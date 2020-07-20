Где Россия начинается? К 150-летию фотохудожника Сергея Лобовикова

Когда-то, лет двадцать пять назад, во время служебной командировки по Фалёнскому району мы с фотокорреспондентом «ВК» Леонидом Петровичем Пугиным заехали в с. Белая. Там узнали, что в этом небольшом селе, основанном в 1705 году и ранее входившем в Глазовский уезд Вятской губернии, в семье сельского дьячка родился Сергей Лобовиков.

Это имя впоследствии принесло Вятке всемирную известность. А сам уроженец маленького населенного пункта на берегу реки Белой, до сих пор живописном и неповторимом по своей красоте, стал одним из выдающихся мастеров художественной фотографии России начала XX века.

В ту поездку мы обошли старинный, заброшенный и загаженный храм, где лишь вороны деловито расхаживали вдоль стен, некогда усердно и слёзно намоленных прихожанами. Рассматривали остатки еще сохранившихся фресок, с которых с немым укором на скверные деяния рук человеческих смотрели лики святых, и грустно думали: какая никчемная и короткая у нас память.

А ведь в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 «Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» в раздел III «Памятники градостроительства и архитектуры по Кировской области» внесен объект: Фаленский район, Богородицкая церковь, 1797 г., с. Белая. Увы, не храним историю, не бережем прошлое…

Именно об ответственном отношении к исторической памяти, о той далекой и невероятно близкой России я снова вспомнил, когда пришел в Кировский областной краеведческий музей на недавно открытую выставку, посвященную 150-летию со дня рождения нашего знаменитого земляка Сергея Александровича Лобовикова.

- Мы хотели показать великого мастера как обыкновенного, простого человека, любителя путешествий, неординарного, искренне любящего жену, детей. Вятского горожанина с нелегкой судьбой, - сказала куратор экспозиции Эльвира Касимова.

Да, зрители не увидят на фотографиях репинских членов Государственного совета, серовских дам и особ императорской фамилии, куинджиевских поэтичных лунных ночей, поленовских уютных московских двориков и помещичьих усадеб… В одной из множества публикаций о Сергее Лобовикове я прочитал: на фотографиях мастера - мужицкая, сермяжная Русь, затравленная поборами, нищая, голодная, сидящая на квасе с хлебом в душных, закоптелых избах. Автор будто и мои мысли угадал.

Однажды Сергей Александрович шёл по улице с фотокамерой в руках.

- Ты художник? - неожиданно спросил его прохожий. - А сможешь ты срисовать мою душу?

Вот как раз души-то и умел «срисовывать» фотохудожник Лобовиков, раскрывая в своих работах чистый человеческий характер, внутренний настрой, психологическое состояние. «Каких усилий, труда стоило мне это! Ведь я ничего не имел, кроме рук, головы да моей настойчивости. Мне хотелось быть полезным для общества, мне хотелось трудиться, мне хотелось жить для других». Позже он напишет в своих воспоминаниях: «Я рос в тепле и ласке, меня любила бабушка, ставила перед лампадкой на колени, и я просил: в будущем увидеть счастье».

Посетители выставки познакомятся с жизнью знаменитого фотографа в Вятке, увидят фотографии его семьи, узнают о своеобразной творческой кухне С.А. Лобовикова, смогут рассмотреть подлинные предметы из его фотосалона.

- Сергея очень рано отдали в услужение Петру Григорьевичу Тихонову, известному вятскому купцу второй гильдии, фотографу, - продолжает рассказ экскурсовод. - Он был купеческим старостой, гласным Вятской городской думы, владельцем фотоателье и магазина.

Первое время Тихонов был разъездным фотографом, работал в Яранском и Слободском уездах. Работы Петра Григорьевича были неоднократно отмечены наградами на выставках. До Лобовикова это был самый посещаемый из вятских фотографов, за месяц в его ателье делалось около ста портретов.

Вот у него и работал будущий фотомастер Лобовиков. «Трудился точно муравей» (из его записей), выполнял все работы, какие придется, понял одно: фотография - его судьба. На выставке в краеведческом музее - подлинный аттестат об окончании обучения у Тихонова.

