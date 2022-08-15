Где пир, там и вятский сыр. Кировские сыры представили на всероссийском фестивале

Любой фестиваль - это прежде всего праздник. А если на нём ещё и предлагают вкусно поесть, то это - праздник вдвойне. Именно таковым стал подмосковный гастрофест «Сыр! Пир! Мир!», который вот уже семь лет подряд проводит известный фермер-сыровар Олег Сирота.

В нынешнем году эта фермерская гастрономическая ярмарка проходила с 5 по 7 августа. Лето. Жара. А на площадке, где расположились павильоны, толпы людей. Некоторые приехали сюда семьями, с детьми. И пока взрослые бродили по рядам, пробуя сыры, йогурты, колбасы и другие фермерские продукты, ребятня тоже развлекалась. Для нее были открыты аттракционы.

- Некоторые участники от жары даже в обморок падали, - поделился своими впечатлениями сыродел из Демьяново Александр Кочкин. - Но, несмотря на это, в целом всё было здорово.

Естественно, что фестиваль не стал бы таким значимым событием без фермеров, которые привезли в деревню Дубровское под Истрой (Московская область) свои сыры. Именно сыр был и остается главной звездой этого события. Он дал ему название, он в самых разнообразных видах лежал на прилавках.

Посреди этого сырного изобилия встретились и лица, которые хорошо знакомы жителям Кировской области: депутат Госдумы Мария Бутина и уже упомянутый выше директор экофермы «ДемьяНово» Александр Кочкин из Подосиновского района. Последний оказался единственным уроженцем земли вятской, который привез на фестиваль свою продукцию. Впрочем, и для Бутиной нашлась там своя роль.

Сырное лобби Бутиной

Когда известная своими американскими похождениями Мария Бутина решила баллотироваться в Государственную Думу от Кировской области, никто и предполагать не мог, что она так живо будет отстаивать интересы нашего региона. Много ли депутатов и сенаторов, за которых голосовало вятское население, вспоминают о нем после своего избрания? Единицы. Даже урожденные кировчане, попавшие в верх­ние эшелоны власти, вспоминают о своей малой родине лишь тогда, когда приходит пора переизбираться на следующий срок. А потому пример Марии Бутиной выглядит как исключение из правила.

И вот ведь что интересно - впечатлил бывшую американ­скую узницу вятский сыр. И впечатлил настолько, что она даже своему коллеге по Думе и великому «знатоку» Анатолию Вассерману отпор дала, защищая наших сыроваров.

В мае этого года чепецкий сыродел Алексей Русских презентовал свою продукцию в московском клубе «Вино и люди». Депутат Анатолий Вассерман на этом мероприятии не был, зато свое мнение с дум­ской трибуны озвучил. И оно оказалось негативным.

Такой отзыв сильно задел Бутину, которая была причаст­на к продвижению продукции чепецкого сыродела в Москве. Поэтому она жестко ответила своему коллеге по депутатскому корпусу.

«Вассерман только что с трибуны открыто «наехал» на наших вятских сыроваров, мол, Бутина тут их презентует в Москве и хвалит, а они - так себе качество, - написала она в соцсетях. - Вассерман, замечу, на презентации кировских сыров не был, зато типа знает. Идите и сварите самый лучший сыр, Ваших вкусовых сосочков языка достойный. А ещё расскажите, что сделали для того, чтобы поддержать местных региональных производителей? Ругать и гадить Вы горазды!»

Эпизод забавный, но он лишь часть «сырных» похождений Марии Бутиной. Его продолжением и стало участие депутата в сиротинском фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в качестве эксперта. Но и в этом своем качестве она не обошла вниманием вятских сыроделов (хотя из большого их числа под Истру приехал лишь один).

- На гастрономическом фестивале Олега Сироты «Сыр! Пир! Мир!» была не гостем, а в составе жюри одного из самых престижных конкурсов «Лучший сыр России», - сообщила Бутина. - Но главное, конечно, - пришла на ярмарку поддержать кировчан - попробовала новенький «Вятский пармезан» - демьяновский, нежнейший «Голландский» (на самом деле - кировский), сыр с плесенью, «Сулугуни», «ГрандВятка», сыр с лавандой… Потом в качестве «разведки рецептов» - подмосковный «Камамбер» с трюфелем.

Впрочем, поддержка вят­ских сыров со стороны депутата на их пробе и закончилась. В конкурсе они не участвовали. Но то, что она не прошла мимо прилавка, за которым стоял Александр Кочкин, радует. И не просто радует, а вселяет надежду, что на будущий год вятских сыров и сыроваров на этом фестивале будет значительно больше. Не исключено, что некоторые из них получат и награды. И это тем более вероятно, что гастрофест «Сыр! Пир! Мир!» становится всё более заметным событием на федеральном уровне.

Не хуже прочих

Демьяновский фермер Александр Кочкин в фестивале, который организует Олег Сирота, принимает участие уже не первый год. В прошлом году он также был его участником.

