем взрыва газа на прошлой неделе стало происшествие в г. Ногинске Московской области. В результате ЧП было повреждено пять квартир. Девять человек пострадали и были доставлены в больницу. В итоге семеро погибли. По предварительной версии, причиной трагедии стала утечка газа.

Взрыв газа в Ногинске оказался в этот день не единственным. Спустя несколько часов аналогичный случай произошел в Екатеринбурге. По предварительным данным, пострадал один человек. Еще 36 были эвакуированы. Причина случившегося, предположительно, та же, что и в Ногинске.

В Марий Эл газ взорвался в одной из квартир двухэтажного дома. В результате этого выбило оконную раму и дверь. Проживающие там супруги-пенсионеры получили ожоги лица и рук. Их с места происшествия увезли в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Изъято газовое оборудование, назначен комплекс судебных экспертиз.

В Елецком районе Липецкой области, где в результате происшествия погибли три человека и еще шесть пострадали, причиной ЧП стала неисправность газового оборудования.

И это только последние случаи. Если же открыть новостные ленты любого издания, то обнаруживается, что люди страдают от взрывов бытового газа едва ли не каждый месяц в том или ином уголке страны.

Так, например, 30 августа взрыв прогремел в городе Красный Холм Тверской области, 29 августа - в Махачкале, 16 августа - в Симферополе, 11 августа - в Краснодаре, 7 августа - в Новом Уренгое, 28 июля - в Барнауле. И список можно продолжить.

Конечно, причины этих происшествий разные. Но в каждом таком случае страдают люди, повреждаются жилые строения, уничтожается имущество граждан (и не только тех, кто проживал в одной конкретной квартире).

В Кировской области такие ЧП тоже происходят. Так, в июле прошлого года в пгт Кикнур в трехэтажном кирпичном доме взорвался газ. Один мужчина погиб. Пострадали еще три человека. Как сообщали СМИ, накануне в квартире производили замену приборов учета, в связи с чем в офисе Кикнурского участка ООО «Газэнергосеть Киров» был проведен обыск.

А в январе этого года воспламенение газовоздушной смеси привело к пожару в частном доме в д. Гнусино (г. Киров).

Их не знают в лицо

Всё это печально, ведь в результате этих ЧП пострадали или погибли люди. Но обращает на себя внимание тот факт, что в подавляющем большинстве случаев причиной случившегося выступает неисправность газового оборудования. Однако кто-то же отвечает за его состояние? С кого-то же должен быть спрос?

И здесь, отвечая на эти вопросы, можно обнаружить весьма печальную картину. В российских городах и весях нет единого оператора, который бы нес единоличную ответственность за безаварийное состояние внутридомовых газовых коммуникаций, домашних плит и подводок к ним.

Только в Кирове, по данным Госжилинспекции, как минимум четыре крупные конторы занимаются обслуживанием газового оборудования. К ним относятся «Газпром газораспределение Киров», «Облбытгаз», «Обслуживание газового хозяйства» (ОГХ) и «Газовая служба». И все эти фирмы, кроме «дочки» Газпрома, частные. То есть за безопасность и обеспечение нормальных условий проживания людей в большом городе отвечают те, кто больше заботится о своем кармане, чем о горожанах.

Да и как они могут быть заинтересованы в ином? Ведь даже Газпром (который подают как государственную корпорацию) - коммерческая организация. Но нам хотя бы известно, что он имеет всё необходимое для того, чтобы выполнять взятые на себя обязательства перед гражданами. И оборудование, и технику, и кадры. А вот другие кировские фирмы вызывают в этом плане сомнения. Так, например, ОГХ, по данным портала «За честный бизнес», - микропредприятие, на котором трудится всего 15 человек. Да и «Облбытгаз», занимающий в Кирове едва ли не первую строчку по количеству обслуживаемых домов, позиционирует себя как малое предприятие, в котором числится (опять же по данным портала «За честный бизнес») всего 51 наемный работник. Смогут они такими силами уследить за своим обширным хозяйством? Сомнительно.

Но даже не это всё самое страшное. Спросите у кировчан, знают ли они, кто обслуживает газовое оборудование в их многоквартирном доме. И вы обнаружите, что большинство не сможет вам на этот вопрос ответить. А в особенности пожилые люди, которые привыкли, что в советское время за всё отвечало государство. И здесь открывается широкое поле для разного рода мошенников, которые под предлогом проверки газового оборудования навязывают людям дорогостоящие, но чаще всего бесполезные услуги. И ладно бы такие услуги были просто бесполезными или дорогостоящими. Они еще и небезопасные.

«Без лоха и жисть плоха»

Я сам столкнулся с подобными лжегазовщиками. Это случилось прошлой зимой. Как-то раз, придя с работы домой, я обнаружил, что в квартире находится молодой человек в спецовке «РосЭНЕРГО», который в чём-то активно убеждает мою супругу. Как оказалось, этот гражданин, якобы проведя обследование внутриквартирных газовых коммуникаций, обнаружил, что шланг, соединяющий плиту с газовой трубой, нуждается в замене. Он предлагал подписать договор на эту услугу, стоимость которой оценивал в три с половиной тысячи рублей (притом что в магазине цена шланга - около трёхсот рублей). И, казалось бы, всё у него было, как говорится, «на мази», но мой приход спутал ему карты.