А дальше - свои дороги, долгие версты с камерой по Европе, Кавказу, Крыму и, конечно, по Руси-матушке. На снимках - неоглядные дали великой русской реки Волги, Военно-грузинская дорога и виды Черного моря, тихого, спокойного, с уютными суденышками у берега.

Центральное место на выставке отведено фотографиям из его путешествий по нашей стране. В экспозиции представлены работы С.А. Лобовикова, хранящиеся только в коллекции музея и редко выставляемые. Они сделаны еще начинающим фотографом в конце ХIХ века.

Лобовиков не сдавался, работал и учился, много читал - книги по истории, философии, анатомии, психологии, истории и теории искусства. Он совершенствовался, искал свой путь в искусстве, темы, технику съёмки и печати, средства художественной выразительности...

Но я все-таки иду ближе к тем экспонатам, на которых запечатлена наша родная земля. Вот и лица узнаваемые, вятские, - такие на нынешних городских улицах не скоро отыщещь, - беззлобные, открытые, благородные.

Для поездок по окрестностям Вятки фотограф даже купил мотоцикл, один из первых в нашем городе. Он лихо мчался по дорогам, отчего пугались лошади, шарахались прохожие. Нередко фотограф был вынужден останавливаться, дабы пропустить проезжавшую мимо повозку.

Возможно, в старой Вятке и не догадывались, насколько стал известен их фотограф, владеющий салоном на ул. Московской. А потому как гром среди ясного неба прогремела новость: Лобовиков получил золотую медаль на международной фотовыставке в Дрездене! Ещё больше удивились, когда узнали, что, оказывается, Лобовиков уже 10 лет участвовал в российских и зарубежных конкурсах, имел награды Петроградской, Киевской, Парижской выставок! А получил он их за то, что выставлял фотоработы, отражающие российскую жизнь: быт и труд крестьян, русскую природу. «Я - фотограф мужицкий, - утверждал наш земляк. - Мой объект - мужик. Быт его меня интересует со всех сторон».

- А эти места узнаете? - спрашивает мой гид по экспозиции, обращая внимание на снимки Сергея Александровича, выполненные уже в советское время. - Вот Театральная площадь, Александровский сад с летним театром, улица Николаевская (Ленина), загородный сад (там ныне завод «Маяк»), цветники на стадионе «Динамо»…

Действительно, от той старой милой Вятки, без несущихся иномарок и надоедливого агрессивного шума, ничего не осталось. Жили без особых забот, тревог, напряженности. Мирно, не надоедая друг другу. Смотришь и немного завидуешь: не вернешь то время, а Лобовиков почувствовал, увидел его душой, отобразил, как на живописном полотне, - без прикрас, правдиво.

«Фотография - искусство, а не простое щёлканье аппаратом, необходимо поэтому смотреть на аппарат как на орудие, подобное карандашу в руках художника», - к такому выводу пришёл мастер.

Лобовиков оставался одним из самых авторитетных мастеров советской фотографии 1920-х годов. С 1920 по 1934 г. он преподавал курс фотографии на кафедре физики для студентов-биологов в Вятском педагогическом институте, работал на общественных началах в Вятском музее искусства и старины, являлся членом Вятской секции научных работников.

В 1935 году он переехал из Кирова в Ленинград, где работал фотографом при научных учреждениях Академии наук СССР. Осенью 1941 года Сергей Лобовиков погиб во время бомбежки Ленинграда.

Когда я готовил материал к печати, случайно на одном интернет-сайте увидел дипломную работу выпускницы Вятского колледжа культуры Екатерины Нелюбиной «Возвращение в Белую».

В начале видеофильма автор спрашивает людей: «Кто такой Лобовиков?» Называли - писателя, художника, кого-то еще. И лишь один из опрошенных подробно рассказал о своем земляке. В селе Белая есть улица Лобовикова, прошел первый фотопленэр, на который приезжал даже представитель Германии, с благодарностью отзывался о великом наследии Сергея Александровича, по снимкам которого он, зарубежный гость, тоже учился...

Такая неимоверно яркая и насыщенная жизнь одного человека. И все ее вехи - на многочисленных фотошедеврах. Они непременно заставят подумать: с чего же начинается Россия?

И снова в памяти всплыл заброшенный храм на родине фотохудожника в селе Белая. Там Русь-матушка, наверно, и берет начало своё...

Александр ШИРОКОВ.