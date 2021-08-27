Где найти работу? Ваше мнение!

Каким бы незаменимым ни был сотрудник для работодателя, однажды он может оказаться в ситуации поиска новой работы.

Как сообщает Кировстат, за апрель - июнь этого года из организации Кировской области было уволено по разным причинам 24,6 тыс. человек, из которых 17,9 тыс. человек - по собственному желанию, 1,2 тыс. человек - по соглашению сторон и 300 человек - в связи с сокращением численности работников. За этот же период было принято на работу 18,2 тыс. человек, из них на дополнительно введенные рабочие места – 800 человек.

Чтобы быстро и не в ущерб себе устроиться на новую работу, нужно получить информацию о вакансиях. И каждый идет своим путем в поисках.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Если бы вам была нужна новая работа, где стали бы искать информацию о вакансиях?

- В интернете, на сайтах по подбору кадров

- В местной службе занятости и на ярмарках вакансий

- Спрошу у родственников и знакомых

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Летние каникулы для неленивых школьников стали трудовой сменой. Например, только в Октябрьском районе г. Кирова с мая по август были трудоустроены 145 подростков. Всего же в областном центре в течение этого лета рабочие места получили 1200 юношей и девушек, в том числе и дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Ребята в возрасте от 14 до 18 лет помогали благоустраивать и содержать в чистоте городские пространства, ухаживали за сельскохозяйственными культурами и принимали участие в экологических акциях.

И, по отзывам городских чиновников, за четыре месяца набралось не мало отличников труда, целеустремленных и ответственных ребят.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Ваш ребенок работал во время летних каникул?

- Да, и даже неплохо заработал на карманные расходы – 6 голосов (24.0%)

- Да, в деревне помогал бабушке и деду по хозяйству – 3 голоса (12,0%)

- Нет, никто не предлагает подросткам приличную работу – 11 голосов (44,0%)

- Нет, летом школьники должны отдыхать – 5 голосов (20,0%)

Статью «Это жаркое трудовое лето» читайте в субботнем номере «Вятского края».