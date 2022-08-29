Где гулять с питомцами? В Кирове должны появиться 22 площадки для выгула собак
ОБЩЕСТВО
Фото: dela.ru
Держать собаку в городе - большая проблема. Хорошо, если, к примеру, вы живёте рядом с парком. Встал утречком и бегом вместе со своим четвероногим другом на прогулку, а если нет? Иду недавно по Московской, а навстречу мужчина с породистой собакой на поводке. Не удержалась, спросила, где обычно выгуливает своего питомца.
- Да где придется, - ответил он. - В центре города никаких площадок для выгула нет.
- А нужны они, по вашему мнению?
- Необходимы!
Еще бы, в сетях прочитала, что в Кирове зарегистрировано более 20 тысяч собак, а специальных мест для их выгула практически нет. Неслучайно в прошлом году в прокуратуру поступило более 200 сообщений от кировчан о нападении и укусах животных, а также о нарушениях требований закона при выгуле питомцев.
Проведенная ведомством проверка выявила нарушение законодательства со стороны муниципалитета. Природоохранная прокуратура обратилась с заявлением в суд, и он поддержал требование обязать городские власти определить места для выгула собак в Кирове до 1 июня. Правда, места и площадки - это разные вещи.
Власти города Кирова провели большую работу, на которую их вынудила региональная прокуратура. Муниципалитет выполнил судебное решение, определился с площадками и закрепил их в соответствующем постановлении. Сейчас обращения граждан о нападении и укусах животных должны быть сведены к нулю, ведь в каждом районе Кирова появятся места для выгула собак. Всего таких площадок в городе будет 22.
Места для прогулок Ленинский район:
1. Кочуровский парк - за зданием спортшколы «Быстрица» со стороны улицы Екатерины Кочкиной;
2. Парк имени Кирова - за спортивным комплексом «Спартак» со стороны улицы Азина;
3. Озелененная территория в районе реки Мостовицы - от улицы Ивана Попова до Украинской (со стороны улицы Ивана Попова);
4. Сквер в границах улиц Калинина, Пугачева, Мелькомбинатовского проезда;
5. Озелененная территория за домом №190/5 по улице Ленина;
6. Лесной массив по улице Лесничество (между домами № 4-а и № 6) в микрорайоне Лянгасово.
Октябрьский район:
1. Территория за домом № 4 по улице Садаковской;
2. В районе дома № 13 по улице Кольцова;
3. За домом № 101-а по улице Московской;
4. Сквер на перекрестке улицы Дзержинского и Октябрьского проспекта (за путепроводом);
5. Территория за домом № 32 по улице Октябрьской в поселке Костино;
6. Сквер в районе дома № 3 по улице Дружбы;
7. Территория в районе дома № 18 по улице Подгорной (напротив гаражей);
8. Территория за домом № 68-а по улице Дзержинского (перекресток Дзержинского и Луганской).
Первомайский район:
1. Парк имени Юрия Гагарина (улица Красноармейская, напротив дома № 1);
2. Территория между домами № 12 и № 16 по улице Торфяной;
3. Летний парк в районе МБУ «Дом культуры «Заречный»;
4. Овраг Засора.
Нововятский район:
1. Парк в районе улицы Рухлядьева, переулка Паркового, улицы Горной, улицы Парковой, напротив дома № 1 по переулку Парковому;
2. По улице Старославянской за домом № 2 (жилой комплекс «Ёлки-парк»);
3. Территория в районе дома № 2 по улице Красноармейской;
4. Территория напротив дома № 6 по улице Индустриальной в мкр-не Радужный.
Площадка в Кочуровском парке
Вот что рассказал о ситуации с выгулом собак в Кирове пресс-секретарь мэрии Михаил Вожегов.
- Единственная на сегодня оборудованная муниципальная площадка находится в Кочуровском парке, - заметил он.
- Есть ли у нее хозяин? - поинтересовалась я у него.
- Она содержится в рамках муниципального контракта с подрядной организацией, который распространяется в том числе и на Кочуровский парк. Площадка для выгула собак содержится вместе со всем парком. Подрядчик ежедневно обходит территорию, проверяет, есть ли мусор, убирает его, косит траву по необходимости… Претензий к подрядчику у людей и территориального управления по Ленинскому району особых нет. Владельцы собак регулярно там гуляют со своими питомцами.
- Чем отличается эта оборудованная площадка от просто мест для выгула собак?
- Там есть, к примеру, разные барьеры для тренировки собак… Муниципальная площадка пока одна, есть, правда, еще площадки в «Метрограде», но они на частной территории. Насколько я понимаю, застройщик сам их оборудовал при комплексной застройке. Но не все застройщики, к сожалению, это делают.
При проектировании парков Гагаринского, имени Кирова тоже планировалась организация площадок для выгула собак. Они и в проектах этих парков есть. Сейчас все моменты обустройства общественных территорий, их комплексное развитие учитываются еще на стадии проектирования.
В том числе предусматриваются и места для собак. При условии, что территория позволяет: если площадь застройки достаточно большая и можно там организовать выгул животных в соответствии со всеми санитарными нормами.
- Тем не менее 22 места в городе для выгула домашних животных уже выделены.
- Они определены как раз с учетом этих требований. А не так, что некто ткнул в карту пальцем наугад: вот здесь и будет площадка для выгула. Прежде всего расстояние от домов должно учитываться и другие моменты.
«Беру с собой пакетик»
В доме по Октябрьскому проспекту, что напротив цирка, собачников много. Одна из них, владелица симпатичного американского кокер-спаниеля, рассказала о своих прогулках с любимцем.
- Всегда беру с собой два пакетика, - первым делом заметила она, - мало ли второй раз сходит, я сразу какашки в пакет и в мусор… Обычно ходим гулять недалеко от дома, жарко очень.
- Мэрия определила несколько мест для выгула собак, в том числе и в парке имени Кирова. Там не гуляете?
- Для нас далековато, да и собака у нас небольшая, ей не обязательно так уж набегаться. А дочь с мужем берут ее с собой на трамплин, когда на тренировки ездят.
Некоторые из нашего дома ходят с собаками в парк. В июне одному мужчине даже замечание пришлось сделать. У него большая собака, травку удобрила прямо рядом с тротуаром, что возле школы. А он не убирает. Дескать, это же естественно. Я говорю: «Здесь же дети ходят, почему они должны на собачьи «подарки» любоваться?» А мои соседи по дому тоже с пакетиками на прогулку с питомцами ходят.
- Как считаете, нужны специальные оборудованные площадки для выгула?
- Конечно. Большие собаки должны хорошо набегаться. Обычно в Кировском парке многие собачники гуляют с питомцами. Но там они расслабляются и не убирают за своими «чадами». Сейчас на травке не заметно, а зимой на месте, отведенном под выгул, ребятишки с горок на лыжах катаются. Думаю, очень неприятно им бывает на это смотреть.
Подготовила Вера АНУФРИЕВА.
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