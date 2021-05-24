Где бойцов спасали… Более 100 эвакогоспиталей работали в Кировской области в годы войны

Наверно, многие кировчане, проходя по улицам города, не раз обращали внимание на таблички, установленные на разных зданиях: «Здесь в годы Великой Отечественной войны располагался эвакогоспиталь №...»

И мало кто знает, какой героический труд выполняли медики, сколько раненых бойцов подняли на ноги и в каких условиях приходилось работать (у нас, кстати, трудились профессора и доценты Военно-морской академии, эвакуированной из Ленинграда, был введен институт научных консультантов, функционировали ученый медицинский и госпитальный советы)…

Сразу же приведу некоторые статистические данные, особенно подчеркивающие роль Кировской области в лечении советских бойцов. Всего в период Великой Отечественной войны на территории нашей области функционировало более ста госпиталей.

Военно-санитарные поезда с ранеными и больными бойцами направляли к нам до осени 1945 года. А с января 1946-го в Кирове лечились солдаты групп войск, находившихся в странах Западной Европы. Кроме того, у нас же были на выздоровлении военнопленные и другой спецконтингент.

В общей сложности за четыре года войны в регионе прошли лечение около полумиллиона солдат и офицеров советской армии. Медицинские работники провели свыше 319 тысяч операций.

Первые дни, тяжёлые

Формирование госпиталей в Кировской области началось с первого дня войны. По данным госархива области, в самом начале Великой Отечественной уже открыли 93 госпиталя, треть из них - в городе Кирове.

Под медицинские учреждения приспособили 210 зданий, в том числе здания роддома № 1, областного суда, облпрокуратуры, средних школ. Под госпитали отдавали самые лучшие помещения, но мест всё равно не хватало. В начале войны раненые поступали практически круглосуточно.

Вот что сообщал в докладной записке начальник отдела эвакогоспиталей Кировского облздрава Жислин 1 июля 1943 года: «В коридорах госпиталей находится 2280 коек. В лечебных кабинетах (кабинеты физкультуры, торфолечения, манипуляционных и других) - 268 коек. Ленинские комнаты (комнаты отдыха) имеются только в 10% госпиталей. А всего в них располагаются 980 коек. Столовые - лишь в 20% госпиталей, а остальные помещения заняты койками. Больные питаются в коридорах и палатах».

В годы войны в Кирове широкое распространение получило шефство. Об этом общественно-патриотическом движении пишет кандидат исторических наук Нина Журавлёва: «Особенно активное участие в шефской работе приняли коллективы 120 промышленных предприятий области. Они собрали и передали госпиталям 90 тысяч единиц необходимых вещей, постельного белья, посуды, кроватей и др. на сумму 4,7 миллиона рублей. На их средства оборудовали санпропускники, пищеблоки, ремонтировали здания и подъездные пути...»

В 1942 - 1943 годах в кировских госпиталях работали 845 врачей по 14 специальностям. В их подготовке принимали участие профессора ленинградской Военно-морской медицинской академии, выдающиеся отечественные врачи.

Когда рядом женщина

Мне не раз приходилось общаться с женщинами-врачами, трудившимися в эвакогоспиталях, ведь именно они и заменили мужчин-хирургов, травматологов и т.д. Работали круглосуточно, спасая жизни бойцов.

И снова архивные данные. Хирург госпиталя № 3444 О. Народницкая прооперировала более трёх тысяч раненых, подготовила четырёх врачей. Через руки начальника хирургического корпуса госпиталя № 3155 Л. Калининой прошли тысячи раненых. Про врача Е. Обновленскую больные и раненые говорили: «Она заменяет нам мать».

Тяжёл был труд медицинских сестёр и санитарок. Всю войну проработала медсестрой в госпитале № 3154 Нина Мальцева. На встречах со студентами она вспоминала о том, какие тяжёлые дни пришлось пережить медицинскому персоналу, когда не хватало марли, бинтов, лекарств, крови для переливания.

Сами медсёстры не раз отдавали свою кровь раненым. Активными донорами стали простые кировчане. За годы войны через областную станцию переливания крови прошли более ста тысяч доноров, сдавших свыше тридцати тысяч литров крови.

1942, 1943 годы

Как известно, характер войны становился всё более затяжным, раненых поступало всё больше и больше. Те госпитали, которые имелись, не справлялись с наплывом бойцов, нуждающихся в лечении и операциях.

В апреле 1942 года приняли решение о дополнительном развертывании лечебных учреждений в области. Они открылись даже в отдаленных от железной дороги районах и по низовью реки Вятки: в Малмыже, Уржуме, Молотовске (Нолинске), Советске, Арбаже и других населенных пунктах - селах и деревнях.

