«Газпром межрегионгаз Киров» и филиал «КЧХК» компании «Уралхим» подписали долгосрочный договор о сотрудничестве

В Кирово-Чепецке состоялась рабочая встреча генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Киров», АО «Газпром Газораспределение Киров» Александра Чиликина и директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» Анатолия Шаблинского.

Стороны подписали договор о поставке газа, в рамках которого региональная газовая компания будет обеспечивать газоснабжение предприятия на протяжении пяти лет.

Директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» Анатолий Шаблинский в свою очередь отметил, что договор, подписанный на длительный срок, закрепляет отношения между двумя стратегическими партнерами в части обеспечения производств предприятия бесперебойными поставками природного газа – основного сырья для производства минеральных удобрений.

«Кирово-Чепецкий филиал компании «Уралхим» является одним из наших крупнейших и надежных потребителей. Подписание соглашения – это основа для реализации проектов в целях взаимовыгодного сотрудничества и развития региона», – прокомментировал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Киров», АО «Газпром Газораспределение Киров» Александр Чиликин.