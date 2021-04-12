Фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» помогает и взрослым

Фонд проводит бесплатные онлайн-семинары психологов, дефектологов и других специалистов для приёмных родителей

На семинарах специалисты рассказывают, почему травматический опыт неизбежно сопутствует опыту сиротства, как травма развития влияет на нервную систему, психику и мозг, а также дают советы родителям, как вовремя заметить признаки нарушения поведения у ребенка и помочь ему. Своим мнением о важности и пользе таких семинаров поделилась в интервью корреспонденту «ВК» психолог фонда «Волонтёры в помощь детям- сиротам» Алёна Синкевич.

Опыт детства

- Судьба ребенка, растущего в семье, в которой родители адекватно выполняют свои родительские обязанности, разительно отличается от судьбы, скажем, ребенка-отказника. У них совершенно разный опыт детства. Первый из общения с родителями и другими близкими вынесет представление о том, что он важен для окружающих, ведь на его крик сразу прибегают. Его желания, ощущения имеют значение. Мама сразу же пытается понять, что ему нужно для хорошего самочувствия и комфорта. Из этого формируется представление о себе, о мире, который дружелюбен по отношению к нему, а также о маме - как о совершенно особенном человеке, который лучше всех знает, как ему сделать хорошо.

А теперь представьте себе, как растет ребенок, на плач или крик которого взрослые или не приходят, или ругают его за беспокойство. Что из этого вынесет ребенок? Заключение, что он не важен, что мир настроен враждебно по отношению к нему. И что нет близкого человека, готового его поддерживать и защищать. Он сделает вывод, что должен сам постоять за себя, к чему он, вероятнее всего, будет еще совершенно не готов. Огромная разница в восприятии картины мира будет у этих детей.

Кроме этого, у ребят из сиротской системы (детских домов) может добавляться травматический опыт. К примеру, травма от потери родителей, изъятия из семьи. Она неизбежна: нельзя попасть в приют, детский дом, не получив при этом психологическую травму. А самое главное, сиротская система не настроена на то, чтобы малышу было легче эту травму пережить. Наоборот, нахождение в казенном доме еще усиливает горе от потери близких. Травмировать психику ребенка могут и грубость воспитателей, и нападки старших ребят. Например, травма, связанная с тем, что у ребенка отбирают любимые игрушки. И он будет остро переживать отсутствие рядом с ним взрослого, который мог бы его утешить и поддержать. Поэтому, когда ребенок попадает в семью, у него много особенностей, которых нет у домашних детей, и это надо учитывать приемным родителям. Вероятнее всего, такой ребенок будет отставать в развитии. Кроме того, у него может быть нарушение привязанности, так как он не знал материнской любви и заботы. Он может просто не знать, что такое привязанность, и значит, он не может никому передать ответственность за свою жизнь. И ребенок станет пытаться за всё отвечать сам.

А возможностей для этого у маленького человечка просто нет. Поэтому ребенок будет очень тревожным, нервная система его будет истощаться. Должно пройти длительное время, чтобы он научился доверять приемным родителям. И только в атмосфере доверия и благополучия малыш может правильно развиваться. Обо всех этих сложностях и проблемах и о том, как себя вести с ребенком в дальнейшем, кандидаты обязательно должны знать, принимая решение взять сироту в семью.

Травма и её последствия

- Как влияет стресс на развитие? Всегда ли возникают травмы развития у ребенка?

- Чтобы ребенок мог развиваться, он должен быть в спокойном состоянии. Только когда ребенок не находится в стрессе, у него будет нормальное развитие. В стрессовом состоянии он не может развиваться так, как в благополучной семье. В травме человек как бы «застревает». Представьте себе, что в ответ на плач ребенка мать всегда кричала или даже била его. И даже когда ребенок попадает в нормальные условия, всегда, когда к нему идет взрослый в ответ на его крик, он будет ожидать наказания. Или он никогда не будет просить о помощи, или будет всё время в страхе. Эта психологическая травма не даст ему нормально обучаться: он будет постоянно ожидать, что его в любой момент могут ударить. И тут уже не до таблицы умножения. Если ребенок получает в детстве психологическую травму, без помощи профессионалов ему трудно освободиться от ее последствий.

- В чём особенности поведения таких детей?

- Они не могут попросить о помощи. Если у них что-то не получается, они скорее устроят истерику, чем попросят взрослого помочь. Такие дети не умеют получать утешение от взрослых. Ребенок из благополучной семьи, разбив коленку, бежит к маме, чтобы она его пожалела, а сирота пытается справиться со своими проблемами сам.

