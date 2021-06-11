Фото из отпуска. Ваше мнение!

Современные гаджеты и разнообразие соцсетей позволяют человеку показывать каждый свой шаг. И даже провоцируют. Тем более, если вы отдыхаете в красивом уголке природы или в историческом месте. Но не многие задумываются, что публикация этих фотографий может вызвать раздражение у некоторых сотрудников, которые продолжают работать, пока вы отдыхаете.

Как выяснил портал Superjob, большинство россиян не испытывают негативных эмоций, рассматривая отпускные фотографии сослуживцев. Но есть и такие у кого вызывают раздражение любые фотографии коллег из отпуска. А некоторые признались, что негативные эмоции у них вызывают только снимки сослуживцев из тех мест, где они сами хотели бы побывать.

Свои чувства респонденты объясняют отрицательным влиянием таких изображений на рабочий настрой: «Сразу хочется отдыхать, а не работать». При этом многие принципиально не смотрят фотографии с отдыха сотрудников.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вас раздражают фото коллег из отпуска в местах, где вы сами хотели бы побывать?

- Да, это злит и порождает зависть

- Нет, я радуюсь за сослуживцев

- Я не смотрю чужие фото в соцсетях

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса

Ученые федерального аграрного научного центра Северо-Востока имени Н. Рудницкого вывели четыре новых сорта сельскохозяйственных культур. Это среднеспелый сорт полевого гороха «Вятич», сорт ячменя «Боярин», сорт лука-шалота «Надежный» и сорт смородины «Ариэль».

Сорта адаптированы к длинному световому дню и перепадам температуры, устойчивы к вредителям, высокоурожайны. На их создание ушло около 15 лет.

Работы ведутся в рамках госзадания на бюджетные средства. Поскольку в Кировской области нет промышленного садоводства, селекционеры в большей степени ориентированы на садоводов-любителей. Ученые уверяют, что спрос на новые сорта высок.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы в огороде высаживаете сорта, выведенные в кировском центре им. Рудницкого?

- Да, они более приспособлены к нашему климату – 11 голосов (24,4%)

- Я не обращаю внимание на место выведения сорта – 26 голосов (57,8%)

- У меня нет огорода – 8 голосов (17,8%)

Статью «Ячмень Боярин, горох Вятич» читайте в субботнем номере «Вятского края»