Александр принадлежит к новой генерации фермеров, которые воспринимают свое хозяйство не как подсобное, а как бизнес, организованный на индустриальных принципах. При таком подходе на первый план выходят новые аграрные технологии, а не следование традициям вятского крестьянства - «посадил - выросло». Да и конечный продукт воспринимается не только с точки зрения его потребительских свойств, а как товар, который нужно умело оформить и продать.

Фермерское хозяйство Александра Кочкина молодое, хотя и возникло на базе бывшего обанкротившегося колхоза. Но, несмотря на свою молодость, оно бурно развивается. Начав с молока, там быстро поняли всю ограниченность такой продукции и перешли к расширению ассортимента. Вот и сыры сначала выпускали «молодые», то есть мягкие, а сегодня презентуют уже «Вятский пармезан», хотя сам Александр называет этот сорт «Альпийским» двухлетней выдержки.

Я не раз уже встречал Кочкина на различных аграрных выставочных площадках. Он был в числе первых арендаторов на открывающейся в 2016 году «Экоярмарке» в Кирове. Он был участником первого конкурса «Вятский молочник», который организовал в 2020 году Кировский центр стандартизации и метрологии (о нем написал тогда «Вятский край»). Он стал одним из пионеров среди вятских фермеров, кто принял участие в гастрофесте «Сыр! Пир! Мир!».

- Я, конечно, не единственный из наших производителей сыра, кто участвует в этом фестивале, - заметил Александр. - Вместе со мной четыре года назад на этой площадке был фермер из Великорецкого Сергей Иванов. С тех пор я ежегодно туда езжу. И, могу похвалиться, наши сыры известны многим людям, которые приезжают на этот фестиваль. Некоторые специально едут, чтобы купить именно наш сыр. Вот и в этом году я видел многих знакомых, которые подходили к нашему прилавку.

На прошлогоднем фестивале, похвалился демьяновский фермер, его сыр покупал Владимир Жириновский.

Участие в подобных меро­приятиях, по мнению Кочкина, дает не только возможность сделать продукцию узнаваемой, но и приносит неплохой доход.

- В этом году на «Сыр! Пир! Мир!» мы привезли около 200 килограммов того, что производим, и всё продали, - отметил фермер. - Одних твердых сыров было порядка 100 килограммов. И это при том, что наш сыр не дешевый - от полутора до четырех тысяч за кило.

- А награды какие-либо получили? - поинтересовался я.

- В конкурсе я не участвовал. Не успел подать заявку и сдать образцы.

В итоге победителем конкурса «Лучший сыр России-2022» стал сыр «Горгонзола» с голубой плесенью от семейной сыроварни Four Kings из Томска.

Внушительный итог

В целом же экспертное жюри, в которое входила и Мария Бутина, дегустировало, оценивало и выбирало победителей в 13 номинациях.

В номинации «Свежие сыры (выдержка до 2 недель)» победило ООО «Юг-Агро-Медика» (Краснодарский край) с «Моцареллой»; в номинации «Выдержанные сыры (выдержка от 7 месяцев)» - КФХ «Храмов В.А.» (Нижегород­ская область) с сыром «Канестрато»; в номинации «Козьи твердые сыры» - частное хозяйство «Эко-Град» (Красногорск) с сыром «Винтаж Акатовски».

Победителем в номинации «Сыры с мытой корочкой» стала компания «Сырный край» (Москва) с сыром «Лангр»; в номинации «Прочие сыры» - сыроварня «Велеми» (Серпухов) с сыром «Шараповский»; в номинации «Сыры с добавками» - компания «АТОН-молочные продукты» (Краснодарский край) с сыром «Камамбер Атон» с трюфелем; в номинации «Сыры массового потребления» - компания «Староминский сыродел» (Краснодарский край) с сыром «Манчестер».

Но фестиваль - это не только тонны проданной продукции и победители конкурса. Это также праздник для всех его участников.

- Огромное спасибо всем, кто приехал, всем, кто решил нас поддержать, - поблагодарил всех организатор фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» Олег Сирота. - А таких оказалось очень много - более 140 тысяч человек! От такой цифры голова немного кружится. Это фантастика! Огромное спасибо каждому из вас! Мы очень переживали из-за жары и что вы скорее поедете отдыхать на реку или озеро, но вы не побоялись и приехали. Вы не испугались воскресного дождя и продолжали приезжать. И в итоге мы продали 60 тонн сыра и молочной продукции, 17 тонн мясных деликатесов, 7,5 тонны меда и 5,2 тонны хлеба! Наши 18 виноделен продали 13,5 тысячи бутылок вина! Это просто невероятные цифры!.. Мы, фермеры, благодарим вас, что вы смели всю нашу продукцию с прилавков. Теперь мы сможем расширить производство, создать новые рабочие места, купить новые трактора, скот и идти вперед, в светлое будущее нашей страны!

Иван ТРОФИМОВ.

Фото Александра Кочкина.