Не скажу, что я большой специалист по части обслуживания газового хозяйства, но в силу своей работы мне не раз приходилось читать в новостных лентах о подобного рода мошенниках. А потому я сразу попросил молодого человека предъявить документы, которые сфотографировал, так же как и самого их хозяина. Однако последний хотя и стушевался, но всё же не показал своей сути. А вот его напарник, которого он к тому времени вызвал, думая, что «лох» (в данном случае - моя супруга) уже «разведён», выдал эту гоп-компанию с головой. Когда я стал его фотографировать, он начал буйно себя вести и протестовать против якобы незаконности таких моих действий. После нескольких тирад они оба бочком-бочком покинули квартиру.

Как я потом выяснил, организация, которую представляли эти лжегазовщики, зарегистрирована в Санкт-Петербурге, а здесь они указали на адрес, где находится отделение «Газпром газораспределение Киров».

После этого случая я, имея на руках фотографии лжегазовщиков, их удостоверений и аудиозапись, обратился к своему участковому. Написал заявление и передал имеющиеся данные, в том числе о том, что в Кирове нет организации «РосЭНЕРГО». При общении с сотрудником полиции я особо упирал на тот факт, что эти аферисты, чья квалификация ничем не подтверждена, могли побывать в других квартирах нашего дома и, возможно, где-то даже заменили пресловутый газовый шланг. А поскольку они явно не квалифицированные работники, то под угрозой, в том числе взрыва, находится весь дом.

Но из своего обращения в полицию на выходе я получил «ноль»: уголовное дело возбуждено не было, а тех деятелей, как я понял, даже не нашли. Более того, чуть сам не оказался обвиненным в том, что оболгал «честных граждан».

Расписались в бессилии

Как выяснилось, объектом лжегазовщиков стала не только наша семья. Самое забавное - что спецы из «РосЭНЕРГО» приходили даже в квартиру начальника пресс-службы УМВД по Кировской области Сергея Баранцева, к которому я обратился за комментарием о пресечении деятельности таких мошенников. А читая новостные ленты, вообще обнаружил, что такие случаи в Кирове носят массовый характер.

Специалисты из официальных организаций, которые обслуживают газовое оборудование в многоквартирных домах Кирова, не раз давали рекомендации, как не стать объектом обмана. Так, в свое время главный инженер ООО «Облбытгаз» Михаил Фёдорович Чернышов пояснил: «Мы ежедневно проводим проверку газового оборудования в многоквартирных домах по договорам с управляющими компаниями. Когда наши сотрудники приходят в квартиру, они обязательно представляются и показывают своё удо­стоверение. На их спецодежде размещён логотип нашей компании. За три дня до выхода на объект мы размещаем на информационных досках у подъездов объявления о проведении планового технического обслуживания, а с недавних пор стали рассылать в почтовые ящики граждан уведомления о предстоящих работах. Если человек сомневается, он всегда может позвонить в свою управляющую организацию, где ему предоставят исчерпывающую информацию. Хочу также отметить, что сотрудники нашей компании никогда не продают комплектующие к газовому оборудованию и не берут деньги наличными. Замена и ремонт оборудования производятся только на основании заявок жильцов в согласованные с ними сроки. Мы можем только рекомендовать замену, а не навязываем её».

А вот полиция, по словам Сергея Баранцева, привлечь лжегазовщиков к ответственности не может. Статья «за спекуляцию» отменена вместе с уголовным правом СССР, и за то, что вы заплатили в разы больше, чем стоит тот же шланг в магазине, их привлечь нельзя. Оценить же качество произведенной замены газового оборудования полиция не может: это дело специализированной организации.

Таким образом, слабая информированность населения и бездействие полиции приводят к безнаказанности мошенников. Но что самое главное - всё это увеличивает риски взрывов бытового газа. И не только риски. В Кикнуре мы уже видели, к чему приводит некачественно выполненная замена приборов учета газа.

Да и полиция не совсем и не всегда бессильна против мошенников. При наличии желания обезопасить граждан, при отсутствии формального подхода к делу она вполне дееспособна. Так, например, три года назад в Перми, как сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства, «сотрудники полиции задержали троих представителей компании, которые предлагали населению услуги в сфере ремонта газового оборудования. Речь идёт об организации, деятельность которой оформлена на юридическое лицо, зарегистрированное в Омске. Мужчины ходили по квартирам пермяков, предлагая заменить газовые краны или шланги. Причём стоимость их услуг в разы превышала цены, установленные представителями официальных компаний, у которых есть разрешение на выполнение таких работ». Значит, могут, когда хотят.

Кировским полицейским не мешало бы поинтересоваться у пермяков их опытом. Хотя, с другой стороны, зачем? Ведь полиция за взрывы газа (даже если они произошли в результате деятельности лжегазовщиков) ответственности не несет. Вот и получается, что спросить не с кого и некому.

Иван ТРОФИМОВ.