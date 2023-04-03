«Футболка для солдата»

Нет теперь, наверно, человека, который не интересовался бы новостями, связанными со специальной военной операцией на Украи­не. У многих россиян там выполняют боевые задачи мужья, сыновья, внуки. За них переживают, ждут, вглядываются в телевизионный экран, надеясь в сухих сюжетах военных корреспондентов увидеть знакомое и родное лицо.

От мала до велика

Как и в годы Великой Отечественной войны, вновь появился девиз: «Всё для фронта! Всё для победы!» Россияне, в том числе и кировчане, - от мала до велика - собирают гуманитарную помощь, на скромные сбережения покупают медикаменты, продукты питания, предприниматели - автомобили-внедорожники, тепловизоры, квадрокоптеры и др.

А кто-то, как героини моего репортажа, делает простые, но очень нужные для фронта вещи добрыми руками - просто по зову души и сердца. Как говорится, теперь воюет вся Россия и надеется на победу.

…У маленькой двери на улице Некрасова, 51-а, уже с утра собираются люди разного возраста. В основном - женщины. Но среди взрослых зачастую можно встретить и школьников, тоже пришедших с одной благородной целью - помочь в добром деле.

В феврале автономная некоммерческая организация «Швейное дело» открыла здесь производство для желающих шить одежду для военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне СВО. На средства президентского гранта закупили швейное оборудование и ткань. Кинули клич, и люди живо откликнулись. Сейчас участники проекта шьют маскировочные костюмы, флисовые кофты, футболки для военнослужащих.

Начинать никогда не поздно!

Пока я ждал сотрудника производства, познакомился с одной из женщин (она пришла самая первая, еще до открытия). Она рассказала, что давно работала на швейной фабрике, многое из прежнего мастерства подзабыла, но узнала о том, что здесь собираются хорошие люди, чтобы помочь военным. Елене (так она назвалась) тут же показали правила и требования к работе: «Надо беречь свои ручки от иголочек и не забывать об осторожности со швейными машинками».

Елена внимательно рас­сматривала уже готовые изделия - видел, что со знанием дела (опыт, действительно, имеется). К тому времени подошла и преподаватель Лариса Гасникова. С ней поначалу я и пообщался.

- Лариса Викторовна, кто к вам приходит?

- К нам идут шить люди разных возрастов и профессий. Есть те, у кого имеется какой-то опыт. Сами пони­маете, женщины всегда что-то шили для семьи, получали первоначальные навыки на уроках труда (сейчас - технологии).

Но в основном это люди, с которыми всеё приходится начинать с нуля. Я им показываю все операции - постепенно, одну за другой, и за два занятия они уже вполне могут заниматься изготовлением изделий. На первом занятии учатся простенькому: по готовым раскроям шьют рукава к маскировочным курткам. Далее - сложнее: брюки, футболочки. Скоро начнём шить трусы, толстовочки.

- Вы хотите сказать, что и я с первого раза уже смогу что-то сделать?

- Безусловно! Я вам всё так подробно расскажу и покажу на образцах, что непременно научитесь! Вот Оля, она, когда пришла, вообще ничего не умела. А теперь уже второй месяц успешно работает на промышленной машинке. Или Аня, вы с ней обязательно пообщайтесь. Она пришла, не знала, где иголка и нитка, куда их вставлять, как кроить. Теперь стала такая умница-искусница, другим помогает.

- Откуда приезжают, приходят?

- Среди нас есть врачи, учителя, домохозяйки. Мы все такие разные, но нас объединяет одна цель - помочь ребятам, оказавшимся в зоне СВО, обеспечить их одеждой первой необходимости, чтобы облегчить их пребывание там.

Недавно пришла 80-летняя женщина, тоже ничего не умела, а сейчас уже сшила две масккурточки. Яна, учащаяся седьмого класса средней школы № 28, вообще красавица. Тоже научилась!

А приезжают к нам не только из Кирова, но и из Радужного, Митино. Одна женщина была даже из Саратова (вероятно, тогда находилась в отпуске, но она - профессиональный мастер).

- Куртки, брюки, футболки… А куда идут лоскутки?

- И они, разумеется, не пропадают. Организовано безотходное производство: обрезки тканей передают волонтёрам, которые делают маскировочные сети.

- Сколько изделий в день шьют женщины?

- Если приходят пять человек, то столько же и вещей.