- С какими вопросами обращаются к вам приемные родители?

- К примеру, почему приемный ребенок не слушается. Потому что, тогда как у ребенка из благополучной семьи сформировалось знание, что мама - человек, которого стоит слушаться и которому можно доверять, у приемного ребенка такого опыта нет. В таком случае что может его заставить слушаться?

Таблетки - не панацея

- Семинары, которые читают ваши коллеги, помогают родителям разобраться в этих проблемах?

- Семинары направлены на то, чтобы дать информацию прежде всего родителям приемных детей из

глубинки. У тех, кто живёт в больших городах, есть реабилитационные центры, психологи, к которым можно обратиться за консультацией. А в отдаленных селах зачастую такие вот онлайн-семинары - единственный источник информации. Так, 25 марта у нас прошел семинар по психологическим травмам у детей, 3 апреля - по психическим нарушениям у детей с опытом сиротства. Бывает, что поведенческие нарушения у таких детей очень похожи на психиатрические нарушения, но природа у них другая. И поэтому таблетки тут не помогут, нужны другие подходы: занятия с детьми, чтобы ребенок понимал, что условия его жизни изменились и нужно приспособиться к новой обстановке.

Часто детям-сиротам нужна обычная психологическая корректировка. И это, к сожалению, понимают не все, так как психиатрические и поведенческие нарушения могут быть очень похожи. И очень важно глубоко разбираться в истории жизни ребенка. Не бросаться сразу к психиатру, а сперва понять, какие события в жизни маленького человека могли привести к таким нарушениям в его поведении.

- Если было какое-то травмирующее событие, как родители могут излечить ребенка от его последствий?

- Для этого есть психологи. Обязательно надо обратиться к ним за помощью. Сами родители могут с этим не справиться: бывают случаи, трудно поддающиеся коррекции. Но не надо сразу хвататься за таблетки, это не панацея. Если в жизни ребенка долгое время происходило что-то неправильное, то потребуется тоже много времени, чтобы ребенок поверил, что теперь жизнь стала другой.

Школа приёмных родителей

- Родители, конечно, очень рискуют, забирая ребенка из приюта. И что бы вы им посоветовали?

- Во-первых, постараться найти хорошую школу приемных родителей. Во-вторых, перед тем, как принимать ребенка, надо всё обдумать: а хватит ли у тебя здоровья не спать ночами, если малыш капризничает, носить его на руках?.. Нужно сразу подготовить группу поддержки: если вам потребуется куда-то пойти, кто вас заменит? Нужно оценить и финансовые возможности на случай потери работы. Продумать всё до мелочей.

- Алёна Юрьевна, а как волонтеры фонда помогают детям-сиротам и приемным родителям?

- У нас много разных проектов, направленных на социализацию детей в сиротских учреждениях, а также на оказание помощи и поддержки детям из приемных семей. Есть большое направление, связанное с подготовкой приемных родителей. Это, к примеру, «Школа приемных родителей». Занимается фонд и профилактикой сиротства. Волонтеры помогают семьям, оказавшимся в кризисной ситуации. Есть проект под названием «Теплый дом». В нем могут проживать мамы с новорожденными детьми, которым некуда было пойти после рождения ребенка и они уже были на грани отказа от него. Им помогают выстроить отношения с родней, найти место, где они будут жить, а потом и работу.

Наши проекты можно разделить на четыре направления: мы помогаем родным семьям, чтобы дети не оказывались в детских домах, детям в сиротских учреждениях и больницах, поддерживаем приемных родителей и работаем над изменением законодательства. В каждом из этих направлений могут принять участие волонтеры - для этого нужно заполнить анкету на нашем сайте www.otkazniki.ru.

- Эти проекты действуют по всей стране?

- Часть проектов сосредоточена только в Москве и в близлежащих регионах - например, поддержка воспитанников детских домов или помощь родным семьям. А проекты помощи приемным родителям действуют по всей стране: житель любого региона может посещать наши семинары для приемных родителей онлайн, бесплатно позвонить на горячую линию по вопросам семейного устройства. Проект «Близкие люди», которым я руковожу, тоже помогает приемным семьям с детьми-инвалидами по всей России. Обратиться за помощью можно в фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам», проект «Близкие люди». И хотя наш фонд находится в Москве, мы можем, к примеру, финансовую помощь таким семьям оказывать в любом городе или поселке.

Интервью взяла Вера Ануфриева.

На снимке: семья Анны, двое приёмных детей - Максим и Никита (слева). Фото предоставлено фондом «Волонтёры в помощь детям-сиротам».