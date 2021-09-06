Гагаринский парк в Кирове: какие наши годы!

Фото: вятка.рф

Согласитесь: когда мы гуляем по какому-то любимому парку, отдыхаем вместе с детьми, присаживаемся на скамьи под шорох осенних листьев, порой и не задумываемся, сколько лет этому удивительному месту. А вот Гагаринскому парку исполнилось 60. Впрочем, какие наши годы!

На днях возле Вятской филармонии открылась уличная планшетная выставка «Из истории любимого города (Гагаринский парк)», которая рассказывает обо всех вехах его развития. Новый проект открывает цикл экспозиций из архивных документов под открытым небом, посвященный 650-летию города Кирова (его отметят в 2024 году).

В новом проекте - 140 документов. На открытой площадке представлены решения органов власти, переписка, планы, эскизы, проекты, чертежи, архитектурно-планировочные задания и современная концепция обновления парка.

Многочисленные фотографии и открытки, включённые в экспозицию, позволяют увидеть, как менялся облик любимого городского пространства на протяжении веков, познакомит с перспективами его развития. Участниками проекта выступили министерство культуры Кировской области, Центральный государственный архив Киров­ской области, МО «Город Киров», Вятское фотографическое общество имени С.А. Лобовикова и Вятская филармония.

Как всё начиналось

Давайте заглянем в историю парка имени Гагарина в Кирове, которая начинает свой отсчёт с конца XIX века. Изначально на этом месте располагалась большая Хлебная площадь (иногда её называют Верхняя). В 1839 году в самом центре её построили великолепный, вызывавший всеобщий восторг храм. Проект собора выполнил знаменитый архитектор Александр Витберг.

Как свидетельствуют документы, строительство храма шло долго, средств в казне не хватало и собирали их на собор всем миром. Крестьяне жертвовали на храм не только деньги, но и излишки урожая. Помогали вятские купцы. Наконец, в 1850 году на выстроенный храм подняли колокола. Далее собор штукатурили, заканчивали внутреннюю отделку и изготовляли иконостас. Всё это время денежные средства на собор всё равно продолжали собирать. Почти 40 лет вятчане жертвовали - копеечку к копеечке - на новый храм.

В 1864 году (Витберг уже не смог увидеть своё детище, он умер в 1855 году) Александро-Невский собор освятили при огромном стечении народа. Во­круг него в 1884 году разбили сквер, ставший прародителем современного парка имени Гагарина.

В 1918 году Верхнюю площадь переименовали в площадь Революции и решили там сделать театр. В 1937 году Александро-Невский собор, архитектурное чудо, взорвали и полностью уничтожили. Тридцать лет на месте храма находились рынок и торговые ряды, а в 1968 году построили филармонию.

Комсомольцы и американские клёны

В 1958 году рынок с площади перенесли на место современного Центрального рынка, а освободившееся место превратили в парк. В 1960-м комсомольцы, как водилось в те годы, массово сажали кустарники и деревья. В парке появились тысячи американских клёнов и других зеленых насаждений. А в 1961-м он получил имя первого космонавта Юрия Гагарина.

В августе 1961-го парк имени Гагарина площадью двадцать гектаров торжественно открыли для посещения кировчан. Обу­строили открытую площадку для летних выступлений - «Зеленый театр», библиотечный и выставочный павильоны.

Летом функционировали многочисленные детские ат­тракционы, а зимой здесь соревновались лыжники, да к тому же территорию облюбовали и просто любители лыжных прогулок. Один из старожилов-кировчан вспоминал: «В выходной встанешь, стучишь соседу - айда в Гагаринский, кругалей дадим, свежим воздухом подышим!»

О дне сегодняшнем

В 1980 - 1990-е годы парк опустел и пришел в упадок. В 1998-м здесь появилась первая достопримечательность - был заложен памятник воинам-интернационалистам. Правда, открыли его лишь в 2002 году. Мемориал воинам-землякам, павшим в военных конфликтах последних десятилетий, стал одним из самых посещаемых мест города.

На стеле позади скорбящего воина и на двух мемориальных камнях высечено 287 имен бойцов, не возвратившихся на родную землю. Это парни, погибшие в Афганистане, Чечне и других горячих точках, в вооруженных локальных конфликтах.

В феврале 2014 года появился новый уникальный музей, удачно расположившийся позади памятника воинам-интернационалистам. Здесь представлены истории наших ребят, опаленных войной. Есть их личные вещи, награды. В музее регулярно организуются выставки о знаменитых вятских полководцах, ветеранах Великой Отечественной войны.

Вновь преображение

На открытии выставки, посвященной истории Гагарин­ского парка, побывал и губернатор области Игорь Васильев. По его словам, реализация проекта по благоустройству парка запланирована на 2022 - 2024 годы. Концепция предусматривает создание центральной аллеи, нескольких прогулочных зон, а также зоны для ярмарок, для отдыха с детьми и для занятий спортом и содержит самые интересные идеи кировчан, которые сделают любимый парк еще более уютным, красивым и комфортным.

В ближайшие годы действительно планируется кардинальное преображение Гагаринского парка. По итогам голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» кировчане выбрали для благоустройства областного центра территорию именно этого места отдыха. Неравнодушные горожане выразили свое мнение о том, как необходимо изменить эту рекреационную зону, и внесли свои предложения на публичных слушаниях (проголосовали почти 4,5 тыс. человек). Для этого потребуются значительные финансовые вложения.

По словам мэра города Елены Ковалёвой, которая вместе с губернатором рассказала о преобразованиях парка имени Гагарина, на эти цели предполагается направить 327 млн. рублей. Согласно муниципальному контракту московская компания подготовила проект, в котором учтены предложения и пожелания кировчан о том, каким они хотят видеть одно из любимых мест отдыха.

О пожеланиях кировчан

На центральной аллее планируется установить макет Александро-Невского собора, взорванного в 1937 году. Предусмотрены площадки для занятий йогой, воркаутом, стритболом. Спортивная зона включает в себя беговую дорожку, зрительскую трибуну, бетонный скейт-парк, павильон проката и раздевалку.

Детскую игровую площадку, согласно концепции, благо­устроят с использованием природных материалов и элементов ландшафтного дизайна. У входа с улицы Орловской планируется также сохранить аттрак­ционы и построить кафе.

Кроме того, как сказали на открытии уличной экспозиции, сохранится событийная зона со сценой и парковым амфитеатром. Полностью обновят освещение и прогулочные дорожки, для обустройства которых используют брусчатку и современные виды покрытий. Разработана также схема озеленения: кустарники, цветники, живая изгородь. Также в парке появится площадка для выгула собак, что очень востребовано у горожан.

Местные руководители считают, что объекты, которые появятся после реализации проекта благоустройства, гармонично впишутся в существующую парковую зону и обеспечат условия для досуга людей всех возрастов. По словам Елены Ковалёвой, уже подобраны строительные материалы, осветительные приборы, современное оборудование для спортивных и детских площадок, малые архитектурные формы.

…С деревьев в шумном парке вновь тихо падают осенние листья - еще один год в его биографии позади. А впереди - новая жизнь, и она продолжается!

А. ВЯТКИН.