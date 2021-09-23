«Газпром межрегионгаз Киров» и филиал «КЧХК» компании «Уралхим» подписали долгосрочный договор о сотрудничестве
ЭКОНОМИКА
В Кирово-Чепецке состоялась рабочая встреча генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Киров», АО «Газпром Газораспределение Киров» Александра Чиликина и директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» Анатолия Шаблинского.
Стороны подписали договор о поставке газа, в рамках которого региональная газовая компания будет обеспечивать газоснабжение предприятия на протяжении пяти лет.
Директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» Анатолий Шаблинский в свою очередь отметил, что договор, подписанный на длительный срок, закрепляет отношения между двумя стратегическими партнерами в части обеспечения производств предприятия бесперебойными поставками природного газа – основного сырья для производства минеральных удобрений.
«Кирово-Чепецкий филиал компании «Уралхим» является одним из наших крупнейших и надежных потребителей. Подписание соглашения – это основа для реализации проектов в целях взаимовыгодного сотрудничества и развития региона», – прокомментировал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Киров», АО «Газпром Газораспределение Киров» Александр Чиликин.
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