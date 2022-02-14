Гарантированное погребение. Кого и за какие деньги хоронят на кировских кладбищах

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«Человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен…» - писал классик. И в этом есть суровая правда. Жизнь всегда идет рука об руку со смертью. А потому заботы о почивших родственниках не избежит ни­кто. Но вот вопрос: с чем ему предстоит при этом столкнуться?

На днях в федеральных СМИ появилась информация о разработке депутатами Госдумы РФ нового законопроекта «О похоронном деле в России». Параллельно с ней кировская мэрия опубликовала сообщение об изменении стоимости похоронных услуг.

«Вятский край» попытался разобраться, как связаны между собой две эти новости, как и где кировчане хоронят близких.

Похороны за восемь тысяч

Покуда новый закон, о котором сообщили в Госдуме, не принят, действует старый, 1996 года выпуска, «О погребении и похоронном деле».

В Кирове для оказания гарантированного перечня ритуальных услуг с 2019 года работает муниципальное учреждение «Служба похоронного дела». Сегодня в нём сменилось руководство, и должность директора занял Владимир Черемискин.

В задачу службы входит набор стандартных процедур: оформление документов, необходимых для погребения; предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); погребение (кремация с последую­щей выдачей урны с прахом).

Кроме оформления документов, которое делается бесплатно, все остальные услуги платные, но по фиксированному прейскуранту. Последний обновляется ежегодно. Вот и вышедшие не так давно новые расценки - это лишь результат стандартной процедуры изменения тарифов.

В 2022 году плата за весь комплекс гарантированных муниципальных услуг по погребению составит 8009 рублей 38 копеек. В 2018 году она была меньше - 6556 рублей 51 копейка.

Оформление всех необходимых для погребения документов производит Служба похоронного дела, а сами услуги - ритуальная компания, выигравшая соответствующий тендер.

На сайте кировской город­ской администрации, помимо адреса и телефонов муниципального учреждения, ведающего похоронами, размещена пошаговая инструкция для тех, кто хоронит близкого чело­века.

В ней дано сразу два варианта действий. Первый прописывает погребение на открытом кладбище (с созданием нового захоронения), а второй - на закрытом. Последний преду­смотрен для подзахоронения к ранее усопшему родственнику либо для могил в квартале почетных захоронений.

Гарантированный пакет услуг обязан обеспечить, чтобы ни один умерший не остался непогребенным. И это тем более важно, что далеко не везде всё идет без сучка без задо­ринки.

Гроб у администрации

Служба похоронного дела есть не только в Кирове. Подобные учреждения существуют и в других муниципалитетах. И везде - стандартный набор гарантированных услуг. Вот только не все и не всегда его предоставляют. Иначе бы не было случаев, что не так давно произошел в городе Балашиха Московской области.

Там в сентябре прошлого года женщина вынуждена была привезти к зданию городской администрации гроб с умершей сестрой, так как муниципальный Центр мемориальных

ус­луг потребовал с нее за под­захоронение 120 тысяч рублей. При этом более дешевую фирму, которую нашла женщина для похорон, муниципалы попросту на кладбище не пустили.

Этот эпизод получил большой общественный резонанс. Следственный комитет РФ начал проверку по статье «Вымогательство».

В результате гроб перед администрацией Балашихи сработал. Женщина получила разрешение и похоронила сестру. А исполнителем была фирма, которую она нашла сама и которая взяла за свою работу на ста тысяч меньше, чем требовал смотритель кладбища.

Если б этот эпизод был единичным, тогда и говорить бы о нём не стоило. Но в 2019 году подобное случилось в Самаре. Там женщина привезла гроб с телом мужа к зданию областного правительства. И причина такого шага - всё та же, что в Балашихе. Компания на местном кладбище требовала с женщины за погребение 30 тысяч рублей. Но этих денег у неё не было. Поэтому она договорилась с другим бюро - за восемь тысяч рублей. Однако в день похорон на кладбище приехали люди из первой компании и помешали выкопать могилу.

А еще годом ранее в Калуге на одном из городских кладбищ неизвестные выкопали из свежей могилы гроб с телом мужчины. Как пояснил внук усопшего, семья похоронила дедушку самостоятельно. Но перед похоронами им угрожал выкопать гроб директор местного ритуального агентства.

«Все венки повыбрасывали, крест выбросили, гроб выкопали. Это вообще, это не люди, а звери. <...> Гроб с телом стоит, гроб сломали», - описал ситуацию внук.