Особенно тяжелым стал 1943 год. На фронтах шли ожесточенные бои. Курская дуга, Белоруссия, Украина... Медицинская сестра Таисья Бычкова-Филягина из эвакогоспиталя № 1433 (он был развернут в п. Опарино) вспоминала, что под госпитали были заняты все крупные здания поселка. Тогда на лечении одномоментно находилось до 1200 солдат, а смены персонала могли длиться до 36 часов.

Сотрудники госпиталей сутками стояли у операционных столов, были и лаборантами, и донорами, сажали и убирали овощи, заготавливали топливо, дежурили по ночам.

- В госпитале не хватало медперсонала, недоставало перевязочных средств, лекарств. Никогда не забуду бессонные ночи, постоянное недоедание. И когда вылечившиеся бойцы, позванивая орденами и медалями, уезжали из госпиталя на запад, на фронт, было так приятно, - вспоминала уже в послевоенные годы медицинская сестра инфекционного отделения Опаринской ЦРБ Таисья Бычкова-Филягина.

Операция с коптилками

Много лет назад я готовил материал о сотрудниках эвакогоспиталя № 3169, располагавшегося в п. Фалёнки (был образован 15 августа 1941 года). Он специализировался на оказании хирургической помощи раненым средней тяжести.

Госпиталь располагался в четырёх деревянных зданиях: в двух бывших школах, райбольнице, бывшем Доме колхозника. Отопление во всех корпусах было печное, освещение - керосиновое (коптилки). Водопровода госпиталь не имел. Воду доставляли в бочках c железнодорожной водокачки, которая, в свою очередь, получала ее из стоячего пруда.

Лечебной физкультурой в госпитале занимался физинструктор. Всё оборудование физкабинета - простейшие приборы для разработки суставов. Приспособления изготавливали из дерева сами выздоравливающие раненые по чертежам, взятым из другого госпиталя - в селе Косино.

Здесь проводили занятия и по строевой подготовке. Пациенты, кто мог, помогали в подсобном хозяйстве, в сапожной и столярной мастерских.

Зубоврачебный кабинет отдельного помещения не имел. Это был угол, отгороженный ширмой из материи, с креслом, бормашиной и необходимым инструментарием.

Среди больных проводилась политическая и культурно-просветительная работа: политинформации, им читали газеты, журналы и художественную литературу.

Постановлением Фалёнского РК ВКП(б) были утверждены 33 шефские организации. Наиболее организованно оказывали помощь госпиталю институт микробиологии и Фалёнская средняя школа, о чем проинформировали в Госархиве Кировской области.

Персонал госпиталя оказывал большую помощь подшефному колхозу «12-я годовщина Октября» Солдаревского сельсовета в уборке урожая зерновых и льна.

В госпитале выпускали стенгазету «За родину!», боевые листки, фотовитрины с вырезками из газет. Небольшую библиотеку при госпитале из 448 книг посещали около двух тысяч человек.

В начале августа 1944 года поступило распоряжение реэвакуировать больных, а в конце августа эвакогоспиталь получил новый контингент раненых больных - военнопленных.

И кадры готовили

Руководство эвакогоспиталей активно работало над созданием единой методики лечебной работы. Уже с июня 1941-го большинство учреждений имели общехирургический профиль. А с 1942 года в госпиталях начался процесс специализации медучреждений по виду и локализации ранений, что позволило повысить качество оказания медицинской помощи.

Конечно, был и дефицит кадров. Как выходили из положения? Активно проводили подготовку и переподготовку среднего и младшего медицинского персонала. В этом благородном деле принимали участие профессора Военно-морской медицинской академии.

Обучили 403 врача, в том числе через курсовую переподготовку 230 человек по хирургии. На курсах среднего медперсонала - 1040 человек, операционных хирургических сестер - 451, техников по гипсованию - 359.

В результате подготовки и переподготовки в годы войны хирургическая активность, применение переливаний крови выросли в три раза. Учитывая тяжесть ранений, многим пациентам требовалась реабилитация, поэтому кировские врачи активно применяли и лечебную физкультуру.

Подготовил

Александр ШИРОКОВ.

P.S. Каждый раз, проходя мимо здания, на котором имеется памятная табличка, сообщающая о том, что в нем располагался тот или иной госпиталь, я мысленно благодарю врачей: они всегда стояли на боевом рубеже, выполняли свой ратный долг.

И сейчас, когда люди в белых халатах находятся в эпицентре борьбы с пандемией, не забудьте им тоже сказать простое спасибо - они тоже воюют, теперь только со страшной болезнью...