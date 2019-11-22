Галина Юзефович прочитает для кировчан две лекции по современной литературе

На следующей неделе – 28 и 29 ноября – в Киров по приглашению «Театра на Спасской» и библиотеки имени Герцена приедет Галина Юзефович. Известный литературный критик, обозреватель «Медузы» прочитает для кировчан две публичные лекции по современной русской литературе.

Первая из двух запланированных лекций пройдёт в четверг, 28 ноября, в «Театре на Спасской». Её тему гость сформулировала так: «Хронограф нашего времени: Виктор Пелевин как символ актуальности». Лекция предваряет премьеру по ранней повести культового писателя «Затворник и Шестипалый», репетиции которого сейчас идут в театре.

– Наши «Лекции на лестнице» – в сентябре стартовал уже третий сезон этого проекта – в определённом смысле уникальная возможность для наших зрителей погрузиться в культурный контекст, – рассказывает Юля Ионушайте, завлит театра. – Начиная работу над каждым новым спектаклем, мы всегда думаем, как важно дать зрителям широкое поле для размышления. Попробовать вместе понять, какое место конкретный автор, пьеса, спектакль занимают в современном культурном процессе. И всегда ищем специалистов и экспертов, которые могли бы в формате лекции или публичного диалога дать кировчанам максимум любопытной и полезной информации по теме.

В разное время спикерами и гостями проекта «Лекции на лестнице» были руководитель литературных мастерских Creative Writing School Наталья Осипова, театральный критик, кандидат искусствоведения Екатерина Рябова, театральный критик Вера Сердечная (в сезоне 2020/2021 она вошла в экспертный совет Национальной театральной премии «Золотая Маска») и многие другие.

– Когда стало известно, что театр берёт в работу повесть Пелевина, мы задумались, а кто лучше всего сможет рассказать о нём и его творчестве нашим зрителям? И первая, о ком мы подумали, была Галина Юзефович. Написали ей письмо с приглашением, и были очень рады, когда она откликнулась. Для нас эта лекция – уникальная возможность послушать живое выступление блестящего лектора. В первые же дни на лекцию записалось свыше ста человек. И это говорит об огромном интересе кировчан к предстоящему событию, – поясняют в театре.

Вторая публичная лекция известной гостьи – «Как поживает современная русская литература?» – состоится на следующий день, 29 ноября, в конференц‐зале библиотеки им. Герцена. Начнётся лекция в 17.30. На неё также приглашаются все желающие. (16+)

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Информация о проекте «Лекции на лестнице»:

В сентябре 2019 года стартовал III сезон просветительского проекта «Театра на Спасской» «Лекции на лестнице».

«Лекции на лестнице» – цикл открытых встреч, посвящённых современному искусству, театру, драматургии, танцу и литературе. В свободной и демократичной форме наши спикеры – театральные критики, режиссёры, артисты, филологи, драматурги, художники – по‐новому раскрывают для вас известные темы – от истории античного театра до творчества женщин‐режиссёров в XX веке.

Изначально предполагалось, что наши встречи будут проходить под открытым небом на красивых чугунных лестницах возле служебного входа в театр в Кооперативном переулке, но очень быстро проект переселился на экспериментальную сцену театра, сохранив при этом своё первоначальное название. Мы экспериментируем с форматами встреч и темами, со временем начала лекций и их продолжительностью. Неизменным остается свободный вход на все события проекта. И наше со зрителями обоюдное желание узнавать новое и расширять границы своего знания и понимания современного мира и искусства.

Больше информации по ссылке: https://ekvus-kirov.ru/lektsii-na-lestnitse/