Гроб захоронили на том же месте во второй раз, но его снова выкопали и опять вынесли с кладбища венки и цветы.

По факту осквернения могилы было возбуждено уголовное дело.

Кладбищенские войны

Похоронный бизнес уже давно приобрел криминальный оттенок. Соперничество между отдельными ритуальными фирмами иногда доходит до открытых перестрелок. Так, например, случилось в мае 2020 года на юге Москвы.

Между двумя фирмами ритуальных услуг возник бизнес-конфликт. Он перешел в во­оруженное противостояние, которое вылилось в перестрелку на автостоянке около жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Москве. В кон­фликте участвовали не только работники фирм, но и лица, которые там не были официально оформлены. Как сообщили правоохранительные органы, было использовано как травматическое, так и боевое оружие. После перестрелки её участники скрылись на нескольких автомобилях.

Через некоторое время четверо предполагаемых участников перестрелки были задержаны. Один из них, как оказалось, получил ранение и пытался спрятаться на территории автобусного парка.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 30, 105, 222, а также 213 УК РФ (покушение на убийство, незаконный оборот оружия и бое­припасов и хулиганство).

Этот случай, конечно, самый вопиющий. Подобное мы наблюдали только в «лихие девяностые» (вот тогда при общем разгуле преступности это никого не удивляло). Впрочем, это - Москва, которая известна не только позитивными новостями. Хотя сообщения об обострении конкурентной борьбы между ритуальщиками поступают и из других регионов.

Так, в январе 2021 года в Красноярске в районе Бадалыкского кладбища среди ночи подожгли автомобиль, который принадлежал недавно созданной похоронной компании. Ее владелец подозревает в поджоге своих конкурентов. По словам представителей союза предпринимателей похоронного дела, это не первый случай, когда поджигают автомобили ритуальщиков.

В октябре 2021 года охранник одного из городских кладбищ в Волгограде отказался пропускать туда катафалк. Как он пояснил свои действия, только его организация может устраивать похороны на городском кладбище.

И эти примеры можно продолжать. Ведь оборот похоронной индустрии только официально составляет около 60 миллиардов рублей в год. А есть, как считают даже официальные органы, еще и теневой сектор. И размеры его оборота, по оценке властей, могут достигать 250 миллиардов. Кто не будет биться за столь жирный кусок?

Потому и появилась инициатива депутатов Госдумы вывести похоронное дело из тени. Новый закон предполагает, что захоронение покойных станет государственной услугой.

Самое простое, но не самое востребованное

К счастью, о криминале в сфере ритуальных услуг в Кирове ничего не слышно. Это и немудрено: не Москва, большинство бизнесменов друг друга знают, да и чужаков почти нет.

Гарантированный муниципалитетом пакет услуг вызывает нарекания граждан, но лишь из-за его размера. По словам директора муниципального учреждения Владимира Черемискина, за восемь тысяч рублей фирма, которая выигрывает муниципальный заказ, может предложить только очень простые вещи - гроб без изысков, крест самый элементарный и т.п. А потому за такого рода похоронами в службу обращаются редко.

- По этому гарантированному перечню в основном хоронят либо неизвестных (людей, чья личность не установлена правоохранительными органами), либо лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, - сказал руководитель службы. - А случаи, когда им пользуются родственники умершего, единичны.

Как пояснил Владимир Черемискин, эту сумму получают все граждане в случае смерти близких - либо в Пенсионном фонде, либо в органах соцзащиты. И большинство предпочитает добавить к этой сумме еще несколько тысяч, чтобы погрести покойного достойно. Для этого в Кирове работает несколько ритуальных предприятий.

Из всех кировских кладбищ, как сообщили в Службе похоронного дела, открытым для свободного захоронения является только одно - Федяковское, расположенное в 20 с лишним километрах от Кирова по Советскому тракту. В основном покойных везут туда. Все остальные кладбища закрыты, и на них возможно лишь подзахоронение.

Несмотря на то что в стандартном перечне фигурирует кремация, в Кирове ее не производят. Тем, кто желает именно так распорядиться телом умершего, придется для этого ехать либо в Нижний Новгород, либо в Пермский край. Соответственно, такая услуга влетит в копеечку. Как сказал Владимир Черемискин, заплатить придется более 50 тысяч рублей.

Кроме величины гарантированного перечня, сообщили в Службе похоронного дела, кировчан волнуют и некоторые вопросы, связанные с содержанием кладбищ: аварийные деревья, мусор, борщевик и прочие. Все они, говорят специалисты, решаются в рабочем порядке.

Сергей СМОЛИН.