С добрым сердцем

Я рассматривал изделия и общался с женщинами, которые всё подходили и подходили. Они с интересом наблюдали за процессом обу­чения, некоторые говорили, что не видели таких современных швейных машинок, никогда не кроили. Однако я видел другое - что у каждой из них есть стремление и огромное желание сделать что-то хорошее и полезное для наших ребят. Кто они, эти женщины?

Людмила Юрьевна Рузеева:

- Я всю жизнь работала в школе, сейчас - на заслуженном отдыхе. Об этих курсах узнала от своей подруги и решила прийти. У меня сын служил в химвойсках, зять - в военно-морском флоте. У нас и дед, Григорий Иванович Шашин, воевал в Великую Отечественную. С его порт­ретом мы ежегодно ходим в «Бессмертный полк». Так что мы знаем не понаслышке, что такое военная служба.

- Вы раньше шили?

- Да, в советские времена что-то делала на машинке для себя, детей, сейчас - для внуков, правнуков.

Ольга Витальевна Замятина, педагог коррекционной школы:

- Не могу сидеть дома, когда наши парни сейчас выполняют такую миссию. По телевизору вижу, как им сложно, тяжело - слёзы из глаз. Но я верю: они не подведут, выстоят, а мы, чем можем, поможем!

- Вы здесь уже второй месяц. Чему научились?

- Всё видите сами: приходим и шьём с большой любовью футболочки, куртки, брюки. Конечно, они одноразовые получаются. Где бойцы их стирать будут? Поносят - может, выбросят. Но, возможно, узнают, что вещи сделаны от сердца - с Вятской земли!

Елена Петровна Кротова:

- Я пенсионерка.

- Опыт в швейном деле есть?

- А как же? В советские времена многие шили сами. Я по вырезкам и выкройкам из журнала «Бурда» что-то себе шила, для детей.

- Как узнали о курсах?

- Мне знакомые прислали рассылку в соцсетях.

Надежда Старкова:

- Прихожу в четвёртый раз в свободное от работы время. Моя основная работа - логопед, занимаюсь с детками.

- Здесь, я вижу, вам помогают?

- Да, Лариса - наш преподаватель - такая умница, всё расскажет, покажет. Со мной ещё девочка приходит, школьница. Мы уже сшили куртку и брюки.

Анна Якимова:

- Я домохозяйка. Увидела в соцсетях объявление о том, что здесь курсы по пошиву форменной одежды для военнослужащих. Как было не прийти?

- Мне сказали, что вы начали с нуля.

- Вообще ничего не умела и не знала. А сейчас, благодаря преподавателю, многому научилась, сажусь за сложные швейные машинки. Вот доделываю футболочки.

- Если вы - домохозяйка, кто же дома на хозяйстве?

- Мой муж. Он тоже проникся такой благородной затеей и отпускает меня. Так что в общем деле - и это несомненно - есть и его вклад!

Всё для фронта! Всё для победы!

- Вы уже познакомились с нашими умелицами и увидели, что все приходят с открытым сердцем, - сказала руководитель АНО «Швейное дело» Ирина Ковалева. - У всех кто-то воевал на Великой Отечественной, служили в вооружённых силах их дети, сейчас - внуки. У нас всем открыты двери. Кстати, за небольшой период мы не только обучили, научили, но и уже отправили в зону СВО первую партию одежды на фронт - около 250 изделий. Надеюсь, что они напомнят о родине, о близких и согреют наших ребят. Мы же их будем ждать!

Кстати, курсы по пошиву одежды проводятся в понедельник и четверг с 9 до 12 часов, в субботу - с 12 до 15 часов и с 16 до 19 часов, по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, 51-а. В остальные дни с 9 до 18 часов могут приходить те, кто умеет шить.

Всего в Фонд президентских грантов поступило 10,6 тысячи проектов, победителями признаны 1845 заявок, которые получили финансирование на сумму 4,3 млрд. рублей. Приволжский федеральный округ занял первое место среди федеральных округов по количеству полученных грантов. Значительное число средств пойдет на поддержку семей участников спецоперации, на реабилитацию раненых бойцов и на патриотическое воспитание молодежи.

В число победителей вошли 13 некоммерческих организаций Кировской области, им выделено более 27 миллионов рублей на реализацию социально значимых проектов.

Александр ШИРОКОВ.

Фото автора.